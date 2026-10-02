Encore un mois record pour Steam, qui devrait signer une année 2026 historique en termes de revenus

Malgré une année marquée par les licenciements dans l'industrie vidéoludique, Steam continue de battre tous les records. Avec un mois de septembre historique et des revenus colossaux portés par de nouvelles licences, la plateforme de Valve s'apprête à franchir un cap financier majeur dans l'histoire du jeu vidéo sur PC.

L'année en cours s'avère particulièrement difficile pour l'industrie vidéoludique, marquée par de nombreuses vagues de licenciements, des restructurations importantes, engendrant la fermeture d'une multitude de studios. Pourtant, au milieu de cette tempête, la plateforme de Valve affiche une santé de fer. Selon les dernières estimations du cabinet Alinea Analytics, Steam ne montre aucun signe de ralentissement, bien au contraire.

Un mois de septembre historique pour la plateforme de Valve

Le premier semestre avait déjà établi de nouveaux standards grâce aux ventes du catalogue existant et aux lancements importants, à l'image de Forza Horizon 6, Resident Evil Requiem ou encore Crimson Desert, qui ont tous cartonné. Septembre vient confirmer cette tendance avec des chiffres impressionnants. Le cabinet d'analyse estime que la boutique numérique a généré des revenus colossaux sur cette seule période.

Steam a généré 1,7 milliard de dollars en septembre 2026, ce qui en fait le meilleur mois de septembre de la plateforme à ce jour, en hausse de 13 % par rapport au précédent record établi en septembre de l'année dernière.

C'est ce qu'explique Rhys Elliott, responsable de l'analyse des marchés chez Alinea. Cette performance exceptionnelle s'appuie sur un savant mélange entre valeurs sûres et surprises inattendues.

Le triomphe des nouvelles licences face aux géants du secteur

En analysant les cinq cents jeux les plus rentables du mois, qui représentent environ trois quarts des revenus de septembre, un constat rassurant émerge. Si les franchises établies captent toujours près de 80 % des parts, les nouvelles propriétés intellectuelles parviennent à s'octroyer plus de 20 % du gâteau. Le jeu de tir WARDOGS s'impose comme le grand vainqueur avec des revenus estimés à près de 87 millions de dollars, alors qu'il est vendu 39,99 €.

D'autres nouveautés tirent leur épingle du jeu, à l'image du jeu de rôle solo The Blood of Dawnwalker qui récolte environ 27 millions de dollars. Onimusha: Way of the Sword, dont la franchise faisait son retour 20 ans après, a généré plus de 30 millions de dollars. Bodycam, qui a reçu une mise à jour majeure, FC 27 ou encore How tp Fish complètent ce classement.

Les jeux gratuits continuent de dominer le marché

Il ne faut cependant pas sous-estimer le modèle de la gratuité. Les jeux en accès libre représentent plus d'un quart des revenus mensuels du top 100, alors qu'ils ne constituent que 16 % de cette liste.

Les piliers historiques que sont Counter-Strike 2, PUBG, DOTA 2 et Apex Legends ont cumulé près de 168 millions de dollars à eux seuls. Cela équivaut à près de 10 % des revenus totaux de Steam sur le mois, prouvant la longévité et la rentabilité de ces expériences multijoueurs.

Vers une année record à plus de vingt milliards de dollars

La dynamique globale de l'année laisse présager un bilan financier sans précédent. Le troisième trimestre a rapporté 5,5 milliards de dollars, portant le total généré depuis janvier à 16,5 milliards.

Étant donné le calendrier de sorties insensé pour le reste de l'année, on peut affirmer sans se tromper que les revenus annuels de Steam dépasseront les 20 milliards de dollars pour la première fois.

Ces estimations, bien que non officielles, s'appuient sur des données de ventes souvent partagées par les éditeurs eux-mêmes. Elles démontrent que, malgré un climat économique incertain pour de nombreux studios, le marché du jeu sur ordinateur se porte mieux que jamais, porté par une offre diversifiée allant des productions indépendantes aux projets les plus ambitieux. Même s'il est de plus en plus difficile de trouver sa place, parmi la multitude de jeux accessibles aux joueurs.