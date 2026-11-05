Les ventes de Marvel's Wolverine seraient décevantes, bien en deçà de Marvel's Spider-Man

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 novembre 2026 à 15h17
Malgré une attente immense, Marvel's Wolverine peine à convaincre. Avec des ventes bien en deçà des chiffres atteints par Spider-Man et des critiques mitigées, le dernier titre d'Insomniac Games traverse un lancement compliqué, même s'il parvient à accrocher la tête des ventes sur certains marchés.
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Les ventes de Marvel's Wolverine seraient décevantes, bien en deçà de Marvel's Spider-Man

Le lancement de Marvel's Wolverinee s'avère bien plus difficile que prévu pour le studio Insomniac Games, en dépit de ses qualités certaines. Alors que les joueurs espéraient retrouver la magie des précédentes adaptations de super-héros, les premiers chiffres de ventes viennent de tomber et dressent un bilan particulièrement mitigé pour le mutant aux griffes d'adamantium. Selon les récents résultats financiers publiés par Sony, le titre s'est écoulé à 2,4 millions d'exemplaires au cours de ses deux premiers mois de commercialisation. Un chiffre qui pourrait sembler honorable dans l'absolu, mais qui fait pâle figure face à l'historique du studio.

Un fossé immense avec le succès de Spider-Man

Pour prendre la pleine mesure de cette déception commerciale, il suffit de comparer ces résultats avec ceux de Marvel's Spider-Man. En 2018, l'homme-araignée avait tissé sa toile à une vitesse fulgurante, atteignant le chiffre astronomique de 3,3 millions de copies vendues en seulement trois jours.

Mieux encore, en 90 jours, soit une période équivalente à celle écoulée depuis la sortie de Wolverine, Spider-Man franchissait le cap des neuf millions de ventes. Le mutant de Marvel accuse donc un retard de près d'un million de ventes face à la performance de Spider-Man réalisée en un seul week-end. Ce contraste saisissant souligne une dynamique de lancement très différente et met en lumière les difficultés rencontrées par cette nouvelle exclusivité.

Des critiques sévères et des joueurs divisés

Cette performance commerciale en demi-teinte n'est pas véritablement une surprise au vu de la réception critique du jeu. Dès le mois de septembre, Marvel's Wolverine s'est imposé comme le titre d'Insomniac Games le moins bien noté depuis des années sur les agrégateurs de critiques. Les reproches sont nombreux et pointent du doigt une expérience globalement quelconque, sans jamais réussir à séduire autant que les jeux Spider-Man l'ont réussi. Le jeu souffre selon beaucoup d'un scénario brouillon, de combats monotones et de fonctionnalités qualifiées d'incohérentes. Sans oublier le boycott lié à l'annonce de la fin du support physique, réduisant une partie des ventes.

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La grogne est montée si vite que les développeurs ont été contraints de prendre la parole publiquement peu après la sortie pour répondre aux retours négatifs. Les joueurs ont notamment exprimé leur frustration face à un titre qui, selon eux, donne l'impression de se jouer tout seul, tout en pointant du doigt une physique hasardeuse qui nuit à l'immersion.

Cependant, le tableau n'est pas entièrement noir pour le héros de Marvel. Malgré la tempête médiatique, Marvel's Wolverine a réussi à tirer son épingle du jeu sur certains marchés clés. Le titre a notamment réussi l'exploit de surpasser NBA 2K27 pour s'emparer de la place de meilleure vente sur PlayStation 5 aux États-Unis et en Europe. Cette performance prouve que la licence conserve un pouvoir d'attraction indéniable auprès du grand public, même si cela ne suffira probablement pas à rattraper le retard, compte tenu du bouche-à-oreille qui n'est pas à la hauteur.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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