Les chiffres ont montré que Grand Theft Auto VI avait connu le meilleur lancement de l'industrie vidéoludique. Mais le titre marque aussi de son empreinte l'histoire de PlayStation.

Dire que le lancement de Grand Theft Auto VI est un succès est un euphémisme. Enchaînant les records depuis l'ouverture de ses précommandes, le titre de Rockstar a profondément marqué l'histoire de la Pop culture et l'industrie vidéoludique.

Au-delà des bénéfices générés ou du nombre de copies écoulées en 24 heures, GTA 6 écrit également une nouvelle page de la grande histoire de PlayStation. Le 23 novembre 2026, la firme a partagé un billet de blog et quelques chiffres liés au lancement du jeu le plus attendu de 2026. Entre autres, le titre a permis à la PlayStation 5 d'enregistrer son nouveau record de connexions simultanées.

Le « plus grand nombre de consoles PS5 connectées pour la première fois en une seule journée »

Dans le billet en question, PlayStation révèle que plus de 39 millions de joueurs uniques ont lancé Grand Theft Auto VI sur PlayStation 5 depuis son arrivée dans le catalogue de la console. Cela fait de lui le jeu ayant généré le plus de connexions simultanées sur la dernière console de Sony.

GTA VI a établi un nouveau record du nombre de joueurs simultanés pour un jeu sur PlayStation, surpassant les records précédents, qu'il s'agisse de titres multijoueurs, de jeux « free-to-play » ou d'expériences en solo.

Si vous aimez les chiffres et les statistiques, PlayStation a partagé d'autres informations intéressantes. Depuis le lancement de GTA 6, les joueurs ont cumulé un total impressionnant de 683 millions d'heures de jeu. En moyenne, chaque utilisateur sur PS5 aurait passé 17,4 heures à explorer l'État de Leonida durant les premiers jours suivant la sortie du jeu.

De nouveaux records pour Grand Theft Auto VI et un véritable booster de ventes pour la PS5

Le titre a également boosté les ventes de la console. En effet, le billet précise que « GTA VI a été le premier jeu lancé sur 70 % des nouvelles consoles PS5 ». Mais il ne s'agit là que de quelques chiffres accompagnant le lancement. La période des fêtes de fin d'année pourrait bien booster à la fois le nombre de joueurs sur le titre, mais aussi de consoles glissées aux pieds des sapins du monde entier.