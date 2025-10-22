Microsoft partage quelques indices sur la prochaine console Xbox, dont son prix



le 22 octobre 2025 à 16h01 Publié par Justine Manchuelle le 22 octobre 2025 à 16h01

Les constructeurs historiques préparent activement l'arrivée de la 10e génération de consoles. D'ailleurs, Microsoft a fait quelques petites révélations sur la future petite sœur des consoles Xbox Series X et Xbox Series S.