Steam : Les soldes de printemps 2026, les bonnes affaires à ne pas louper

Les soldes de printemps 2026 ont débuté, permettant de découvrir une large sélection de jeux à prix réduit. Retrouvez une liste non exhaustive des meilleures offres actuellement proposées sur la plateforme de Valve.

Les offres à ne pas rater durant les soldes de printemps 2026 de Steam

Fallout New Vegas → 0,99 € au lieu de 9,99 €.

→ 0,99 € au lieu de 9,99 €. The Long Dark → 2,99 € au lieu de 29,99 €.

→ 2,99 € au lieu de 29,99 €. Sekiro: Shadows Die Twice → 29,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 29,99 € au lieu de 59,99 €. Sea of Thieves 2025 Edition → 19,99 € au lieu de 39,99 €.

→ 19,99 € au lieu de 39,99 €. Clair Obscur: Expedition 33 → 39,99 € au lieu de 49,99 €.

→ 39,99 € au lieu de 49,99 €. Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard → 8,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 8,99 € au lieu de 59,99 €. Fallout 4 → 7,99 € au lieu de 19,99 €.

→ 7,99 € au lieu de 19,99 €. Dave the Diver → 10,99 € au lieu de 19,99 €.

→ 10,99 € au lieu de 19,99 €. Sniper Elite: Resistance → 29,99 € au lieu de 49,99 €.

→ 29,99 € au lieu de 49,99 €. Stardew Valley → 6,99 € au lieu de 13,99 €.

→ 6,99 € au lieu de 13,99 €. Helldivers 2 → 29,99 € au lieu de 39,99 €.

→ 29,99 € au lieu de 39,99 €. Remnant From the Ashes → 3,99 € au lieu de 29,99 €.

→ 3,99 € au lieu de 29,99 €. Star Wars: Jedi Survivor → 6,99 € au lieu de 69,99 €.

→ 6,99 € au lieu de 69,99 €. Call of Duty: Modern Warfare → 5,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 5,99 € au lieu de 59,99 €. Cult of the Lamb → 11,49 € au lieu de 22,99 €.

→ 11,49 € au lieu de 22,99 €. Need For Speed Unbound → 6,99 € au lieu de 69,99 €.

→ 6,99 € au lieu de 69,99 €. Kingdom Come: Deliverance 2 → 29,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 29,99 € au lieu de 59,99 €. Elden Ring → 38,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 38,99 € au lieu de 59,99 €. No Rest for the Wicked → 27,99 € au lieu de 39,99 €.

, afin d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique tout en faisant des économies. Comme vous pourrez le constater, de nombreuses offres sont ainsi disponibles. Avec de gros classiques de ces dernières années, des titres sortis au cours de ces douze derniers mois ou encore des jeux indépendants très bons, la sélection proposée plaira certainement à la communauté.Toutefois, au vu du nombre de jeux profitant d'une promotion, pendant ces nouvelles, il peut être difficile de faire un choix, et donc aisé de passer à côté d'une bonne affaire. C'est pourquoiComme dit ci-dessus, nous vous proposons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux actuellement en promotion sur Steam, dans le cadre des. Ainsi, si vous désirez en voir plus, nous vous invitons à vous rendre sur la plateforme de Valve. Mais, sans plus attendre, voici, se terminant à la fin du mois de mars :