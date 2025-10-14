Battlefield 6 : Un abonnement PS Plus est-il nécessaire ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si un abonnement actif au PlayStation Plus est obligatoire pour jouer à Battlefield 6 sur PS5. Nous vous apportons la réponse.

Un abonnement au PS Plus est-il requis pour jouer à Battlefield 6 ?

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PC Édition Standard → 51,19 € au lieu de 70 €, soit 27 % de réduction. Édition Phantom → 77,89 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 33,99 € au lieu de 80 €, soit 58 % de réduction. Édition Phantom → 50,39 € au lieu de 110 €, soit 54 % de réduction.

PS5

Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.



C'est depuis le début du mois d'octobre 2025 que les joueurs et les joueuses évoluant sur PS5, Xbox Series et PC peuvent découvrir, qui est développé par DICE et édité par EA. Ce nouvel opus, qui a été salué par la critique, propose, pour rappel, une campagne jouable en solo ainsi que du multijoueur, comprenant plusieurs modes de jeu.D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandentNe tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse est, effectivement, positive :, et plus précisément pour profiter de son mode multijoueur. En revanche, d'après les différents retours et informations connues, il est tout à fait possible de profiter de la campagne desans posséder d'abonnement au fameux service de PlayStation.D'ailleurs, ce détail est indiqué sur la page PlayStation Store de. À cet endroit, nous pouvons lire les mentions suivantes : « PS Plus requis pour le jeu en ligne » et « Prend en charge jusqu'à 64 joueurs en ligne avec PS Plus ». De ce fait, et comme vous l'aurez compris,(PS Plus Essential, Extra ou bien Premium). Cela est, d'ailleurs, demandé pour tous les jeux dits « premium » (c'est-à-dire payants), contrairement aux free-to-play donc (Fortnite, Warzone, etc.).Soulignons le fait que les joueurs et les joueuses ayant un abonnement au PS Plus peuvent profiter de récompenses et avantages exclusifs sur. Nous vous en parlons dans un article dédié.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 10 octobre 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :