Ubisoft supprime près de 400 postes et ferme deux de ses studios historiques

La crise se poursuit chez Ubisoft. L'éditeur français annonce une nouvelle vague de licenciements touchant près de 380 employés. Deux studios ferment définitivement leurs portes, tandis que d'autres subissent des coupes drastiques dans le cadre d'une restructuration globale visant à réduire les coûts de l'entreprise.

La tourmente semble loin de s'apaiser au sein du géant français du jeu vidéo. Dans une volonté affichée de réduire ses coûts fixes et de simplifier son organisation, Ubisoft a confirmé une nouvelle restructuration majeure. Cette décision radicale entraîne la suppression de nombreux postes à travers le monde, touchant aussi bien les équipes de développement que les divisions d'édition.

Fermetures définitives au Canada et en Serbie

Les conséquences de ce plan d'économie sont particulièrement lourdes pour deux antennes de l'éditeur. Ubisoft Winnipeg, fondé en 2018 et spécialisé dans le développement de technologies pour les moteurs de jeu Anvil et Snowdrop, ferme définitivement ses portes. Une soixantaine de salariés se retrouvent ainsi sur le carreau. Le constat est tout aussi amer pour Ubisoft Belgrade. Ouvert en 2016, ce studio avait apporté son expertise sur des titres majeurs comme The Crew 2, Riders Republic ou encore Skull and Bones. Sa fermeture entraîne le licenciement d'environ une centaine de personnes.

D'autres entités subissent des coupes sévères sans pour autant disparaître. C'est le cas d'Ubisoft Barcelone, qui perd plus d'une cinquantaine de ses membres, soit près d'un tiers de ses effectifs. Le studio espagnol, qui avait travaillé sur des franchises iconiques telles que Assassin's Creed et Ghost Recon, va désormais se concentrer exclusivement sur la licence Rainbow Six. La division d'édition mondiale, notamment basée à San Francisco, est également frappée par ces réductions d'effectifs.

Une réorganisation interne sous tension

Dans un message adressé en interne (via Insider Gaming), la direction a tenté de justifier cette nouvelle vague de départs. L'entreprise explique devoir s'adapter aux récentes évaluations de son catalogue de jeux.

Ces changements ne reflètent en rien le talent, l'engagement ou les contributions des personnes affectées. Les équipes de direction locales s'engagent directement auprès des employés pour fournir des informations et assurer un soutien approprié tout au long du processus.

Cette restructuration s'inscrit dans un plan plus vaste visant à réduire les coûts de l'entreprise de 200 millions d'euros sur deux ans. Pour y parvenir, Ubisoft a déjà annulé au moins six projets en début d'année et repoussé la sortie de sept autres jeux. L'entreprise se divise désormais en cinq maisons créatives autonomes. La plus importante d'entre elles est d'ailleurs dirigée par Charlie Guillemot, le fils du président-directeur général Yves Guillemot.

Un climat social de plus en plus délétère

Ces annonces interviennent dans un contexte particulièrement complexe pour l'éditeur. La famille Guillemot lutte actuellement pour conserver le contrôle de l'entreprise, tandis que les départs de cadres historiques se multiplient. Des figures de proue de la franchise Assassin's Creed ont récemment quitté le navire. L'un d'entre eux a même intenté un procès à son ancien employeur, réclamant près d'un million de dollars pour licenciement abusif.

En parallèle, la stratégie technologique d'Ubisoft suscite l'incompréhension d'une partie de ses salariés. L'entreprise investit massivement dans l'intelligence artificielle générative, malgré les réticences grandissantes au sein de l'industrie du jeu vidéo. Alors que des centaines de développeurs perdent leur emploi, cette transition vers l'automatisation passe mal auprès des équipes restantes.

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Rappelons que deux jeux Ubisoft sortiront ces prochains mois, avec Assassin's Creed: Black Flag Resynced dès le mois de juillet et Rayman Legends Retold en septembre.