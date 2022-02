Une histoire qui a du mordant

Une ville perdue

Aiden et ses choix

Parkour et combats

En bref

Une fois n'est pas coutume, après avoir réussi à combattre la première infection, les scientifiques du GRE, qui devaient initialement arrêter leurs recherches, les ont continuées en toute discrétion. Suite à l'évolution des procédés, un nouveau variant, plus puissant, infectieux et contagieux a vu le jour avant de se répandre, contre leur gré, en dehors des installations. Une parfaite hécatombe en découle, détruisant la quasi-totalité du monde avec une vélocité inégalée.Vous incarnez, l'un des rares survivants à continuer à mener sa vie en extérieur,, errant de ville en ville pour faire le travail qui permet l'échange de biens, d'informations, et la survie de l'humanité, bien que les Hommes en question ne semblent pas vous porter dans leurs cœurs. À la recherche de votre sœur disparue,, certains informateurs vous poussent à rejoindre, l'une des dernières villes bastion du monde qui se bat pour repousser l'épidémie. Malheureusement, mordu par un infecté en atteignant les portes de la ville, vous serez obligé de vivre entre l'ombre et la lumière afin d'éviter une. Partagée entre, puisque certains protagonistes semblent en mesure de vous aider concernant la situation de Mia, votre histoire se mêlera progressivement à la ville.L'humanité en péril, les étrangers ne font pas bonne figure auprès des communautés survivantes. À tel point que votre seule arrivée dans, qui plus est infecté, vous octroie la peine de passer par la pendaison avant d'être sauvé in extremis par, l'un des premiers protagonistes de l'histoire. Ce dernier finit par vous expliquer, succinctement, le fonctionnement de la ville, mais égalementC'est ici que commence votre histoire, au cœur d'une ville qui. L'un des premiers points frappants est la qualité de la direction artistique qui tend à mettre en avant. Si ces derniers ne sont pas aussi exceptionnels que nous pourrions l'imaginer, les bâtiments, la ville et la végétation sont soignés pour une. Sans surprise, le cycle jour-nuit est de nouveau présent, mais moins expérimental que sur le premier opus puisqu'il propose de nouveaux concepts.Profitez de la journée pour explorer la ville, faire du repérage, améliorer vos compétences au combat, aider des habitants ainsi qu'une pléthore d'autres activités. Bien sûr, pour les adeptes de, vous savez à quel point la nuit est un élément clef du gameplay.font leur apparition. Ces dernières sont occupées par, au repos, la journée qui les quitte lorsque la nuit tombe pour envahir les rues de la ville. Sans surprise, ces zones offrent de l'équipement et des ressources rares et très souvent utiles.Nous regrettons toutefois le manque de diversité dans les bâtiments présents pour ce monde ouvert. Bien qu'il soit possible d'entrer dans un grand nombre d'entre eux, ils n'en restent pas moins vides, avec très souvent les mêmes meubles et seulement orchestrés par le spawn aléatoire de zombies dormant en leur sein.C'est ici qu'apparaît le goût du risque puisque, même s'il vous est possible de trouverdurant vos courses diurnes, il manquera toujours un petit quelque chose capable de vous aider à survivre ou fabriquer des objets. Pour parfaire le stresse, une ambiance sonore riche, stridente et oppressante rythme le cycle de vos excursions. De telle sorte que vos sens seront toujours aux aguets, et ce, même lors de crochetage de serrures, coffres. L'ambiance est pesante, mais l'ensemble des activités disponible ainsi que la soif de découverteOn notera, pour finir, que l'infection d'Aiden joue un rôle majeur dans la progression de vos aventures. En effet, suite à cela, son temps dans l'ombre est compté s'il ne veut pas se. Pour cela, il faudra trouver des consommables en mesure de vous aider à ralentir l'échéance, mais égalementpour « recharger » vos batteries. Ce point est très intéressant puisqu'il vous poussera très souvent à faire des choix que vous n'auriez pas habituellement faits, et ce, par simple manque de temps.Pour survivre au cœur de, il vous faudra composer avec l'ensemble des factions qui sont présentes. Qu'il s'agisse d'un ancien corps de l'armée avec les Pacificateurs, ou les parias qui habitent au Bazar, pour ne parler que d'eux, Aiden devra composer et faire ses propres choix. Heureusement pour nous, à l'encontre dele protagoniste du premier opus,fait preuve d'un caractère plus propre à la situation et parfois même agressif. Toutefois, il continue d'être l'homme à tout faire de la série. Que ce soit pour tuer quelqu'un, aller chercher du lait, pister des gens, ramasser des cailloux, Aiden ne dit non à rien et se laisse mener à la baguette dans le seul but de tirer son épingle du jeu. Toutes les besognes semblent donc vous sied et Aiden les acceptera, pour la plupart, sans rechigner.Outre cela,. Certains discours disposent de réponses qui auront un impact, pas forcément immédiat, mais réel. De plus, en récupérant les moulins et centrales électriques abandonnés à cause des zombies, le choix sera votre de savoir à quelle faction les attitrer dès lors que vous les aurez remis en service. Plus une faction dispose de ressources propres et plus la ville évoluera selon leurs principes. Vous êtes donc seul maitre de cette progression.Les trois points essentiels de votre progression se situent dans le parcours d'obstacles, l'équipement et le combat dont vos compétences évolueront au fil de l'aventure pour vous aider à mieux survivre dans ce monde sans pitié. Les équipements peuvent être achetés chez les PNJ, lootés sur des cadavres ou récupérés dans des coffres, plus ou moins bien cachés, afin d'améliorer vos compétences selon des statistiques bien précises. De fait, vous pouvez vous focaliser sur la santé, le combat, le parcours…Pour le reste,, ou même la nuit, pour les plus fous d'entre vous, il est nettement plus intéressant de profiter des toits ainsi que de l'ensemble des éléments de décor en mesure de vous aider à arpenter les hauteurs. Il s'agit également du meilleur moyen pour parcourir rapidement et aisément de longues distances, surtout lorsque vous êtes poursuivis ! Petit bémol sur l'aspect « lourd » d'Aiden dont certains mouvements donnent l'impression qu'il se balade en armure.Eh oui, pour celles et ceux qui pensaient en avoir fini avec les courses-poursuites, détrompez-vous. Le nombre d'infectés ne cesse de croitre et la mort peut vous attendre à chaque tournant. Qui plus est, certains infectés spéciaux, que l'on croise majoritairement la nuit, peuvent déclencher une course-poursuite en appelant tous les infectés alentour à vous suivre.Un conseil, n'essayez pas de vous retourner, juste, courez.Néanmoins, nous constatons que certains obstacles offrent des collisions de personnage inattendues, pouvant aller jusqu'à vous immobiliser. Déplacez-vous avec prudence. Cependant, l'esquive n'est pas la seule alternative face à l'ensemble des infectés spéciaux. Le titre récompense le courage des joueurs avec des améliorations, que l'on peut acheter au bazar, mais qui nécessitent des jetons d'infectés spécifiques et récupérables à la mort de ceux-ci. Surprenez-vous à finir par pister vos pisteurs !On réitère les bonnes nouvelles, dans cet opus, avec des combats qui naviguent entre infectés et humains. Quelques armes à distances sont disponibles, mais aucune arme à feu à l'horizon. Il faut faire preuve d'une dextérité sans faille dans le but d'esquiver ou de vous défendre de la meilleure des façons. Pour cela, Techland nous propose un panel de compétences très intéressant où il vous sera possible d'engager des combats qui deviendront rapidement très brutaux. Vous coupez des têtes, des bras, donnez des coups de pied sautés pour voir l'adversaire s'envoler en arrière ... Bref, aussi jouissifs que dangereux,Par ailleurs, si le craft et les ressources sont assez faciles d'accès, il ne devient pas si aisé de se procurer des armes ou des médicaments. Donc, même si l'aspect corps à corps est très agréable, il faudra parfois choisir pour éviter de se retrouver submerger par les ennemis et en manque d'armes. Un équilibre parfait quien vous rappelant simplement que le monde n'est pas un supermarché.Pour finir, si le parcours et le combat sont des éléments essentiels du gameplay, il est également possible de se faufiler et rester discret. Humains comme infectésà condition de s'approcher d'eux en douceur. Pour vous aider à trouver vos objectifs, vos cibles ou même localiser plus facilement vos ennemis la nuit,, qu'il s'agisse d'ennemis ou de consommables. Très utile si vous ne souhaitez pas utiliser votre lampe la nuit.reprend les concepts du premier opus, qu'il vient tout simplement améliorer et rendre toujours plus addictif. Nous retrouvons ainsimême s'il se laisse très souvent influencer pour réaliser des quêtes sans réelles importances, mais également un cycle jour-nuit extrêmement bien pensé et dont la peur et le stresse peuvent surgir à tout moment et non seulement la nuit. Le monde ouvert, sublime et conséquent, propose des activités à foison qui sauront même, parfois, vous sortir de vos quêtes par simple curiosité.Finalement, être maitre de l'évolution de la ville, pouvoir choisir les personnes auxquelles vous souhaitez faire confiance, découvrir de nouveaux lieux, dépasser ses limites, participer à un défilé d'activités,propose une pléthore de nouvelles options que vous serez content de découvrir seul ou avec des amis.