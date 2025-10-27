Le jeu multijoueur payant abandonné chez Microsoft à la sortie de la nouvelle Xbox ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 27 octobre 2025 à 18h45
Pour pouvoir jouer en ligne avec vos amis, il est impératif de payer un abonnement payant sur toutes les consoles de salon. Cependant, Microsoft pourrait bien changer sa politique au lancement de sa prochaine console.
Le jeu multijoueur payant abandonné chez Microsoft à la sortie de la nouvelle Xbox ?
Que ce soit sur les consoles Nintendo, PlayStation ou Xbox, le constat est le même. Les joueurs doivent obligatoirement souscrire un abonnement payant afin de profiter du jeu en ligne, que ce soit le Nintendo Switch Online, le PlayStation Plus ou le Xbox Game Pass. En complément, ces formules accordent d'autres avantages comme un catalogue de jeux accessible sans frais supplémentaires, des bonus et récompenses dans certains titres, des réductions…

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Si ce modèle économique a été lancé au milieu des années 2000, il ne concerne pas les joueurs PC qui peuvent profiter du jeu multijoueur sans payer de frais supplémentaires. Seuls certains titres sont concernés par cette pratique, notamment les MMORPG comme World of Warcraft et Final Fantasy XIV. Pourtant, l'instigateur de ce modèle aujourd'hui incontournable pourrait bien revoir sa copie dans quelque temps. 

Une nouvelle console Xbox plus proche d'un PC, y compris en matière de jeu multijoueur

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Dans un article de Windows Central, le journaliste Jez Corden a évoqué cette possibilité et celle-ci pourrait entrer en vigueur chez Microsoft dans quelques mois. En effet, la maison-mère de Xbox développe actuellement la console qui succèdera aux deux Xbox Series. Cette Xbox nouvelle génération serait également capable de faire tourner l'ensemble du catalogue Xbox, depuis les premiers jeux sortis jusqu'aux titres les plus récents des catalogues Xbox Series X et S. 

Cependant, des rumeurs suggèrent que cette nouvelle console de salon sera assez proche d'un PC en termes de performance, mais aussi plus ergonomique tout en conservant les caractéristiques d'une console classique. Mais ce dernier point soulève une question majeure : si la nouvelle Xbox est un PC de salon, faut-il souscrire au Game Pass PC ? 

La fin d'une ère et d'une formule devenue indispensable ? 

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Jez Codern a échangé avec quelques contacts et ceux-ci lui ont confié que le plan actuel ne prévoit pas de mode multijoueur payant. En soi, une telle option est de l'ordre du possible. Si Microsoft continue d'imposer le Xbox Game Pass pour profiter du multijoueur en ligne, les joueurs préféreront installer Steam sur la console en question plutôt qu'utiliser l'écosystème Xbox. 

Si cela se concrétise, Microsoft mettrait ainsi fin à un système mis en place par ses soins il y a plusieurs décennies, notamment pour profiter du mode multijoueur des jeux Halo. Néanmoins, il ne s'agit pour le moment que de bruits de couloir. L'idéal reste d'attendre une confirmation officielle de la part de Microsoft ou de Xbox.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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