L'édition 2025 des Game Awards est la plus regardée de toute l'histoire de l'événement



le 18 décembre 2025 à 15h43 Publié par Justine Manchuelle le 18 décembre 2025 à 15h43

Chaque année, la cérémonie des Game Awards réunit des millions de joueurs et de spectateurs devant leurs écrans. Cependant, l'édition 2025 est entrée dans l'histoire en établissant un record de visionnage en direct.