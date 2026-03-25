Steam enregistre un nouveau record d'utilisations simultanées malgré la concurrence d'Epic

Véritable mastodonte du jeu sur PC, Steam a réussi l'exploit de battre à trois reprises son record d'utilisations simultanées en l'espace de trois mois. Mais celui-ci cache un petit secret qui pourrait fausser les statistiques.
Saviez-vous que SteamDB ne servait pas uniquement à surveiller les baisses de prix ou le nombre de joueurs actuellement présents sur votre titre préféré ? L'outil permet également de voir en temps réel le nombre d'utilisateurs sur la plateforme de Valve. À l'heure où ces lignes sont rédigées, plus de 27 800 000 personnes utilisent Steam
.
Mais s'il a longtemps été considéré comme le leader du jeu PC, Steam a vu arriver plusieurs rivaux au fil des ans
. Cependant, un seul lui a donné du fil à retordre : Epic Games Store.
Steam toujours puissant malgré les nombreux atouts de l'Epic Games Store
La maison-mère de Fortnite
a notamment séduit le jeune public grâce à son titre phare, à une interface intuitive et à un catalogue massif. Mais elle s'est imposée en offrant régulièrement des jeux gratuits à sa communauté, notamment avec son calendrier précédant les fêtes de fin d'année. Face à de tels arguments, Steam pourrait être en perte de vitesse. Pourtant, la plateforme de Valve a décidé d'utiliser cette concurrence comme un moteur pour grandir et étendre son empire. L'arrivée prochaine de la Steam Machine et de tous les accessoires associés
est particulièrement attendue par les joueurs. De plus, le Steam Deck (bien qu'un peu cher à l'achat) est plébiscité pour profiter de son catalogue en mode nomade. Enfin, les traditionnelles soldes proposées à chaque saison et des événements comme le Steam NEO Fest
permettent de profiter de nombreux titres à petits prix ou de tester en avant-première les hits de demain.
Plus de 42 millions de connexions simultanées enregistrées, mais avec un twist
Tous ces facteurs incitent les joueurs, notamment les plus anciens, à toujours utiliser Steam au quotidien. L'engouement autour de la plateforme est tel qu'en l'espace de 3 mois, Steam a battu à 3 reprises son record de connexions simultanées enregistrées. Le dernier record en date a été établi le 22 mars 2026 avec 42 318 602 utilisateurs actifs.
Cependant, il y a un détail intéressant à noter concernant ce record.
En effet, s'il y avait plus de 42 millions d'utilisateurs, il n'y avait à ce moment-là que 13 700 000 personnes en jeu. Or, cette pointe dépassant les 42 millions est due à un simple détail : le simple fait de lancer Steam sur son ordinateur est considéré comme une utilisation active.
Or, certains utilisateurs ont paramétré l'application pour qu'elle se lance automatiquement au démarrage de l'ordinateur.
Ils n'utilisent pas Steam pour jouer ou pour consulter la liste des promotions en cours, mais ils sont des « utilisateurs actifs ». Malgré tout, le chiffre reste impressionnant, mais va-t-il continuer de croître dans les prochains mois ? La sortie de la Steam Machine va-t-elle impacter ces données ou non ? Il faut encore patienter un peu pour le découvrir…
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