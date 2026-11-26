Les développeurs de Final Fantasy Resonance ont dit quelques mots à propos de l'accueil très positif du titre, qui n'a pas manqué de les surprendre.

Sorti à la fin du mois d'octobre 2026, Final Fantasy RESONANCE a su conquérir de nombreux joueurs et joueuses dans le monde entier. D'ailleurs, l'accueil extrêmement positif de Final Fantasy Resonance a surpris ses développeurs, qui pensaient que les avis seraient plus partagés.

L'excellente réception de Final Fantasy Resonance a surpris l'équipe de développement

C'est au micro des journalistes de Game*Spark que les développeurs derrière Final Fantasy Resonance se sont exprimés au sujet de la réception du titre. Ainsi, le directeur de cet opus, Hiroto Furuya, indique qu'il s'attendait à ce que les « avis soient partagés » à propos de Final Fantasy Resonance, mais se dit « très heureux » du résultat final :

Je m'attendais à ce que les avis soient partagés. Je pense que le fait qu'un jeu au contexte aussi atypique ait été accueilli favorablement par un si grand nombre de personnes est un point positif pour l'industrie dans son ensemble, pour ma part, j'en suis très heureux.

Cette surprise face à la réception du titre n'a également pas manqué de surprendre le producteur de Final Fantasy Resonance, Keisuke Nakashima, qui a déclaré ceci : « Je trouve que les jeux Final Fantasy en 3D et axés sur l'action sont eux aussi formidables. Mais j'ai été surpris de constater à quel point nombreuses sont les personnes, non seulement au Japon, mais aussi à l'étranger, qui aspirent à retrouver le type de Final Fantasy dont elles gardent le souvenir : celui qui propose des combats classiques au tour par tour et des graphismes en Pixel Art ».

C'est en tout cas un bel exploit pour Final Fantasy Resonance, qui dispose du score 85 sur Metacritic (selon 62 reviews) et dont les récentes évaluations sont « extrêmement positives » sur Steam. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre est disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.