Steam enregistre un nouveau record d'utilisations simultanées malgré la concurrence d'Epic



le 25 mars 2026 à 11h38 Publié par Justine Manchuelle le 25 mars 2026 à 11h38

Véritable mastodonte du jeu sur PC, Steam a réussi l'exploit de battre à trois reprises son record d'utilisations simultanées en l'espace de trois mois. Mais celui-ci cache un petit secret qui pourrait fausser les statistiques.