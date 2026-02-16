La pénurie mondiale de composants menace de repousser la PS6 à la fin de la décennie

L'année 2026 s'annonce critique pour l'industrie du jeu vidéo. Face à une pénurie sans précédent de mémoire vive, Sony envisagerait désormais de repousser la sortie de la PlayStation 6, tandis que Nintendo pourrait être contraint de revoir la tarification de sa Switch 2 à la hausse.
Le monde de la tech fait face à une crise que les analystes qualifient déjà de « RAMmageddon ». Depuis quelques mois, l'explosion de la demande en mémoire vive, principalement alimentée par les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle, provoque une flambée des prix et une raréfaction des composants, ce qui impacte dans un premier temps les joueurs PC. Mais cette situation, loin d'être anecdotique, pourrait bouleverser le calendrier des constructeurs de consoles pour les années à venir
, remettant en cause les cycles habituels de renouvellement du matériel.
La PlayStation 6 repoussée à la fin de la décennie ?
Selon un nouveau rapport de Bloomberg
, qui s'appuie sur des sources proches de la stratégie de Sony, le géant japonais réévalue actuellement ses plans pour la prochaine génération
. Alors que beaucoup espéraient une arrivée de la PlayStation 6 à moyen terme (fin 2027), la pénurie actuelle de composants forcerait le constructeur à la prudence. Le rapport indique explicitement que Sony Group Corp envisage désormais de repousser les débuts de sa prochaine console de salon à 2028, voire 2029
.
Ce report potentiel s'inscrit dans une tendance lourde d'augmentation des coûts. Sony avait déjà dû augmenter le prix de la PS5 dans certaines régions en août 2022, puis de nouveau en avril 2025, avant d'appliquer une hausse similaire aux États-Unis en août dernier. Avec des spécifications mémoire annoncées comme impressionnantes pour la future PS6 et une potentielle nouvelle portable, Sony se retrouve dans une impasse économique difficile à résoudre sans impacter drastiquement le prix final pour le consommateur
.
Nintendo et l'incertitude autour du prix de la Switch 2
Du côté de Kyoto, la situation est tout aussi tendue. Le rapport affirme que Nintendo envisage d'augmenter le prix de la Switch 2 plus tard cette année
. Cette réflexion fait écho aux ajustements déjà opérés par la firme avec Nintendo qui avait dû augmenter le prix de la Switch originale aux États-Unis en août, en raison des « conditions du marché
», passant le modèle OLED de 349 à 399 dollars.
Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, a récemment déclaré qu'il n'y avait pas encore de plan arrêté pour une hausse immédiate, mais que la situation restait volatile :
Si la flambée des prix se poursuit au cours du prochain exercice financier et au-delà, cela pourrait finir par avoir un impact sur la rentabilité, et si la situation se détériore de manière significative, nous évaluerons le marché et prendrons les mesures appropriées.
L'article de Bloomberg insiste sur le fait que cette pénurie de RAM ne sera pas résolue à court terme. De grandes entreprises comme Apple et Tesla ont déjà averti que ce goulot d'étranglement limiterait la production.
En bref, l'avenir du jeu vidéo pourrait ne pas être si radieux, si les composants ne baissent pas
. Les PC resteront chers, et les consoles augmenteront leur prix, ce qui limitera l'arrivée de nouveaux joueurs.
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