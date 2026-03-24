Nintendo réduit la production de la Switch 2, à quoi faut-il s'attendre ?



le 24 mars 2026 à 17h15 Publié par Justine Manchuelle le 24 mars 2026 à 17h15

Malgré plusieurs sorties majeures en ce début d'année 2026, la Nintendo Switch 2 ne se vend pas aussi bien que Nintendo l'espérait. La firme a donc décidé de prendre une décision radicale, mais quel impact aura-t-elle sur les futurs acheteurs ?