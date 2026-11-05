Dreadmoor est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 novembre 2026 à 16h38
Plusieurs personnes au sein de la communauté s'interrogent à propos de la présence ou non de Dreadmoor dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
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Dreadmoor est-il dans le Game Pass ?

Développé par Dream Dock et édité par Digital Vortex Entertainment, Dreadmoor a fait de l'œil à de nombreux joueurs et joueuses, et ce, depuis sa toute première révélation. De ce fait, beaucoup d'entre eux comptent se plonger dans cette aventure de pêche sombre dès son lancement, mais ont tout de même quelques interrogations à son sujet. Ainsi, certaines personnes au sein de la communauté se posent la question de la disponibilité de Dreadmoor dans le Game Pass. Nous vous apportons des réponses.

Dreadmoor est-il dans le Game Pass ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la réponse est négative : il n'est pas prévu que Dreadmoor entre dans le catalogue du Game Pass, à ce jour. Par le passé, le studio de développement Dream Dock et l'éditeur Digital Vortex Entertainment n'ont, effectivement, pas fait d'annonce laissant entendre que leur titre allait débarquer dans le célèbre service de Microsoft.

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Toutefois, il y a des chances que Dreadmoor intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass, que ce soit durant sa phase d'accès anticipé ou bien lors de sa sortie en version 1.0. Comme vous le savez, de nouveaux jeux, AAA comme titres indépendants, débarquent régulièrement dans le catalogue du service, c'est-à-dire tous les mois pour être plus précis. Dès lors, il se peut que Dream Dock et Digital Vortex Entertainment décident de proposer Dreadmoor dans le Game Pass à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, cet article à jour.

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Pour conclure, rappelons que Dreadmoor arrive en accès anticipé le 9 novembre 2026 sur PC. D'après les détails partagés par les développeurs, la phase d'accès anticipé devrait durer entre 6 à 12 mois : « Nous estimons actuellement que Dreadmoor restera en accès anticipé pendant environ 6-12 mois ».

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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