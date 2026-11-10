WoW Forever : Correctif du 10 novembre 2026, les détails de la mise à jour

Cela fait moins d'une semaine que WoW Forever est disponible, et même si Classic+ connaît un lancement remarquable, il n'en demeure que quelques problèmes devaient être solutionnés. Blizzard a donc déployé un correctif le 10 novembre 2026, visant à régler des bugs et à appliquer un nerf à la Cité submergée, une instance pouvant devenir un cauchemar pour des groupes mal organisés. Afin d'en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de cette mise à jour ci-dessous.
Correctif du 10 novembre 2026 de WoW Forever
Classes
Druide
- Le gestionnaire de temps de recharge ne montre plus Berserk, et affiche désormais correctement Lacérer lorsqu'il est appris.
- Idole de férocité ne liste plus Mutilation parmi les capacités dont il réduit le coût.
Farouche
- Correction d'un problème où Charge farouche (Chat) ne mettait pas le druide en combat immédiatement.
- Correction d'un problème où Instinct naturel ne s'appliquait pas correctement à Lacérer ou Traquenard.
- Correction d'un problème où le debuff d'étourdissement de Traquenard ne s'affichait pas dans les debuffs de l'ennemi lorsqu'il était actif.
Chasseur
- Vulgara l'Insatiable et les Matriarches de Zéphras devraient désormais appartenir aux bonnes familles de familiers du chasseur.
- Correction d'un problème qui faisait que les chasseurs attiraient parfois la menace d'ennemis situés très loin en les ciblant.
Mage
- Les dégâts sur la durée au sol de Choc de flammes ne consomment plus de façon incorrecte Idées claires.
- La chance d'activation de Concentration des arcanes se divise désormais correctement entre l'invocation et chaque projectile (au lieu d'accorder 10 % à l'invocation ET par projectile).
Paladin
- Correction d'un problème où Consecration pouvait cesser d'infliger des dégâts accrus aux ennemis si des cibles situées à l'intérieur disparaissaient.
- Correction d'un problème où le gestionnaire des temps de recharge n'affichait pas correctement les sceaux.
Prêtre
- Forme d'ombre ne s'annule plus lors du lancement de Gardien de peur.
- L'Infusion de puissance persiste désormais correctement lorsqu'il est utilisé sur des alliés.
Chaman
- Mise à jour de l'effet visuel pour Maîtrise de la foudre.
- Surcharge de foudre inflige désormais le bon montant de dégâts pour Éclair.
- Correction d'un problème à cause duquel Loup fantôme amélioré ne tenait pas la Torche du guetteur de nuit dans sa gueule.
Démoniste
- Terminer Invoquer un Palefroi corrompu accordera désormais correctement la compétence de monte appropriée au joueur.
- Notes des développeurs : Si un joueur a terminé la quête avant ce correctif, invoquer le Palefroi une fois lui accordera la compétence de monte d'apprenti, lui permettant de monter d'autres montures si souhaité.
- Correction d'un problème qui permettait à Incinérer d'être accessible aux spécialisations autres que Destruction.
Guerrier
- Coup de tonnerre ne suit plus sa durée sur la cible via le gestionnaire des temps de recharge et n'affiche plus que sa recharge.
Donjons
- L'expérience accordée pour toutes les éliminations d'ennemis dans les donjons a été augmentée de 50 %.
Prison d'Alcaz
- Vaincre Zarla Ober donne désormais du loot.
Profondeurs de Brassenoire
- Correction d'un problème qui pouvait empêcher les joueurs de libérer leur esprit après être morts dans les Profondeurs de Brassenoire.
Profondeurs de Blackrock
- Correction d'un problème qui empêchait les portes de la salle du trône de s'ouvrir si le groupe essuyait un wipe en combattant Empereur Thaurissan.
- Cœur de la montagne peut désormais être ramassé plus d'une fois.
La cité Submergée
- Correction d'un problème qui faisait que les créatures à l'intérieur de la cité Submergée infligeaient environ 30 % de dégâts de plus que prévu.
Deathless Marrow
- Réduction des points de vie des créatures lors de l'affrontement contre Deathless Marrow de 25 %.
- Réduction des dégâts de Boule de feu du Deathless Sorcerer de 25 %.
- Réduction des dégâts de Charge du Deathless Watcher de 50 %.
- Réduction de la fréquence d'incantation de la capacité Shield Slam du Deathless Guardian d'environ 50 %.
La terrasse du Façonneur
- La terrasse du Façonneur : Vitrix, Snowtalon et Cinder donnent désormais correctement du loot et des matériaux de dépeçage de plus haut niveau.
- Cinder devrait désormais apparaître correctement après que les joueurs ont utilisé l'Archival Panel.
Stratholme
- Correction d'un problème qui permettait aux joueurs de utiliser une monture à l'intérieur de Stratholme.
Créatures et PNJ
- Forêt des Pins argentés – Correction d'un problème où Ivar the Foul réapparaissait plus lentement que prévu.
- Teldrassil – Temps de réapparition réduit pour Ferocitas the Dream Eater.
- Cratère d'Un'goro – Correction d'un problème qui faisait réapparaître les Young Diemetradons au niveau 58 (au lieu des niveaux 51 à 52).
- Zephras – Malduko Cloudcrush réapparaît désormais un peu plus lentement.
Objets
- Correction d'un problème avec la Bourse de poussière pourpre qui empêchait les joueurs de recevoir une heure supplémentaire de durée pour l'aura Avantages du camp comme prévu.
- Correction d'un bug qui empêchait les Waylaid Crates et Craftsman's Writs de tomber dans les donjons.
- Berdun's Trusty Rifle n'a plus de caractéristiques aléatoires et n'est plus lié quand équipé.
- Correction d'un bug faisant que la Nifty Stopwatch partageait son temps de recharge avec Dash, Blink, Sprint et d'autres capacités de déplacement.
- Zephrali Greatstaff et Fallen Dragon's Scepter apparaissent désormais correctement orientés lorsqu'ils sont rengainés dans le dos du joueur.
- Gloves of Holy Might fonctionnent désormais comme prévu.
PvP
- Suppression d'un mur invisible qui bloquait de manière incorrecte le toit de la base de l'Alliance dans le Goulet des Chanteguerres. Soyez prudents là-haut !
Quêtes
- L'objet de quête pour The Monster Surfaces est désormais disponible pour tous les joueurs d'un même groupe.
- Croaky's Head est désormais disponible pour tous les joueurs d'un même groupe.
- Elmpaw's Head est désormais disponible pour tous les joueurs d'un même groupe.
- Maltraiter Astor Hadren pendant la quête The Deathstalkers devrait désormais l'énerver correctement, vous permettant de le combattre.
- Correction d'un bug empêchant Jom-jom de continuer son évasion dans Jom-jom's Escape.
- La porte disponible après la quête Ever After devrait désormais téléporter correctement les joueurs qui interagissent avec elle.
- Correction d'un bug qui maintenait Terry Longdrink en vie pendant la quête Unwelcome Guests.
- Correction d'un problème où la quête Find Bingles était catégorisée à tort dans Ironforge au lieu de Loch Modan.
- Mise à jour de la liste de Skonk pour qu'elle soit lisible par tous ceux qui font la quête A Quick Grocery Run.
- Le journal de Henrig Lonebrow réapparaît désormais plus rapidement pour que plus de joueurs puissent commencer Lonebrow's Journal. Il a également été déplacé légèrement plus loin sur la route. Cherchez un squelette similaire pour repérer l'emplacement.
- Résolution d'un problème qui pouvait empêcher les joueurs de ramasser le journal de Berard sur la bibliothèque de Berard pour la quête A Recipe for Death.
- Résolution d'un problème empêchant de terminer Fetch ‘n' Fletch.
- Correction d'un problème où recommencer la quête de Rogue Mission: Possible not Probable était bien moins possible que prévu.
- Résolution d'un problème où Jezap Jinglesprocket pouvait échouer à donner aux joueurs une Bloodmaster's Ring.
- Correction d'un problème pendant la quête Feathers in Flight où les joueurs en dessous du niveau 60 ne pouvaient pas ramasser les nids de chouette dans Hyjal.
Races
- Tauren : Cultivation ne se lance désormais en recharge qu'après avoir terminé l'incantation.
Monde ouvert
- Réduction de la population de joueurs dans diverses zones où il y avait une congestion importante.
Notes des développeurs : Nous avons apporté un changement encore plus important sur les serveurs aux règles PvP, suite aux retours des joueurs qui se sentaient surpeuplés à plusieurs endroits. Nous continuerons à surveiller l'ambiance des zones et à faire d'autres ajustements si nécessaire.
- Résolution d'un problème où le trajet aérien du Camp Taurajo à Piton-du-tonnerre pouvait traverser involontairement des objets.
commentaire (0)