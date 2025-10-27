Le jeu multijoueur payant abandonné chez Microsoft à la sortie de la nouvelle Xbox ?



le 27 octobre 2025 à 18h45 Publié par Justine Manchuelle le 27 octobre 2025 à 18h45

Pour pouvoir jouer en ligne avec vos amis, il est impératif de payer un abonnement payant sur toutes les consoles de salon. Cependant, Microsoft pourrait bien changer sa politique au lancement de sa prochaine console.