Silent Hill : Le remake du premier opus disponible en 2027 ?

Après avoir travaillé sur Silent Hill 2 Remake, Bloober Team travaille activement sur le remake du premier jeu de la franchise. Mais celui-ci pourrait arriver très rapidement à en croire certaines rumeurs.

En juin 2025, Bloober Team et Konami partageaient une très bonne nouvelle pour les admirateurs de la plus effrayante des sagas vidéoludiques. Après avoir proposé un excellent Silent Hill 2 Remake, le studio officialisait le développement du remake du tout premier jeu Silent Hill.

Depuis, des rumeurs ont émergé, évoquant notamment un développement ayant début courant 2022. Mais depuis, ni Konami ni Bloober team n'ont fait de déclarations officielles sur le projet. Cependant, une nouvelle rumeur relayée par MP1st suggère que nous entendrons parler de Silent Hill 1 Remake en 2027.

Un lancement prévu dans les prochains mois ?

Le média révèle que le titre pourrait sortir dans le courant de l'année 2027, sans mentionner de date précise ou de fenêtre de sortie pour le moment. S'il est vrai que la production de Silent Hill 1 Remake a bien débuté en 2022, une durée de développement de 5 ans ne serait pas surprenante. De plus, un lancement l'an prochain pourrait coller aux déclarations faites par Konami concernant l'avenir de la franchise.

En effet, Motoi Okamoto (producteur chez Konami) avait déclaré au magazine japonais Famitsu vouloir sortir un jeu Silent Hill chaque année afin de maintenir l'intérêt des joueurs. Sachant que Silent Hill: Townfall était le jeu de 2026 et que l'existence de Silent Hill 1 Remake a déjà été confirmée, un tel scénario est plus qu'envisageable.

Des noms liés au casting de Silent Hill 1 Remake

Malgré la multiplication des potentiels indices, les informations de MP1st sont à prendre avec des pincettes. Tant que Konami n'a pas confirmé cette théorie, il faut considérer que le développement de Silent Hill 1 Remake sera toujours en cours en 2027.

Néanmoins, le média cite dans son article les noms de Gabrielle Fritz et Jade Matthew, indiquant qu'elles figureraient au casting de ce nouveau remake. Il s'agit de deux noms déjà apparus par le passé dans l'industrie vidéoludique, mais ces informations restent à confirmer.