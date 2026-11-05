Battlefield 6 est jouable à la troisième personne grâce à un mod, et le résultat n'est pas si mauvais

Historiquement ancrée dans la vue à la première personne, la franchise d'Electronic Arts s'offre un détour inattendu. Grâce à la créativité de la communauté, il est désormais possible de redécouvrir Battlefield 6 à la troisième personne, une expérience inédite qui redéfinit totalement l'approche tactique du jeu.

La série Battlefield a toujours été le fer de lance des jeux de tir à la première personne à grande échelle. Et jamais personne ne s'est réellement posé la question quant à la possibilité d'y jouer à la troisième personne. Mais l'expérience est désormais accessible dans Battlefield 6, grâce au mode Portal et à la créativité de certains joueurs.

Une prouesse communautaire inattendue

Grâce au dévouement de créateurs passionnés, notamment les utilisateurs connus sous les pseudonymes ViperStudiosAndy et TabbedScamper, les joueurs peuvent aborder le champ de bataille sous un angle totalement nouveau. L'industrie du jeu vidéo est souvent façonnée par les initiatives de ses passionnés, et ce duo de développeurs amateurs en est la preuve parfaite.

Ils ont réussi le tour de force de recréer le célèbre mode Suprématie Capitale, initialement popularisé par le jeu Star Wars: Battlefront II, directement au sein des outils de création de Battlefield 6. Cette flexibilité technique démontre le potentiel colossal du moteur de jeu lorsqu'il est entre de bonnes mains.

Comment accéder à ce mode inédit

Pour les plus curieux qui souhaitent tester cette petite révolution, la manipulation est extrêmement simple. Il suffit de se rendre dans le mode Portal du jeu et de renseigner le code d'accès « 11BQ6 ». L'engouement autour de cette création a été tel que les deux concepteurs ont décidé d'aller encore plus loin.

Ils ont récemment publié un script autonome permettant d'intégrer la vue à la troisième personne dans d'autres expériences personnalisées. Un tutoriel complet a même été mis à disposition pour accompagner les créateurs en herbe. Visuellement, le résultat est tout simplement bluffant. Le rendu des déplacements, l'animation du personnage et la gestion des fusillades rappellent d'ailleurs fortement les sensations offertes par The Division 2, le célèbre jeu de tir en coopération d'Ubisoft.

De quoi donner des idées à EA ?

Face au succès retentissant de cette initiative communautaire, nous sommes en droit de nous demander si les développeurs officiels, Battlefield Studios, pourraient s'inspirer de cette demande grandissante pour leurs futures productions, ou simplement ajouter un mode à la troisième personne.

L'avenir de la franchise pourrait bien s'écrire sous de multiples perspectives si la communauté continue de plébisciter massivement ces formats alternatifs.

EA pourrait effectivement travailler sur un mode secondaire similaire, à condition que la communauté le demande. Mais rien de tel n'est prévu pour le moment, et Battlefield restera une expérience FPS.















En marge de ces expérimentations communautaires, l'actualité officielle de Battlefield 6 reste particulièrement chargée. Les joueurs attendent le déploiement de la deuxième phase de la mise à jour Casse au casino, dont la sortie est prévue le 10 novembre.

Battlefield 6 est toujours disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est également possible d'obtenir BF6 tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :