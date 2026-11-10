WoW Forever : Correctif du 10 novembre 2026, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails des changements apportés avec le correctif du 10 novembre 2026 de WoW Forever dans cet article. De nombreuses solutions à des problèmes ont été appliquées.

Cela fait moins d'une semaine que WoW Forever est disponible, et même si Classic+ connaît un lancement remarquable, il n'en demeure que quelques problèmes devaient être solutionnés. Blizzard a donc déployé un correctif le 10 novembre 2026, visant à régler des bugs et à appliquer un nerf à la Cité submergée, une instance pouvant devenir un cauchemar pour des groupes mal organisés. Afin d'en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de cette mise à jour ci-dessous.

Correctif du 10 novembre 2026 de WoW Forever