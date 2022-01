God of War PC : Aperçu et test du portage

La vie mortelle d'un Dieu

Le ressenti

L'espace gameplay

Système d'exploitation : Windows 10 Professionnel 64-bit

Windows 10 Professionnel 64-bit Processeur : AMD Ryzen 7 3700X

AMD Ryzen 7 3700X Mémoire vive : 16,0 Go RAM DDR4 1066MHz (15-15-15-36)

16,0 Go RAM DDR4 1066MHz (15-15-15-36) Carte Graphique : NVIDIA GeForce RTX 2070

Instant Gaming, vous le proposons pour la somme de 33,99 € au lieu de 49,99 €, soit 32 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Avant de commencer, il est important de noter que cet article ne fera pas office de test à proprement parler, puisqu'il s'agit du premier jeu de la licence testé par la rédaction, aussi et surtout, car nous n'avons pas joué à la version originale et n'avons donc pas de réels points de comparaison. Ici, nous reprendrons l'essence du jeu avec un retour sur notre expérience utilisateur afin d'établir si le jeu mérite que vous vous y intéressiez pour sa sortie, ou non.L'épopée de cet opus devous propose d'incarnerqui, bien loin de son pays d'origine, tente de reconstruire sa vie en laissant le passé au passé afin de vivre en paix avec son fils et sa femme. Nous ne savons d'ailleurs rien sur cette dernière, ainsi que sur les années que la famille a passées sur ces terres. L'histoire se lance réellement lors de la mort de sa femme. Elle avait chargéet, son fils, de lâcher ses cendres depuis la plus haute montagne du Royaume. Ainsi débute une quête familiale et éducative oùdevra modérer ses émotions cachées dans le but de proposer un voyage initiatique pourLors de leur voyage, nos deux protagonistes verront évoluer leur relation en passant par toutes les émotions, allant de la tristesse au rire sans compter la froideur qui habite, dont son fils ne connaît pas la vraie nature. Leur épopée sera également ponctuée de rencontres, amicales comme ennemies, qui seront en mesure d'offrir un nouveau tournant à leurs aventures.Pour finir, on note que cet opus est divergent des habituels. Ici, très peu (voire pas du tout) de combats entre dieux. S'ils font partie intégrante de l'histoire nordique que nos protagonistes vivent, ils ne sont que très peu présents. Outre cela, c'est un bestiaire assez fourni qui fait son apparition afin de profiter au mieux de votre hache, cadeau post-mortem de votre femme.Comme annoncé plus haut, il s'agit du premier opus auquel nous jouons, sans même connaître le titre initialement sorti sur console. Par ailleurs, le grand intérêt de ce jeu est qu'il permet à n'importe qui d'y jouer. Cela est résultant d'une histoire qui nous permet d'en apprendre plus sur la relation père-fils (que nous découvrons), mais également sur, sa femme, et des bribes de son passé. Le tout est édulcoré par des transitions tantôt humoristiques, tantôt tristes et accompagnées d'Lors de nos sessions, les transitions entre ombre et lumière étaient bien réalisées, si l'on ne compte pas certains endroits aux contrastes parfois trop poussés. La version PC proposepermettant de régler le rendu colorimétrique selon votre guise. Toutefois, le titre veut proposer une immersion totale en essayant de minimiser l'impact de la réduction de certains points afin d'intégrer plus facilement les plus petites configurations.Le titre est annoncé comme compatible avecqui, pour vulgariser, tend à rendre les mouvements et actions du personnage plus fluides et réactifs. Honnêtement, il est difficile de mettre exactement en avant la technicité du procédé ainsi que son impact en jeu. Néanmoins, en tant que joueur lambda,nous a sembléqui pourraient nuire à l'expérience. Pour tout dire, les seuls réels moments de difficultés étaient plus dus à une erreur d'interprétation des tâches à effectuer ou simplement un ennemi dont les compétences dépassées les nôtres. Enfin, il est possible de personnaliser l'ensemble des actions dans, mais également de profiter du jeu(ainsi que le combo clavier-souris, mais cela va de soi).En bref, que vous soyez un connaisseur ou simple amateur du titre, c'est une expérience unique et enrichissante qui se propose à vous. Découvrezavec une direction artistique et des mouvements retravaillés pour s'adapter aux possibilités PC. Du début jusqu'à la fin, aucun problème n'était à signaler. La colorimétrie est bien pensée, bien qu'accentuée, aucun élément superflu ni effet n'est amplifié à outrance, même pendant les combats dont la lecture est très bien orchestrée.Pour les puristes, ou simplement celles et ceux qui souhaitent découvrir le titre sur PC, voici de quoi régaler vos pupilles avec une vidéo succincte de gameplay mettant en avant certains passages et événements du jeu afin de vous faire votre propre avis. À savoir que le jeu tourne en configuration « Élevée » pour un enregistrement avec ShadowPlay. Voici la configuration du PC de test en préambule de la vidéo gameplay.Si vous avez besoin d'un rappel concernant les configurations PC, vous pouvez les retrouver juste ici . Sinon, sachez que vous pouvez également vous procurer la version PC detout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire