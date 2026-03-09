Valve donne des nouvelles rassurantes sur le lancement de la Steam Machine



le 09 mars 2026 à 17h00 Publié par Justine Manchuelle le 09 mars 2026 à 17h00

Le lancement de la Steam Machine, la console de salon de Valve, était prévu pour 2026. Mais la pénurie de mémoire et de stockage touche aussi le géant du jeu PC. Dans un billet informatif, Valve a tenu à rassurer les joueurs.