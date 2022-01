Rainbow Six Extraction : Nouveau jeu ou DLC ?

REACT-ion en chaîne



Déploiement en cours



Connaître son ennemis

Des agents et équipements iconiques

C'est au Nouveau-Mexique que commence le récit de cet opus, là oùIl s'avère que cette dernière contenait un parasite qui a touché, en, de nombreuses villes telles que New York City, San Francisco, ou même l'Alaska. Afin de combattre la propagation de ce parasite, lequel destruction et création d'engeances,, une équipe d’analyse et de confinement exogènes, est envoyé sur le terrain afin de récolter un maximum d'informations.Vous faites donc partie de l'équipequi devra se déployer au cœur de trois zones différentes dans chaque ville visitée, zones plus ou moins infectées, dans. Les objectifs qui vous sont confiées sont séquencées, ainsi,dans un même niveau en proposant trois missions différentes, liées à des zones spécifiques, expliquées en briefing de début de partie.Pour ce faire, vous incarnez des agents emblématiques dequi disposent des mêmes armes et atouts. Étonnement, même si ces compétences semblent plutôt adaptées au modeelles sont ici ajustées pour correspondre aux besoins pour combattre l'infection, sans dénaturer l'agent en question. Vous devez créer une équipe de trois agents entre amis ou. Il est d'ailleurs impossible de lancer en solo ou duo puisqu’. Ce n'est pas un problème pour autant, car le système de communication, prévu dans, est assez bien pensé pour vous donner la possibilité de marquer les cibles prioritaires ou communiquer à l'oral. Un point qui se veut standard pour un titre basé sur la discrétion et la communication d'équipe.Les missions proposées, reparties en trois zones de difficultés différentes, offrent à votre équipe uneà la situation. Il est possible de s'extraire à tout moment, que vous ayez réalisé, ou non, votre objectif. Toutefois, impossible de revenir dans la zone précédente. Cet aspect du titre est intéressant puisqu'il met la survie du groupe entre vos seules mains. Il vous faut ainsi choisir de prendreet de rencontrer des mutations et entités plus impressionnantes/nombreuses ou simplement récupérer des informations au compte-gouttes.Sigarde son appellation R6 ce n'est pas sans raison. En effet, le gameplay, les agents ainsi que les types d'action disponibles ne diffèrent que très peu au jeu d'origine. C'est d'ailleurs assez troublant de voir qu'un jeu initialement lent, de par la teneur de sonréussit à gagner un certain dynamisme avec Extraction bien qu'il faille jongler entreOn arpente de nombreux terrains, d'intérieurs comme d'extérieurs, sans se sentir obligé depour attendre la fenêtre parfaite de tir, ou jouer l'intégralité de la partie au son. Ici, l'action est de mise pour permettre au joueur de se mouvoir plus facilement. Cela étant,puisqu'il reste impossible de sauter et que le parasite, qui infecte murs, sols et plafonds, agit comme un puissant ralentisseur. S'il est nécessaire pour le lore ainsi que l'ambiance, il ne fait qu'accentuer les mouvements déjà lents des agents allant jusqu'à perdre un peu d'adrénaline.Si l'infection n'était que bactériologique, de simples scientifiques auraient fait l'affaire pour cette invasion. Cependant, c'est une véritable horde d'engeances qui fait son apparition pour donner du fil à retordre pour nos agents. Dotés, en prime, d'une hiérarchie rendant leur déploiement quasi-militaire et ordonné, il faudra trouver le meilleur moyen d'intervenir sur ces parasites en détruisant leurs nids,, ou tout simplementsans aucun répit. Bien que les terrains ne changent pas lorsque vous les jouez, vos agents sont déployés dans des zones différentes tandis que les ennemis, tout comme les zones en question, sont générés aléatoirement.Ajoutez à cela les objectifs de missions, différents à chaque lancement, les mutations de vos ennemis qui sont aléatoires, et de plus en plus fréquentes selon le niveau de difficulté choisit/atteint, et le niveau de difficulté qui modifie le taux de mutation possible chez vos ennemis pour que le jeu accuse d'une certaine rejouabilité. Toutefois, malgré cela,est soumis à une certaine monotonie puisque, pour évoluer, il vousafin de débloquer de nouvelles maps, compétences ou même niveaux de difficultés.Nous ne pouvions pas finir ce test sans parler des agents, qui sont le point-clé de l'évolution du jeu puisqu'ils seront envoyés directement sur le terrain. Par ailleurs, leur entraînement d'élite ainsi que les précautions qu'ils prennent, lors des différentes excursions, ont poussé l'agenceà proposer des solutions en cas de mort imminente. De ce fait, pour éviter de perdre un agent, à sa mort, ce dernier doit. Protégé contre le parasite, c'est une nouvelle équipe qui doit revenir chercher l'agent en question. Il s'agit certainement ici d'un cadre du jeu assez novateur et bien pensé, poussant les joueurs à aller plus loin dans les missions afin de. Ces derniers perdent l'expérience accumulée etOutre cela, les compétences, les armes ainsi que les agents sont en tout point identiques à ceux de. Ceci étant, ils disposent de compétences qui évoluent au fil de l'expérience accumulée avec chacun d'entre eux. Il sera donc nécessaire d'entrainer chaque personne indépendamment pour le rendre utile en cas de besoin. Notez d'ailleurs queavant d'être secourus et que ceux blessés demanderont du repos pour récupérer. De quoi permettre d'alterner les agents ainsi que les compositions afin de varier l'expérience proposée par le titre.Finalement, la réussite de missions secondaires ainsi que des exfiltrations permettront d'accumuler de l'expérience pour augmenter, mais également récupérer des ressources technologiques en mesure de vous aider à débloquer de nouvelles armes pour combattre au mieux le parasite.