La Golden Week débarque du 28 novembre au 5 décembre pour clôturer le Chapitre 7 en beauté. Avec des taux d'obtention drastiquement augmentés et le retour d'objets cosmétiques appréciés, les joueurs ont une semaine pour faire le plein de récompenses dorées avant l'événement final.

L'événement tant attendu de la Golden Week s'apprête à bouleverser la fin de chapitre de Fortnite. Du 28 novembre au 5 décembre, les joueurs vont pouvoir profiter d'une occasion inédite de mettre la main sur des trésors exclusifs, avec des mécaniques de butin revues à la hausse pour célébrer cette conclusion épique, sans oublier un taux de drop augmenter du fameux Jeton qui permet d'accéder à la boutique pirate, qui obsède les joueurs depuis le début de la saison.

Le retour en force des cosmétiques dorés

Dès le lancement de cette semaine spéciale, le jeu passe en mode tout or. Toutes les tenues, les véhicules, les accessoires de dos, les pioches, ainsi que les pistes musicales et les écrans de chargement des précédentes semaines du capitaine feront leur grand retour dans les coffres. Les collectionneurs seront ravis d'apprendre que de nouveaux trésors font également leur apparition, à l'image de la tenue Capitaine X Or massif qui débarque avec un jour d'avance sur le calendrier initial.

Cette abondance de contenu modifie considérablement l'économie du butin. En effet, puisque l'intégralité du contenu est disponible simultanément, les probabilités de trouver un trésor dans un coffre sont largement améliorées. Elles passent ainsi de 1 chance sur 62 à 1 sur 21, en excluant bien entendu les doublons déjà présents dans votre inventaire. Un système généreux qui s'applique également à votre section, permettant à vos coéquipiers de bénéficier de ces mêmes taux avantageux.

Des probabilités d'obtention décuplées

Chaque trésor unique conserve son taux d'obtention habituel, mais la multiplication des objets disponibles augmente mécaniquement vos chances globales. Si vous cherchez un véhicule en or, la probabilité d'en obtenir un aléatoirement s'élève désormais à une chance sur 1563. En revanche, cibler un véhicule bien précis restera un véritable défi avec un taux maintenu à 1 sur 7813.

Pour renforcer l'attractivité de l'événement, le taux d'obtention de base de toutes les tenues en or sera purement et simplement doublé pendant la Semaine dorée. Les développeurs ont même prévu des bonus encore plus importants lors des Heures des trésors. À titre d'exemple, pour la journée du 28 novembre, les tenues en or voient leur taux multiplié par quinze, tandis que les véhicules et les autocollants profitent d'un multiplicateur par dix.

Avec plus de choses dans le pool, vous avez plus d'occasions de trouver des trésors.

Un Jour de la communauté pour clôturer le chapitre

L'environnement du jeu subira également des modifications notables. La carte accueillera un nombre croissant de coffres d'esprit, et toutes les variantes d'esprit apparaîtront beaucoup plus fréquemment. De plus, les joueurs pourront profiter des avantages du lundi de maîtrise tout au long de la semaine, ce qui inclut un doublement de la poussière de sprite et de l'expérience associée. Le coup d'envoi de ces festivités est fixé au samedi 28 novembre à 15h, heure d'Europe centrale.

Enfin, l'apothéose de cette célébration aura lieu le samedi 5 décembre avec le Jour de la communauté dorée. Une simple connexion à partir de 15h permettra aux joueurs de débloquer le Parapluie perso de la communauté. Pour couronner le tout, des Twitch Drops seront activés tout le week-end, offrant la possibilité d'acquérir la très convoitée tenue Jonesy doré. La nouvelle saison, et le nouveau Chapitre, arriveront dès le 5 décembre.