Le Game Pass change ses offres et augmente ses prix, découvrez les formules Essential, Premium et Ultimate

Microsoft repense entièrement le Xbox Game Pass avec trois nouvelles offres adaptées à chaque profil de joueur. Plus de jeux, plus d'avantages et un cloud optimisé sont au programme, mais aussi une hausse des prix.
Lancé en 2017, le Xbox Game Pass s'est imposé comme l'un des piliers du jeu vidéo moderne
. Grâce à un catalogue évolutif et des sorties day one, il a conquis des millions de joueuses et joueurs. En 2025, Microsoft franchit une nouvelle étape avec trois formules repensées pour convenir à un maximum de joueurs, à savoir Essential
, Premium
et Ultimate
. Chacune promet davantage de souplesse, de contenu et de récompenses, tout en conservant l'ADN du service.
Tout savoir des changements du Game Pass
Ultimate : la formule la plus complète
Pensée pour celles et ceux qui veulent le meilleur, la version Ultimate connaît sa plus grande évolution à ce jour
. Elle intègre désormais :
- Plus de 75 jeux disponibles day one chaque année, dont Call of Duty: Black Ops 7, High on Life 2 ou encore The Outer Worlds 2.
- Une bibliothèque de plus de 400 jeux jouables sur console, PC et cloud, enrichie de 45 nouveaux titres dont Hollow Knight: Silksong et Clair Obscur: Expedition 33.
- L'arrivée de Fortnite Crew dès le 18 novembre (Battle Pass, 1 000 V-Bucks mensuels, valeur 11,99 €).
- L'ajout du service Ubisoft+ Classics avec Assassin's Creed IV: Black Flag, Prince of Persia: The Lost Crown ou encore Ghost Recon Breakpoint.
Côté technique, le cloud gaming quitte sa phase bêta et bénéficie d'un meilleur rendu visuel et de temps de latence réduits. Les membres peuvent également streamer leur propre bibliothèque de jeux. Enfin, le programme Rewards a été entièrement revu puisque jusqu'à 100 € par an peuvent être gagnés en jouant
, avec des réductions allant jusqu'à 30 % sur le catalogue Game Pass. Cette nouvelle version voit son prix augmenter à 26,99 €.
Premium : l'équilibre entre contenu et prix
À 12,99 €/mois, la formule Premium devient l'offre intermédiaire idéale
. Elle propose notamment une sélection de plus de 200 jeux sur console, PC et cloud
, dont Minecraft, GTA V, Forza Horizon 5, Diablo IV et Hogwarts Legacy. L'ajout immédiat de plus de 40 nouveaux titres et tous les jeux Xbox publiés dans l'année qui suit leur sortie (hors Call of Duty). Des avantages en jeu sur des titres populaires comme League of Legends, Rainbow Six Siege X ou Call of Duty: Warzone seront aussi à retrouver pour les joueurs.
Essential : l'entrée de gamme repensée
Destinée aux joueuses et joueurs qui veulent découvrir l'univers Xbox à moindre coût, la formule Essential
reste à 8,99 €/mois. Elle inclut les éléments suivants:
- Un catalogue de plus de 50 jeux sur console et PC, dont Hades, Stardew Valley ou Warhammer 40,000: Darktide.
- Le multijoueur en ligne.
- Le cloud gaming illimité pour accéder à ses jeux sur tous ses appareils.
- Des avantages en jeu dans Call of Duty: Warzone, Overwatch 2 et League of Legends.
Quels changements pour les abonnés actuels ?
Les formules actuelles disparaissent progressivement au profit de ces nouvelles offres. Microsoft annonce que les membres Core basculent automatiquement sur Essential, les membres Standard
passent à Premium alors que les membres Ultimate
conservent leur statut.
Cette refonte reflète l'ambition de Xbox : adapter son service aux différents profils de joueurs
et proposer des avantages concrets à chaque niveau d'abonnement.
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