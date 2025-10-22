Microsoft partage quelques indices sur la prochaine console Xbox, dont son prix

Les constructeurs historiques préparent activement l'arrivée de la 10e génération de consoles. D'ailleurs, Microsoft a fait quelques petites révélations sur la future petite sœur des consoles Xbox Series X et Xbox Series S.
Depuis plusieurs mois, les rumeurs concernant la PS6 et la nouvelle console Xbox se sont multipliées. Même si Microsoft a sorti une console portable en 2025 avec le ROG Xbox Ally, tous les regards sont tournés vers celle qui incarnera la 10e génération de consoles pour la firme à la croix verte
.
Si elle n'a pas encore été dévoilée ou officialisée, cette petite sœur des Xbox Series est bien en développement.
D'ailleurs, la nouvelle a récemment été confirmée par Sarah Bond (directrice de Xbox) dans un entretien avec le créateur de contenus Mashable
. Mais elle a aussi glissé dans la conversation un détail qui ne devrait pas ravir les joueurs.
Une nouvelle console Xbox qui proposera une expérience « haut de gamme »
Lors de cet échange, Sarah Bond a précisé que cette « console de nouvelle génération sera une expérience très premium, très haut de gamme ».
Pour l'heure, il est impossible de savoir à quel point cette expérience haut de gamme se reflètera dans la qualité proposée, dans les options disponibles ou dans les performances. En revanche, il semble que ce côté premium soit présent dans le prix de cette nouvelle Xbox.
Actuellement, aucun prix n'a été communiqué. Mais Sarah Bond suggère de manière subtile qu'il sera élevé
avec cette phrase : « Vous commencez à voir une partie de la réflexion que nous avons dans [l'ordinateur de poche Xbox ROG Ally], mais je ne veux pas tout dévoiler
».
Un prix de lancement pouvant dépasser les 600, voire les 900 euros ?
Sachant que Mashable avait invité la directrice de Xbox pour discuter du lancement de la console ROG Xbox Ally
, un rapprochement entre les deux n'est pas impossible d'un point de vue tarifaire
. Mais à quoi s'attendre ? Pour rappel, le modèle classique avec 512 Go d'espace de stockage et 16 Go de RAM est proposé à 599 euros. Tandis que la version 1 To et 24 Go de RAM est à 899 euros.
Cela signifie-t-il que Microsoft pourrait proposer des tarifs similaires au lancement de sa nouvelle console de salon ? Il est encore trop tôt pour se prononcer, mais les joueurs doivent garder ces déclarations en tête pour éviter les mauvaises surprises.
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