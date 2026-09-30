Peut-on allier ergonomie et polyvalence au quotidien ? Notre avis après un mois avec le combo Trust

Vous cherchez à combiner santé et polyvalence au quotidien ? Nous avons testé pour vous le combo clavier sans fil et souris verticale de la marque Trust, et voici notre verdict après plus d'un mois d'utilisation intensive, aussi bien pour de la bureautique que du jeu vidéo.

Passer huit heures par jour sur un ordinateur finit inévitablement par laisser des traces : engourdissements dans les doigts, tensions dans l'avant-bras, gêne dans le poignet… Pour contrer ces désagréments, l'équipement ergonomique a le vent en poupe. Mais franchir le pas suscite souvent des hésitations. Ces formes atypiques apportent-elles un vrai confort ? La transition est-elle difficile ? Et surtout, ces périphériques sont-ils assez polyvalents pour accompagner nos usages hybrides, de la bureautique intensive au jeu vidéo du soir ?

Pour y voir clair, nous avons mis à l'épreuve deux équipements signés Trust : la souris ergonomique GXT 145 Rexxa et le clavier sans fil Keyra. Bilan après plus d'un mois d'utilisation quotidienne.

Souris Trust GXT 145 Rexxa : un soulagement immédiat, avec une contrainte de câble

À l'usage : une posture naturelle qui change la donne

La transition vers une souris verticale surprend lors des premières heures de prise en main. La position dite en « poignée de main » casse nos habitudes d'alignement du poignet avec le bureau. Si les 48 premières heures demandent un petit temps d'adaptation pour retrouver la précision du curseur, la mémoire musculaire prend vite le relais. Le placement des boutons s'avère très intuitif avec le pouce et les doigts tombent naturellement sur les commandes sans effort de tension.

Un des grands atouts au quotidien réside dans sa personnalisation. Via le logiciel dédié, nous avons pu attribuer à chaque bouton des raccourcis bureautiques bien précis (copier-coller, retour arrière, gestion des fenêtres). Au total, ce sont six boutons qui se trouvent au niveau du pouce, cinq plus petits, et un plus imposant, qui vient naturellement se loger sous le pouce. Un vrai gain de temps qui évite d'aller chercher des combinaisons de touches sur le clavier.

Le point noir avec la contrainte du fil

Si le confort postural est indiscutable, un point vient tout de même ternir un peu l'expérience. La souris est filaire, avec un câble d'environ 1,8 m. Cela ne pose aucun problème dans une utilisation classique, mais peut vite devenir contraignant pour les utilisateurs les plus exigeants en matière d'ergonomie. C'est notamment nôtre cas avec un bureau assis-debout et une tour placée au sol, puisque le câble peut manquer de longueur une fois le bureau relevé.

L'absence de connexion sans fil se fait donc sentir, surtout sur un produit qui mise autant sur le confort d'utilisation. Il faut toutefois mettre ce compromis en regard du prix de la souris.







Clavier sans fil Trust Keyra : la guerre des fautes de frappe et la liberté du sans-fil

La posture : forcer le bon geste

Le clavier Trust Keyra pousse la logique d'ergonomie encore plus loin avec son repose-poignet intégré et sa disposition des touches en forme de dôme convexe séparé. Visuellement marquant, ce design a un objectif précis, celui de réaligner les avant-bras et forcer une posture naturelle des mains pour éviter de casser les poignets vers l'extérieur. Le repose-poignet rembourré apporte un réel confort sur la durée et soulage les points d'appui.

Pour autant, difficile de ne pas trouver le passage à ce clavier déroutant. Habitués de rédaction, nous avons tout de même multiplié les fautes de frappe lors des premières utilisations. La séparation des blocs de touches impose en effet de reprendre une frappe à dix doigts plus rigoureuse. Si vous aviez l'habitude de croiser les mains ou de chercher certaines touches de manière peu conventionnelle, le clavier vous le fera rapidement remarquer. C'est le prix à payer pour adopter une posture plus naturelle, mais la transition demande une vraie période d'adaptation.

Notons par ailleurs que le repose-poignet n'est pas détachable. Attention si vous avez des animaux et notamment des chats qui occupent votre bureau, les poils s'accrochent très facilement, et un entretien régulier sera nécessaire.

Des prestations très complètes au quotidien

Une fois la frappe maîtrisée, le Keyra se révèle être un excellent outil de travail. Grâce à sa connexion entièrement sans fil via Bluetooth, le Keyra permet de libérer l'espace de travail et de positionner le clavier en toute liberté, sans subir la contrainte des câbles.

C'est aussi un outil particulièrement complet, puisqu'il est loin des modèles ergonomiques ultra-compacts et conserve son pavé numérique et des touches multimédias bien pratiques, en plus d'un repose-poignet très confortable. Cerise sur le gâteau, sa frappe très silencieuse préserve autant votre confort que celui de vos proches.

Côté autonomie, la gestion d'énergie s'avère excellente. Bien qu'il fonctionne sur piles, nous n'avons toujours pas eu besoin de les remplacer après plus d'un mois d'utilisation quotidienne intensive.







Au-delà de la bureautique, que vaut ce combo pour le jeu vidéo ?

La polyvalence est souvent le point faible du matériel ergonomique. Qu'en est-il lorsque la journée de travail se termine et qu'on lance une session de jeu ?

Si la GXT 145 Rexxa porte la mention gaming dans son nom, la réalité du terrain impose une nuance. Pour des jeux de stratégie, de gestion ou des RPG tranquilles, la souris fait l'affaire. En revanche, dès qu'il s'agit de jouer à des FPS ou des jeux d'action nécessitant des réflexes vifs, des balayages rapides et des micro-ajustements au millimètre, la prise en main verticale montre ses limites. Dans ces moments-là, on revient très vite et sans regret à une souris dite « classique ». Notons qu'il est tout de même possible de la garder pour des FPS, mais le résultat sera probablement moins satisfaisant.

Le bilan est bien plus positif pour le clavier Trust Keyra. Même s'il a été pensé pour la bureautique, son espace de frappe une fois dompté et la réactivité du sans-fil permettent de jouer dans de très bonnes conditions. Contrairement à la souris, il n'est pas nécessaire de changer de clavier pour lancer son jeu préféré.

Faut-il sauter le pas ?

Alors, peut-on allier ergonomie et polyvalence au quotidien ? La réponse est oui, mais avec un léger compromis.

Ce combo Trust démontre qu'il est tout à fait possible de préserver sa santé posturale sans sacrifier l'efficacité au travail ni le plaisir de jouer. Le clavier Trust Keyra est un modèle d'efficacité qui demande un effort d'adaptation au début, mais qui s'impose comme un pilier du bureau. De son côté, la souris GXT 145 Rexxa remplit parfaitement son rôle de soulagement au quotidien, même si le câble court agacera les adeptes du bureau assis-debout et que les joueurs exigeants préféreront garder une souris classique sous la main pour le divertissement.





Enfin, compte tenu de leur prix (69,99 € pour le clavier, 39,99 € pour la souris) , ce combo pourra satisfaire toute personne souhaitant faire un premier pas dans les périphériques ergonomiques, et nul doute que le résultat sera satisfaisant.