Nintendo réduit la production de la Switch 2, à quoi faut-il s'attendre ?

Malgré plusieurs sorties majeures en ce début d'année 2026, la Nintendo Switch 2 ne se vend pas aussi bien que Nintendo l'espérait. La firme a donc décidé de prendre une décision radicale, mais quel impact aura-t-elle sur les futurs acheteurs ?
Pensée pour un public familial, la Nintendo Switch 2
possède déjà quelques exclusivités qui ont incité les joueurs à craquer pour sa dernière console. Les noms qui reviennent le plus régulièrement sont ceux de Mario Kart World
, de Donkey Kong Bananza
ou encore de Pokémon Pokopia. D'ailleurs, les chiffres de ventes indiquent que la console est un succès avec plus de 17 millions d'unités vendues entre juin et décembre 2025.
Mais si la console est un véritable succès au Japon, Shuntaro Furukawa (président de Nintendo) a indiqué aux investisseurs que « les ventes à l'étranger étaient quelque peu inférieures aux attentes ».
Le marché américain serait d'ailleurs le plus décevant pour la firme nippone. Si plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation, Nintendo a décidé de prendre une mesure radicale.
Des ventes de Nintendo Switch 2 trop faibles aux États-Unis
Certains analystes estiment que les faibles ventes de Nintendo Switch 2 aux États-Unis seraient dues à deux éléments majeurs (autres que le prix de la console en lui-même et l'inflation). Le premier est le lancement de Metroid Prime 4
, qui n'a pas connu le succès espéré malgré une communauté américaine passionnée par la franchise. Le second critère évoqué est l'absence de titres forts et d'exclusivités dans le catalogue de la console.
Pour limiter les dépenses, Nintendo aurait donc pris la décision de réduire de 30 % sa production de consoles Switch 2 pour plusieurs mois.
L'information, bien qu'elle n'ait pas encore été officialisée par Nintendo, a été relayée par le média Bloomberg
. Ses journalistes auraient obtenu cette révélation par plusieurs proches sources du dossier.
Mais si moins de consoles sont produites, y a-t-il un risque de pénurie pour les consommateurs, notamment au vu du succès de Pokémon Pokopia
et des sorties à venir comme Tomodachi Life ?
Pas de pénurie prévue en Europe, mais de possibles retards d'approvisionnement et des hausses de prix ?
Par le passé, Bloomberg a déjà relayé ce type d'information et cela avait agacé les constructeurs concernés car les rumeurs n'étaient pas toutes fondées. Cependant, les joueurs européens souhaitant acheter la console dans les prochains mois peuvent être rassurés. Si la production est certes ralentie, le stock reste encore suffisant
pour satisfaire les joueurs.
Néanmoins d'autres facteurs comme le conflit au Moyen-Orient et la hausse des prix de certains composants pourraient impacter l'exportation de la console
. Toutefois, il est encore trop tôt pour se prononcer sur ce point. Pour l'heure, Nintendo attend de clôturer l'année fiscale en cours pour savoir si la Nintendo Switch 2 a atteint les objectifs fixés, c'est-à-dire 19 millions de copies vendues à travers le monde.
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