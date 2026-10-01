Galaxy Tab S12 Ultra et S12+ : Samsung mise sur la puissance et l'intelligence artificielle

Samsung renouvelle sa gamme de tablettes haut de gamme avec les Galaxy Tab S12 Ultra et S12+. Les deux modèles misent sur une nouvelle puce MediaTek, un système de refroidissement amélioré et une place toujours plus importante accordée à Galaxy AI, tout en conservant de grands écrans AMOLED et un format particulièrement fin.

Samsung renouvelle sa gamme de tablettes haut de gamme avec les Galaxy Tab S12 Ultra et S12+. Les deux modèles profitent d'une nouvelle puce MediaTek et d'un système de refroidissement amélioré, tout en accordant une place toujours plus importante à l'intelligence artificielle.

Le constructeur conserve également les grands écrans AMOLED et le format particulièrement fin qui caractérisent cette gamme.

Une nouvelle puce et un refroidissement amélioré

Les Galaxy Tab S12 Ultra et S12+ embarquent le MediaTek Dimensity 9500 gravé en 3 nm, qui doit apporter davantage de puissance tout en améliorant les capacités liées à l'intelligence artificielle. Samsung annonce notamment une progression des performances par rapport à la génération précédente, avec jusqu'à 19 % de mieux pour le CPU, 17 % pour le GPU et 61 % pour le NPU sur la Galaxy Tab S12 Ultra.

Pour accompagner cette évolution, Samsung a également revu le refroidissement avec une chambre à vapeur 3D, un système chargé de mieux répartir et évacuer la chaleur produite par les composants. Par ailleurs, cela permet de maintenir des performances plus constantes lors des usages exigeants, notamment pour le jeu, le montage vidéo ou les applications créatives, ce qui va de paire avec l'arrivée de Photoshop sur tablette (voir plus loin).

La Galaxy Tab S12 Ultra affiche seulement 5,1 mm d'épaisseur, tandis que la S12+ atteint 5,3 mm. Les deux modèles bénéficient également d'une certification IP68, ce qui les protège contre la poussière et l'immersion dans l'eau.

De grands écrans pour le travail comme le divertissement

La Galaxy Tab S12 Ultra conserve son immense écran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces, tandis que la S12+ adopte une dalle de 12,6 pouces. Les deux modèles proposent une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz et une luminosité pouvant atteindre 1 600 nits.

Ces grandes diagonales sont notamment pensées pour le multitâche, avec la possibilité d'afficher plusieurs applications simultanément. Le S Pen fourni avec les tablettes permet quant à lui de prendre des notes, annoter des documents ou dessiner directement à l'écran. Samsung conserve également son mode DeX, qui transforme l'interface pour se rapprocher de celle d'un ordinateur.

Galaxy AI prend une place centrale

Samsung mise surtout sur l'intelligence artificielle pour accompagner cette nouvelle génération. Les Galaxy Tab S12 Ultra et S12+ fonctionnent sous Android 17 avec One UI 9 et intègrent plusieurs outils Galaxy AI destinés notamment à la recherche, à la prise de notes et à l'organisation des informations.

Les utilisateurs bénéficient également de six mois d'essai à Google AI Pro, avec notamment Gemini et Gemini Notebook. Ce dernier peut rassembler différents types de contenus afin d'aider à les synthétiser et à les exploiter plus facilement.

La série Galaxy Tab S12 associe des grands écrans à la puissance de Galaxy AI pour simplifier les tâches complexes et permettre de rester concentrés sur ce qui compte le plus.



Jay Kim, vice-président exécutif chez Samsung.

Photoshop arrive sur les tablettes Android

Samsung met également l'accent sur les usages créatifs avec l'arrivée de Photoshop sur les tablettes Android. L'application est préinstallée sur la série Galaxy Tab S12 et profite d'une interface adaptée au grand écran ainsi que de la prise en charge du S Pen.

D'autres applications viennent compléter l'écosystème, notamment LumaFusion pour le montage vidéo et plusieurs outils dédiés à la prise de notes ou à la création. Une manière pour Samsung de positionner ses nouvelles tablettes aussi bien comme appareils de divertissement que comme outils de travail et de création.

Prix et disponibilité

Les Galaxy Tab S12 Ultra et S12+ seront disponibles en France à partir du 7 octobre 2026, dans les coloris Anthracite et Argent. Notez qu'aucune précommande n'est possible pour le moment et que Samsung promet par ailleurs jusqu'à sept générations de mises à jour du système d'exploitation, afin de prolonger la durée de vie logicielle des deux modèles.

La Galaxy Tab S12+ est proposée à partir de 1 299 euros, tandis que la Galaxy Tab S12 Ultra débute à 1 539 euros.