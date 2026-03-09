Valve donne des nouvelles rassurantes sur le lancement de la Steam Machine

Le lancement de la Steam Machine, la console de salon de Valve, était prévu pour 2026. Mais la pénurie de mémoire et de stockage touche aussi le géant du jeu PC. Dans un billet informatif, Valve a tenu à rassurer les joueurs.
La pénurie de certains composants impactent le développement et le lancement de nos prochaines consoles de salon, à savoir la PlayStation 6 et la prochaine Xbox Project Helix, tout juste dévoilée
. Cependant, le phénomène ne concerne pas uniquement les grands acteurs historiques du marché des consoles.
Valve est également touché par cette pénurie alors que le plateforme avait annoncé la sortie de la Steam Machine en 2026.
L'arrivée de la Steam Machine toujours prévue en 2026
Rappelons que la Steam Machine a été annoncée en novembre 2025
. La console cubique est présentée comme un mini PC de salon
avec des performances techniques six fois supérieures à celles du Steam Deck. En complément de la console (dont le prix est encore inconnu à l'heure où ces lignes sont rédigées), une manette spéciale et un casque VR sont également prévus. Mais la pénurie a alimenté de nombreuses rumeurs en ligne, dont celle d'un retard de lancement pour l'ensemble de la gamme
.
Afin de clarifier la situation, Valve a mis à jour son bulletin « Bilan de l'année 2025 »
en précisant que « les trois produits » prévus pour 2026 devraient toujours être lancés avant la fin de l'année.
Dans ce même message, Valve revient quelques instants sur la pénurie et précise que cela a compliqué le développement des différents appareils.
Mais la version française du billet précise que le lancement de la console cubique est toujours prévu pour le premier semestre 2026.
Un lancement prévu au premier semestre… ou plus tard dans l'année ?
Malgré tout, quelques doutes subsistent en regardant le message publié en anglais. Ce dernier précise que la Steam Machine et ses accessoires seront lancés « dans l'année
». Il est donc fort probable que Valve commercialise ces produits après le mois de juillet mais probablement avant la période des fêtes de fin d'année, déterminante pour garantir le succès d'une console. Les joueurs souhaitant précommander ou acheter la console peuvent donc souffler, même si la situation de Valve reste tendue.
À l'heure actuelle, le géant est confronté à des ruptures de stock du Steam Deck
qui concernant autant le marché européen que le marché américain. De plus, Valve a été contraint d'augmenter le prix de sa console portable de 100 dollars dans certains pays à cause de cette même pénurie. Reste à voir si la situation va s'améliorer dans les prochains mois et si Valve sera en mesure de tenir ses engagements.
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