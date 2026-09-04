Epic Games (Fortnite) tente de remplacer Discord avec sa nouvelle fonctionnalité

Epic Games déploie Epic Parties, une nouvelle fonctionnalité de chat vocal multiplateforme permettant aux joueurs de communiquer à travers Fortnite, l'Epic Games Store et les applications mobiles. Une offensive majeure pour unifier son écosystème et concurrencer directement des géants comme Discord.

Afin de renforcer son écosystème et de concurrencer les plateformes sociales établies, Epic Games déploie Epic Parties. Cette nouvelle fonctionnalité de chat vocal multiplateforme permet aux joueurs de communiquer de manière fluide à travers Fortnite, la boutique de l'éditeur et ses applications mobiles, marquant une étape majeure vers une interconnexion totale.

Une communication unifiée pour concurrencer Discord

Epic Games vient de franchir une nouvelle étape décisive dans sa volonté de créer un écosystème totalement interconnecté. Avec le lancement d'Epic Parties, l'éditeur américain propose désormais un système de chat vocal global. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de discuter de vive voix, qu'ils soient en pleine partie de Fortnite, en train de naviguer sur l'Epic Games Store depuis leur PC, ou connectés via l'application mobile.

Cette nouveauté s'inscrit dans le prolongement direct de l'outil de chat textuel introduit en décembre dernier. L'objectif d'Epic Games est de garder les joueurs au sein de son propre environnement numérique et offrir une alternative crédible aux mastodontes du secteur que sont Discord et Steam. Il est désormais possible de transformer instantanément une conversation écrite en appel vocal grâce à un simple bouton dédié, facilitant ainsi les échanges spontanés entre amis.

Des fonctionnalités pensées pour la fluidité

Le fonctionnement d'Epic Parties a été conçu pour abolir les barrières entre les différents supports et jeux. Si vous participez à un appel avec un ami qui joue à Fortnite et que vous lancez vous-même le célèbre Battle Royale, le système vous placera automatiquement dans le même salon de jeu. De plus, la transition entre les appareils est gérée de manière transparente. Un joueur utilisant son téléphone pour discuter pourra transférer la conversation sur son PC au moment de lancer son jeu, sans aucune interruption.

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La sécurité et la modération n'ont pas été oubliées. Les utilisateurs disposent de tous les outils nécessaires pour bloquer, rendre muet ou signaler un participant indésirable. Le système intègre également une fonction de signalement vocal, permettant aux équipes de modération d'intervenir si le code de conduite de la communauté n'est pas respecté.

Vers un écosystème ouvert avec l'Unreal Engine 6

Cette mise à jour s'inscrit dans une vision à long terme très ambitieuse pour l'entreprise. Les dirigeants d'Epic Games ont d'ailleurs tenu à préciser sur le site officiel leurs intentions concernant l'avenir de ces outils sociaux.

Nos efforts en matière de social partagent le même objectif que l'Unreal Engine 6 : un écosystème ouvert où vos connexions sociales et vos achats en jeu vous suivent d'un jeu à l'autre. La mise à jour d'aujourd'hui est la prochaine étape vers une expérience sociale unifiée à travers, et au-delà, de l'écosystème Epic.

Le déploiement de ces fonctionnalités ne fait que commencer. Plus tard cette année, les joueurs pourront utiliser leurs avatars sociaux de Fortnite dans d'autres espaces du système Epic Games. Rocket League bénéficiera également de cette intégration dès l'année prochaine, en parallèle de sa transition vers le moteur Unreal Engine 6.

Toujours l'année prochaine, Epic Games ambitionne de proposer ces outils sociaux à tous les développeurs tiers, sur toutes les plateformes et toutes les boutiques, bien que l'adoption finale dépendra de la volonté de ces derniers.