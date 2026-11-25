Après des années de refus, Rockstar Games envisagerait d'adapter la franchise Red Dead Redemption en série ou en film. Si le studio ferme la porte à une adaptation de Grand Theft Auto, les aventures d'Arthur Morgan pourraient bien conquérir Hollywood, à condition d'y mettre le prix fort.

Rockstar possède de très belles licences, qui ont un potentiel certain pour des adaptations cinématographiques. Si le studio ne lâchera pas les droits à n'importe qui, il semblerait davantage ouvert pour qu'une série (ou un film) Red Dead Redemption voie le jour.

Un ticket d'entrée à cent millions de dollars

Selon un récent rapport publié par The Ankler, Rockstar Games serait enfin prêt à céder les droits d'adaptation de sa célèbre franchise western. Mais le studio ne compte pas brader son univers. Les sources proches du dossier évoquent une somme faramineuse exigée par l'éditeur pour laisser quiconque toucher à son œuvre.

À un moment donné, ils évoquaient un prix d'achat d'au moins cent millions de dollars minimum pour les droits de licence.

Ce montant colossal pourrait refroidir certains producteurs, mais il démontre l'attachement de Rockstar à sa licence. À titre de comparaison, le géant Amazon avait déboursé 250 millions de dollars en 2017 uniquement pour acquérir les droits télévisuels du Seigneur des Anneaux. Le marché des adaptations de jeux vidéo est en pleine effervescence, porté par les succès critiques et commerciaux de productions prestigieuses telles que The Last of Us chez HBO ou Fallout sur Prime Video. Les plateformes de streaming sont désormais prêtes à investir massivement pour s'octroyer les franchises vidéoludiques les plus populaires du moment, alors que durant une longue période, ces projets étaient plutôt de faible qualité.











Grand Theft Auto reste intouchable pour Hollywood

Si Red Dead Redemption semble sur la bonne voie pour rejoindre le petit ou le grand écran, la situation est radicalement différente pour la poule aux œufs d'or de Rockstar. Le rapport précise que l'entreprise n'a absolument aucune intention de transformer Grand Theft Auto en long-métrage ou en série télévisée, malgré les sollicitations incessantes de l'industrie cinématographique.

Ce refus catégorique s'explique facilement par la domination culturelle et financière absolue de la saga. Le lancement de Grand Theft Auto VI a pulvérisé toutes les attentes des analystes, générant près de 4 milliards de dollars de revenus dès son premier jour de commercialisation (oui, vous avez bien lu). Avec plus de 30 millions de copies écoulées en un temps record, la franchise se suffit largement à elle-même. Les risques liés à une mauvaise adaptation hollywoodienne surpassent de loin les bénéfices potentiels pour un produit de divertissement qui bat déjà tous les records historiques.

Le potentiel narratif exceptionnel d'Arthur Morgan

Un passage vers le format télévisuel ou cinématographique semblerait tout à fait naturel pour la licence. Red Dead Redemption 2, qui s'est vendu à près de 90 millions d'exemplaires, offre une trame narrative extrêmement dense et mature. L'histoire tragique d'Arthur Morgan, un hors-la-loi tiraillé entre sa loyauté indéfectible envers la bande de Dutch van der Linde et ses propres valeurs morales à l'aube du vingtième siècle, possède tous les ingrédients d'une grande série dramatique.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Ce préquel magistral constituerait une base solide pour introduire les spectateurs à cet univers impitoyable. Les longues chevauchées et les dialogues profonds autour des feux de camp se prêtent parfaitement à un format épisodique. Cela permettrait ensuite d'enchaîner naturellement sur la quête de rédemption de John Marston, racontée dans le premier jeu sorti en 2010. Il ne reste plus qu'à savoir quel grand studio hollywoodien sera prêt à signer un chèque de 100 millions de dollars pour donner vie à ce projet ambitieux.