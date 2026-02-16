La pénurie mondiale de composants menace de repousser la PS6 à la fin de la décennie



le 16 février 2026 à 16h07 Publié par Corentin Rimbert le 16 février 2026 à 16h07

L'année 2026 s'annonce critique pour l'industrie du jeu vidéo. Face à une pénurie sans précédent de mémoire vive, Sony envisagerait désormais de repousser la sortie de la PlayStation 6, tandis que Nintendo pourrait être contraint de revoir la tarification de sa Switch 2 à la hausse.