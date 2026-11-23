Pour ses 25 ans, Ankama fait passer un peuple de sa série animée directement dans trois de ses jeux, une première pour le studio. La nouvelle classe, liée aux dragons primordiaux, arrive d'abord sur WAKFU, puis sur DOFUS Touch et DOFUS.

Pour ses 25 ans, Ankama continue d'étendre le Krosmoz, l'univers partagé qui relie ses jeux, ses séries animées, ses mangas et ses films. Le studio français franchit cette fois une étape inédite, puisque les Bellaphones, un peuple apparu dans la série animée Welsh & Shedar, deviennent une classe jouable dans trois jeux à la fois, à savoir WAKFU, DOFUS Touch et Dofus. Ce sera d'ailleurs la toute première nouvelle classe de DOFUS Touch depuis son lancement.

Capucine, des épisodes YouTube jusqu'aux jeux

Animée au Japon avec le Studio Massket et diffusée gratuitement sur la chaîne YouTube Krosmoz, Welsh & Shedar suit Welsh, un jeune cuisinier dont la vie tranquille au village de Brassica bascule avec l'arrivée du dragon Asalar et de Joris, le héros du film Julith. Entraîné dans un conflit avec la reine Zabelle et son fils Shedar, il doit retrouver le Dofus Ivoire, et c'est dans l'épisode 5, attendu le jeudi 26 novembre, qu'apparaît Capucine.

Ce personnage appartient au peuple mystérieux des Bellaphones. Envoyée par Dardondakal, le Dragon Blanc, elle possède des pouvoirs de guérison et incarne le lien particulier qui unit son peuple aux dragons. Les épisodes cachent par ailleurs des codes qui débloquent des quêtes et des récompenses en jeu, de quoi prolonger le visionnage manette ou souris en main.

Anthony « ToT » Roux, cofondateur et directeur créatif d'Ankama et créateur de la série, résume ainsi cette passerelle entre l'écran et les jeux.

« Chez Ankama, une histoire ne s'arrête pas à la fin de l'épisode. Les spectateurs découvrent Capucine sur YouTube, puis entrent dans son monde en incarnant à leur tour un Bellaphone dans WAKFU, DOFUS Touch et DOFUS ; les codes cachés dans les épisodes prolongent l'aventure en jeu. Après 25 ans, c'est tout l'esprit du Krosmoz : un univers qu'on ne se contente pas de regarder, mais qu'on vit. »















Six lignées liées aux Dofus primordiaux

Les Bellaphones sont originaires de la Source, le lac sacré où les dieux ont déposé les Dofus, ces œufs de dragon légendaires qui ont donné leur nom au jeu. Contrairement aux autres classes, ils ne tirent donc pas leur pouvoir d'un dieu mais des six Dragons Primordiaux, et seuls ceux qu'un dragon a choisis peuvent devenir son champion.

La classe se décline ainsi en six lignées, chacune associée à l'un des six Dofus. Chaque lignée change l'apparence du personnage et le fonctionnement de son aura, une zone d'influence qui le suit en combat pour renforcer ses alliés ou affaiblir ses ennemis. Les sorts seront toutefois adaptés à chaque jeu, et les Bellaphones ne seront donc pas strictement identiques sur les trois titres. Ceux qui veulent marcher dans les pas de Capucine se tourneront évidemment vers la lignée Ivoire, celle de Dardondakal.

Dates de sortie

Contrairement à ce qui avait été évoqué jusqu'ici, c'est WAKFU qui accueillera la classe en premier le 26 novembre 2026, le jour même de la diffusion de l'épisode 5.

Elle arrivera ensuite dans DOFUS Touch le 2 décembre, puis dans DOFUS le 8 décembre avec la mise à jour 3.8 et l'extension La Source.