Troisième vague de licenciements chez Electronic Arts à l'approche d'une vente historique

L'éditeur américain Electronic Arts traverse une nouvelle zone de turbulences avec une troisième vague de licenciements cette année. Ces réductions d'effectifs surviennent dans un contexte particulier, alors que l'entreprise s'apprête à finaliser une vente historique de 55 milliards de dollars au Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite.

L'industrie du jeu vidéo continue de subir d'importantes restructurations en cette année 2026 morose pour les équipes de développement. Electronic Arts vient d'annoncer une nouvelle série de licenciements, marquant la troisième vague de départs forcés pour l'entreprise en seulement quelques mois. Contrairement aux précédentes coupes qui avaient notamment touché les studios de développement travaillant sur la franchise Battlefield en mars dernier, cette nouvelle charrette cible principalement des postes éloignés de la création pure.

Des départements de soutien durement touchés

Les informations rapportées par plusieurs sources et notamment Kotaku indiquent que ces suppressions de postes affectent un nombre indéterminé d'employés. Les personnes concernées occupent majoritairement des fonctions liées au recrutement, à l'assistance clientèle, à la sécurité et à l'informatique. Géographiquement, ces coupes frappent aussi bien des travailleurs à distance basés aux États-Unis que les équipes des bureaux d'Electronic Arts situés à Hyderabad, en Inde.

La direction justifie ces décisions par une volonté de réorganisation stratégique. Un courriel interne envoyé aux membres du département d'assistance aux joueurs explique que ces licenciements ont pour but d'adapter les méthodes de travail afin de mieux répondre aux besoins changeants des utilisateurs. Le message de la direction se veut pragmatique face à cette situation difficile.

Dans le cadre de cette évolution, nous apportons ou proposons d'apporter des modifications à certains rôles, en créant de nouveaux postes et en transférant certaines tâches vers des équipes, des sites ou des prestataires de services différents.

L'ombre du rachat saoudien à 55 milliards

Il est difficile de ne pas lier cette restructuration interne au contexte financier exceptionnel dans lequel se trouve actuellement l'éditeur américain. Toutes ces manœuvres d'optimisation des coûts interviennent juste avant la finalisation prévue de la vente d'Electronic Arts au Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite. Cette transaction colossale, estimée à 55 milliards de dollars, devrait aboutir d'ici quelques mois et modifiera en profondeur l'actionnariat du géant du divertissement interactif.

À l'issue de cette opération financière majeure, le fonds saoudien détiendra une participation écrasante de 93,4 % dans le capital de l'entreprise. Malgré cette prise de contrôle quasi totale, les accords stipulent qu'Electronic Arts conservera la maîtrise créative de ses futures productions. Une promesse qui vise sans doute à rassurer les joueurs et les investisseurs historiques quant à la pérennité des grandes licences de la marque.















La question reste de savoir si ces ajustements d'effectifs se poursuivront à mesure que l'échéance du rachat approche. Les employés épargnés pour le moment, notamment les développeurs de jeux, restent dans une position d'attente face aux possibles nouvelles directives du futur propriétaire majoritaire.