Battlefield 6 : Un abonnement PS Plus est-il nécessaire ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 octobre 2025 à 10h49
Certains joueurs et joueuses se demandent si un abonnement actif au PlayStation Plus est obligatoire pour jouer à Battlefield 6 sur PS5. Nous vous apportons la réponse.
Battlefield 6 : Un abonnement PS Plus est-il nécessaire ?
C'est depuis le début du mois d'octobre 2025 que les joueurs et les joueuses évoluant sur PS5, Xbox Series et PC peuvent découvrir Battlefield 6, qui est développé par DICE et édité par EA. Ce nouvel opus, qui a été salué par la critique, propose, pour rappel, une campagne jouable en solo ainsi que du multijoueur, comprenant plusieurs modes de jeu.

D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent s'il est nécessaire d'avoir un abonnement actif au PS Plus pour jouer à Battlefield 6 sur PS5.

Un abonnement au PS Plus est-il requis pour jouer à Battlefield 6 ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse est, effectivement, positive : il est nécessaire d'avoir un abonnement actif au PS Plus (aussi dit « PlayStation Plus ») pour jouer à Battlefield 6, et plus précisément pour profiter de son mode multijoueur. En revanche, d'après les différents retours et informations connues, il est tout à fait possible de profiter de la campagne de BF6 sans posséder d'abonnement au fameux service de PlayStation.

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D'ailleurs, ce détail est indiqué sur la page PlayStation Store de Battlefield 6. À cet endroit, nous pouvons lire les mentions suivantes : « PS Plus requis pour le jeu en ligne » et « Prend en charge jusqu'à 64 joueurs en ligne avec PS Plus ». De ce fait, et comme vous l'aurez compris, si vous désirez jouer à Battlefield 6, et plus précisément à son mode multijoueur, vous devez absolument avoir un abonnement actif au PS Plus (PS Plus Essential, Extra ou bien Premium). Cela est, d'ailleurs, demandé pour tous les jeux dits « premium » (c'est-à-dire payants), contrairement aux free-to-play donc (Fortnite, Warzone, etc.).

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Soulignons le fait que les joueurs et les joueuses ayant un abonnement au PS Plus peuvent profiter de récompenses et avantages exclusifs sur BF6. Nous vous en parlons dans un article dédié.

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  • PC
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  • Xbox Series
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  • PS5
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    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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