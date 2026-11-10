WoW Forever : Correctif du 10 novembre 2026, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 novembre 2026 à 09h43
Retrouvez les détails des changements apportés avec le correctif du 10 novembre 2026 de WoW Forever dans cet article. De nombreuses solutions à des problèmes ont été appliquées.
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WoW Forever : Correctif du 10 novembre 2026, les détails de la mise à jour

Cela fait moins d'une semaine que WoW Forever est disponible, et même si Classic+ connaît un lancement remarquable, il n'en demeure que quelques problèmes devaient être solutionnés. Blizzard a donc déployé un correctif le 10 novembre 2026, visant à régler des bugs et à appliquer un nerf à la Cité submergée, une instance pouvant devenir un cauchemar pour des groupes mal organisés. Afin d'en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de cette mise à jour ci-dessous.

Correctif du 10 novembre 2026 de WoW Forever

Classes

Druide

  • Le gestionnaire de temps de recharge ne montre plus Berserk, et affiche désormais correctement Lacérer lorsqu'il est appris.
  • Idole de férocité ne liste plus Mutilation parmi les capacités dont il réduit le coût.

Farouche

  • Correction d'un problème où Charge farouche (Chat) ne mettait pas le druide en combat immédiatement.
  • Correction d'un problème où Instinct naturel ne s'appliquait pas correctement à Lacérer ou Traquenard.
  • Correction d'un problème où le debuff d'étourdissement de Traquenard ne s'affichait pas dans les debuffs de l'ennemi lorsqu'il était actif.

Chasseur

  • Vulgara l'Insatiable et les Matriarches de Zéphras devraient désormais appartenir aux bonnes familles de familiers du chasseur.
  • Correction d'un problème qui faisait que les chasseurs attiraient parfois la menace d'ennemis situés très loin en les ciblant.

Mage

  • Les dégâts sur la durée au sol de Choc de flammes ne consomment plus de façon incorrecte Idées claires.
  • La chance d'activation de Concentration des arcanes se divise désormais correctement entre l'invocation et chaque projectile (au lieu d'accorder 10 % à l'invocation ET par projectile).

Paladin

  • Correction d'un problème où Consecration pouvait cesser d'infliger des dégâts accrus aux ennemis si des cibles situées à l'intérieur disparaissaient.
  • Correction d'un problème où le gestionnaire des temps de recharge n'affichait pas correctement les sceaux.

Prêtre

  • Forme d'ombre ne s'annule plus lors du lancement de Gardien de peur.
  • L'Infusion de puissance persiste désormais correctement lorsqu'il est utilisé sur des alliés.

Chaman

  • Mise à jour de l'effet visuel pour Maîtrise de la foudre.
  • Surcharge de foudre inflige désormais le bon montant de dégâts pour Éclair.
  • Correction d'un problème à cause duquel Loup fantôme amélioré ne tenait pas la Torche du guetteur de nuit dans sa gueule.

Démoniste

  • Terminer Invoquer un Palefroi corrompu accordera désormais correctement la compétence de monte appropriée au joueur.
  • Notes des développeurs : Si un joueur a terminé la quête avant ce correctif, invoquer le Palefroi une fois lui accordera la compétence de monte d'apprenti, lui permettant de monter d'autres montures si souhaité.
  • Correction d'un problème qui permettait à Incinérer d'être accessible aux spécialisations autres que Destruction.

Guerrier

  • Coup de tonnerre ne suit plus sa durée sur la cible via le gestionnaire des temps de recharge et n'affiche plus que sa recharge.

Donjons

  • L'expérience accordée pour toutes les éliminations d'ennemis dans les donjons a été augmentée de 50 %.

Prison d'Alcaz

  • Vaincre Zarla Ober donne désormais du loot.

Profondeurs de Brassenoire

  • Correction d'un problème qui pouvait empêcher les joueurs de libérer leur esprit après être morts dans les Profondeurs de Brassenoire.

Profondeurs de Blackrock

  • Correction d'un problème qui empêchait les portes de la salle du trône de s'ouvrir si le groupe essuyait un wipe en combattant Empereur Thaurissan.
  • Cœur de la montagne peut désormais être ramassé plus d'une fois.

La cité Submergée

  • Correction d'un problème qui faisait que les créatures à l'intérieur de la cité Submergée infligeaient environ 30 % de dégâts de plus que prévu.

Deathless Marrow

  • Réduction des points de vie des créatures lors de l'affrontement contre Deathless Marrow de 25 %.
  • Réduction des dégâts de Boule de feu du Deathless Sorcerer de 25 %.
  • Réduction des dégâts de Charge du Deathless Watcher de 50 %.
  • Réduction de la fréquence d'incantation de la capacité Shield Slam du Deathless Guardian d'environ 50 %.

La terrasse du Façonneur

  • La terrasse du Façonneur : Vitrix, Snowtalon et Cinder donnent désormais correctement du loot et des matériaux de dépeçage de plus haut niveau.
  • Cinder devrait désormais apparaître correctement après que les joueurs ont utilisé l'Archival Panel.

Stratholme

  • Correction d'un problème qui permettait aux joueurs de utiliser une monture à l'intérieur de Stratholme.

Créatures et PNJ

  • Forêt des Pins argentés – Correction d'un problème où Ivar the Foul réapparaissait plus lentement que prévu.
  • Teldrassil – Temps de réapparition réduit pour Ferocitas the Dream Eater.
  • Cratère d'Un'goro – Correction d'un problème qui faisait réapparaître les Young Diemetradons au niveau 58 (au lieu des niveaux 51 à 52).
  • Zephras – Malduko Cloudcrush réapparaît désormais un peu plus lentement.

Objets

  • Correction d'un problème avec la Bourse de poussière pourpre qui empêchait les joueurs de recevoir une heure supplémentaire de durée pour l'aura Avantages du camp comme prévu.
  • Correction d'un bug qui empêchait les Waylaid Crates et Craftsman's Writs de tomber dans les donjons.
  • Berdun's Trusty Rifle n'a plus de caractéristiques aléatoires et n'est plus lié quand équipé.
  • Correction d'un bug faisant que la Nifty Stopwatch partageait son temps de recharge avec Dash, Blink, Sprint et d'autres capacités de déplacement.
  • Zephrali Greatstaff et Fallen Dragon's Scepter apparaissent désormais correctement orientés lorsqu'ils sont rengainés dans le dos du joueur.
  • Gloves of Holy Might fonctionnent désormais comme prévu.

PvP

  • Suppression d'un mur invisible qui bloquait de manière incorrecte le toit de la base de l'Alliance dans le Goulet des Chanteguerres. Soyez prudents là-haut !

Quêtes

  • L'objet de quête pour The Monster Surfaces est désormais disponible pour tous les joueurs d'un même groupe.
  • Croaky's Head est désormais disponible pour tous les joueurs d'un même groupe.
  • Elmpaw's Head est désormais disponible pour tous les joueurs d'un même groupe.
  • Maltraiter Astor Hadren pendant la quête The Deathstalkers devrait désormais l'énerver correctement, vous permettant de le combattre.
  • Correction d'un bug empêchant Jom-jom de continuer son évasion dans Jom-jom's Escape.
  • La porte disponible après la quête Ever After devrait désormais téléporter correctement les joueurs qui interagissent avec elle.
  • Correction d'un bug qui maintenait Terry Longdrink en vie pendant la quête Unwelcome Guests.
  • Correction d'un problème où la quête Find Bingles était catégorisée à tort dans Ironforge au lieu de Loch Modan.
  • Mise à jour de la liste de Skonk pour qu'elle soit lisible par tous ceux qui font la quête A Quick Grocery Run.
  • Le journal de Henrig Lonebrow réapparaît désormais plus rapidement pour que plus de joueurs puissent commencer Lonebrow's Journal. Il a également été déplacé légèrement plus loin sur la route. Cherchez un squelette similaire pour repérer l'emplacement.
  • Résolution d'un problème qui pouvait empêcher les joueurs de ramasser le journal de Berard sur la bibliothèque de Berard pour la quête A Recipe for Death.
  • Résolution d'un problème empêchant de terminer Fetch ‘n' Fletch.
  • Correction d'un problème où recommencer la quête de Rogue Mission: Possible not Probable était bien moins possible que prévu.
  • Résolution d'un problème où Jezap Jinglesprocket pouvait échouer à donner aux joueurs une Bloodmaster's Ring.
  • Correction d'un problème pendant la quête Feathers in Flight où les joueurs en dessous du niveau 60 ne pouvaient pas ramasser les nids de chouette dans Hyjal.

Races

  • Tauren : Cultivation ne se lance désormais en recharge qu'après avoir terminé l'incantation.

Monde ouvert

  • Réduction de la population de joueurs dans diverses zones où il y avait une congestion importante.

Notes des développeurs : Nous avons apporté un changement encore plus important sur les serveurs aux règles PvP, suite aux retours des joueurs qui se sentaient surpeuplés à plusieurs endroits. Nous continuerons à surveiller l'ambiance des zones et à faire d'autres ajustements si nécessaire.

  • Résolution d'un problème où le trajet aérien du Camp Taurajo à Piton-du-tonnerre pouvait traverser involontairement des objets.
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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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