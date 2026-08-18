L'industrie vidéoludique vedette d'un triste record à la moitié de l'année 2026

Alors que les prochaines semaines s'annoncent chargées pour les joueurs avec de nombreuses sorties attendues, un chiffre inquiétant en lien avec l'industrie du jeu vidéo vient d'être partagé.

Dans le monde du jeu vidéo, il est fréquent de parler de records ou de caps franchis par des titres, des studios ou des consoles. Souvent, ils mettent en avant un pic de connexions simultanées, un chiffre de ventes…

Mais aujourd'hui, c'est un aspect moins réjouissant de l'industrie qui est mis en lumière. En effet, l'année 2026 est l'une des pires du secteur, frappée par un nombre important de fermetures de studios et de licenciements.

Plus de 10 000 postes supprimés depuis le début de l'année

Depuis le début de l'année, ce ne sont pas moins de 29 studios qui ont été contraints de fermer leurs portes. Dans le même temps, 10 618 emplois rattachés à 126 entreprises différentes ont été supprimés. Ces chiffres font notamment écho au choc survenu au début du mois de juillet avec l'annonce du vaste plan de restructuration présenté par Xbox.

Tous les grands noms du secteur sont concernés. La crise concerne aussi bien les petits studios que les acteurs historiques comme Ubisoft (qui a annoncé la fermeture de 2 studios et 400 suppressions de postes en juin dernier) ou encore Electronic Arts.

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Toutefois, comme le rappelle Mike Straw (journaliste d'Insider Gaming), les chiffres mentionnés peuvent être plus importants encore car il s'agit uniquement des informations confirmées. En interne ou dans l'ombre, d'autres postes et studios font peut-être gonfler les chiffres mais sans avoir été révélés au grand public. Mais le point le plus alarmant est que ces chiffres peuvent encore grimper d'ici au 31 décembre 2026.

Le secteur du jeu vidéo impacté par plusieurs facteurs clés

La situation est d'autant plus inquiétante qu'elle empire d'année en année. Déjà en juillet 2025, Microsoft avait choqué la communauté en annonçant plus de 9 000 suppressions de postes. Mais elle reflète également une réalité souvent méconnue.

Unfortunate milestone. With the data I've been able to confirm over the weekend, we've surpassed 10,000 confirmed jobs lost in the games industry in 2026 (still likely hundreds more that I haven't gotten final number confirmation yet) 126 different studios impacted, with 29 studio closures.



[image or embed] — Mike Straw | Insider-Gaming.com (@mikestrawmedia.com) 17 août 2026 à 16:54

Suite aux événements de 2020 qui ont paralysé le monde, le public s'est tourné vers le jeu vidéo. Les éditeurs y ont vu une opportunité à saisir, investissant en masse dans des studios et de nouvelles licences. Mais depuis, l'intérêt du public a baissé et les ventes ne sont pas à la hauteur des attentes. De plus, la hausse du prix des composants impacte le prix d'achat des consoles, devenues pour certains un luxe.

Tous ces facteurs font que les éditeurs sont contraints de réduire les coûts pour continuer à produire, quitte à se séparer de studios et d'employés. Si le monde du jeu vidéo est dans la tourmente, ces éléments poussent les géants à revoir leur manière de produire des jeux. Malgré tout, cela se fait au détriment de l'humain, victime directe de ce plan de restructuration du secteur.