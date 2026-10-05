L'IA va s'imposer dans les jeux Ubisoft avec le déploiement de Motherbrain

Depuis quelques jours, le nom de Motherbrain est l'objet de nombreuses spéculations. Lié à Ubisoft, le projet désigne en réalité un outil de grande ampleur destiné à tous les studios de la firme et utilisant l'IA Generative.

L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde du jeu vidéo revient régulièrement dans l'actualité. Technologie qui intéresse beaucoup les investisseurs et les éditeurs, elle serait utilisée pour accélérer le développement des titres.

Si certains ont déjà pris position à ce sujet, l'IA a récemment refait parler d'elle avec le projet Motherbrain. Cet outil est associé à deux éléments, l'un dans le monde de la finance et l'autre dans le secteur du jeu vidéo. Mais après plusieurs rumeurs et spéculations, il a été confirmé que Motherbrain était une marque associée à plusieurs éléments qui pourraient bien changer de manière radicale les futurs jeux Ubisoft.

Motherbrain, le futur d'Ubisoft ?

C'est ce que révèle une enquête menée par Insider Gaming et publiée le 4 octobre 2026. Tom Henderson a appris grâce à des sources internes proches du projet que Motherbrain n'est pas qu'un outil.

Le terme désigne des logiciels permettant aux équipes de développement de créer du contenu interactif, du gameplay et plus encore avec l'aide de l'IA Generative. Commun à plusieurs studios, Motherbrain est dirigé par Xavier Manzanares (vétéran d'Ubisoft) et a pour objectif global « d'accélérer l'innovation dans le gameplay génératif ».

Ce n'est pas la première fois que l'utilisation de l'IA est associée à Ubisoft. En 2024, l'éditeur et développeur employait déjà cette technologie pour créer NEO NPC. Cet outil permettait de discuter avec des PNJ de manière naturelle et en générant des réponses adaptées aux questions posées par les utilisateurs.

Un outil de développement, mais aussi un moyen de produire plus vite pour moins cher

Si son nom est un clin d'œil à un boss emblématique de la saga Metroid, Motherbrain peut intimider les joueurs, montrant que l'IA occupe une place plus importante dans de nombreux secteurs. Au-delà des possibilités apportées ou de la facilité de création, l'utilisation grandissante de cette technologie est aussi associée à une réduction des coûts tout en assurant une production rapide. Mais cela peut se faire au détriment de la qualité ou de l'intérêt des joueurs.

Pour l'heure, le projet Motherbrain reste assez secret et aucune licence vidéoludique n'est mentionnée. Toutefois, il semble qu'Ubisoft mise beaucoup sur cette structure globale qui pourrait être utilisée dans tous ses studios à travers le monde dans quelques années.