L'édition 2025 des Game Awards est la plus regardée de toute l'histoire de l'événement

Chaque année, la cérémonie des Game Awards réunit des millions de joueurs et de spectateurs devant leurs écrans. Cependant, l'édition 2025 est entrée dans l'histoire en établissant un record de visionnage en direct.
Il y a quelques jours à peine, Geoff Keighley présentait la 12e cérémonie annuelle des Game Awards
. Devenu une véritable institution au fil des ans, cet événement marque la fin de l'année pour les joueurs du monde entier et s'est imposé comme les Oscars du jeu vidéo.
L'édition 2025 a été marquée par le triomphe de Clair Obscur: Expedition 33
, mais aussi par les victoires d'Hollow Kngiht: Silksong
, d'Hadès II ou encore d'ARC Raiders
. Si le jeu développé par Sandfall Interactive a brillé tout au long de la soirée, l'événement dans sa globalité a tenu en haleine un public plus important que jamais
.
Plus de 171 millions de spectateurs devant les Game Awards 2025
Le 17 décembre dernier, Geoff Keighley a partagé un mot de remerciements sur X/Twitter destiné à l'ensemble des spectateurs de la cérémonie. Mais cette petite attention était accompagnée de quelques chiffres qui donnent le vertige.
Le créateur des Game Awards et du Summer Games Fest indique que plus de 171 millions de personnes avaient visionné l'intégralité de la cérémonie en direct
à travers le monde. Cela représente une augmentation de 11 % par rapport aux 151 millions de visionnages de 2024. Ce chiffre record peut être expliqué par les 23 000 diffusions simultanées proposées sur YouTube et Twitch. Mais un autre détail ne doit pas être négligé.
Une cérémonie proposée sur de nombreuses plateformes
La cérémonie des Game Awards 2025 était diffusée simultanément sur YouTube, Twitch, Steam, TikTok, Twitter, Kick, Facebook et Instagram
. La diversification des plateformes de visionnage a permis d'attirer un public plus large, l'événement étant habituellement relayé sur Twitch et sur YouTube. De plus, pour la première fois de leur histoire, les Game Awards étaient proposés sur Amazon Prime Video.
À l'heure actuelle, les données de visionnage de la plateforme de Jeff Bezos n'ont pas encore été communiquées. Cependant, il semble que l'année 2025 soit celle des records pour les Game Awards. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'en décembre 2026 pour savoir si la cérémonie dépassera ce chiffre, notamment si Grand Theft Auto VI
figure parmi les nominés.
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