Steam va changer son système de promotions en 2027, à quoi faut-il s'attendre ?

Si vous êtes un adepte des promotions du week-end ou des offres journalières sur Steam, préparez-vous à quelques changements. La plateforme va opter pour une nouvelle approche prenant en compte les préférences des utilisateurs.

Hors des périodes de soldes saisonnières, les utilisateurs de Steam voient régulièrement apparaître des promotions régulières sur la plateforme. Il existe des promotions quotidiennes, de bonnes affaires proposées en début de semaine et des week-ends éditeurs ou thématiques avec des rabais plus importants.

Les jeux mis en avant via ce système de promotion sont sélectionnés en amont par Valve et validés avec l'accord des développeurs. Celles-ci sont programmées manuellement en mettant en avant une grande variété de titres et de styles de jeu. Mais depuis quelques mois, Valve teste un nouveau système de promotion des titres de son catalogue.

Une mise en avant plus adaptée aux préférences des utilisateurs de Steam

Présenté dans un billet partagé sur la plateforme le 29 septembre dernier, ce nouveau système repose sur un panel de recommandations personnalisées. Prenant la forme d'une sélection dynamique, les promotions abandonneraient le calendrier planifié. Avec cette nouvelle mécanique, Steam pourrait mettre en avant des offres plus adaptées à certains utilisateurs en fonction de leur pertinence. Cela peut prendre en compte leur style de jeu préféré, une licence ou un studio apprécié…

L'un des objectifs de ce changement de système est de valoriser davantage de jeux et de rabais sur la page d'accueil de chaque utilisateur en fonction de ses préférences. Mais cela ne signifie pas que les promotions associées à ces jeux seront personnalisées. La découverte et les jeux en promotion mis en avant peuvent varier d'un profil Steam à l'autre, mais il n'y aura aucune tarification dynamique.

Des promotions potentiellement plus avantageuses pour les développeurs, mais sans garantie de ventes

Lors des phases de test du nouveau système de promotion, Valve a constaté que dix fois plus de jeux étaient présentés aux utilisateurs en une seule journée.

Cet afflux permet au public de découvrir de nouveaux titres dont il n'aurait peut-être pas entendu parler sans la promotion. Cela peut aussi augmenter le nombre d'ajouts aux listes de souhaits ou favoriser les achats. Même si cela n'est pas la garantie d'une vente pour les développeurs, cela reste une mise en avant qui peut être bénéfique.

Toujours en test pour le moment, le nouveau système de promotion de Steam pourrait être déployé au début de l'année 2027, sans date précise pour le moment. Mais que les accros des bonnes affaires soient rassurés : les soldes saisonnières ne disparaitront pas quand ce nouveau système sera mis en place.