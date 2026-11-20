Certains joueurs et joueuses se demandent si GTA 6 propose plusieurs fins ou non. Voici des éléments de réponse à cette interrogation.

Même si Grand Theft Auto VI est désormais disponible, la communauté a encore quelques interrogations à propos du dernier opus de la franchise, développé par Rockstar Games et mettant en scène Lucia ainsi que Jason. De ce fait, de nombreux joueurs et joueuses se questionnent au sujet de l'histoire principale et se demandent notamment si GTA 6 possède plusieurs fins. Nous vous apportons des informations sur ce point.

GTA 6 propose t-il plusieurs fins ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse à cette question est positive : GTA 6 dispose de multiples fins. Au moment où nous écrivons ces lignes, et selon les différents retours des joueurs et des journalistes, au moins quatre conclusions sont proposées sur cet opus. Il se peut, toutefois, que dans les prochains mois, d'autres fins soient découvertes, augmentant ainsi le nombre précédemment annoncé.

Il y a également de grandes chances que certaines paramètres et certaines conditions doivent être remplis pour débloquer telle ou telle fin sur GTA 6. Il se peut, ainsi, que le statut de la relation entre Jason et Lucia rentre en compte pour les conclusions du jeu. Reste à savoir exactement combien de fins sont disponibles sur GTA 6. Comme vous l'aurez compris, cette question est encore sans réponse fixe, pour le moment.

















Pour autant, si vous vous interrogez à propos du nombre de missions et chapitres proposés sur GTA 6, sachez que nous vous en parlons dans un article dédié.

Rappelons, en guise de conclusion, que GTA 6, qui est sorti le 19 novembre 2026, est à retrouver sur PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez embarquer pour Leonida tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :