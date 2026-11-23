Rockstar vient de lancer la première mise à jour post-lancement de GTA 6 ce 23 novembre. Découvrez le patch notes du correctif dans notre article.

Quatre jours après la sortie de Grand Theft Auto VI, qui a écoulé plus de 32 millions de copies à son lancement, Rockstar publie un premier correctif qui vise à réduire certains soucis, qui pouvaient gâcher l'expérience des joueurs.

Il s'agit plus précisément de la mise à jour 01.002.002, publiée sur PS5 et Xbox Series, pour un poids de 600 Mo pour la première console, et 1,6 Go pour la seconde. Sans plus attendre, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour du 23 novembre de GTA 6 ci-dessous, traduite en français.

Patch 01.002.002 GTA 6 Corrections de problèmes Correction de plusieurs problèmes entraînant le plantage du jeu.

Correction d'un problème empêchant la météo de changer pendant de longues périodes.

Correction d'un problème empêchant la sauvegarde automatique de fonctionner correctement.

Correction de plusieurs problèmes empêchant le déclenchement correct des appels téléphoniques, y compris ceux faisant avancer l'histoire ou débloquant du contenu de mission.

Correction d'un problème empêchant les joueurs de perdre leur niveau de recherche.

Correction d'un problème empêchant le joueur d'utiliser la barre de soulevé de terre à la salle de sport.

Correction d'un problème empêchant les partenaires de remettre des sacs afin que les joueurs puissent les vendre aux receleurs.

















GTA 6 est disponible depuis ce 19 novembre. N'oubliez que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression comme :