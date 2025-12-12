The Game Awards 2025 : Le palmarès complet

Pour cette nouvelle édition, les Game Awards ont récompensé les jeux qui ont marqué l'année 2025 lors d'une belle cérémonie, qui s'est déroulée dans la nuit du 11 au 12 décembre au Peacock Theatre de Los Angeles. Retrouvez le palmarès complet.
Comme vous le savez probablement déjà, les Game Awards
sont, d'une certaine manière, l'équivalent des Oscars dans l'industrie vidéoludique. Pour cette nouvelle édition, soit la onzième, le créateur de l'événement, Geoff Keighley, a accueilli de nombreuses personnalités sur scène afin de dévoiler les jeux primés. Durant la cérémonie, qui est généralement un rendez-vous immanquable pour les joueurs et les joueuses, Geoff Keighley a également révélé de nouveaux titres, qui sortiront dans les prochains mois.
Palmarès Game Awards 2025
Jeu de l'année
- ★ Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2
- Hades 2
- Hollow Knight Silksong
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Donkey Kong Bananza
Meilleure direction
- ★ Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Split Fiction
Meilleure narration
- ★ Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2
- Ghost of Yōtei
- Kingdom Come: Deliverance II
- Silent Hill f
Meilleure direction artistique
- ★ Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Split Fiction
Meilleur Sound Design
- ★ Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2
- Ghost of Yōtei
- Silent Hill f
Meilleure musique
- Hollow Knight: Silksong
- Hades II
- ★ Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yōtei
- Death Stranding 2
Meilleure performance
- Ben Starr
- Charlie Cox
- Erika Ishii
- ★ Jennifer English
- Konatsu Kato
- Troy Baker
Innovation en termes d'accessibilité
- Assassin's Creed Shadows
- Atomfall
- ★ Doom: The Dark Ages
- FC 26
- South of Midnight
Games For Impact
- Consume me
- Despelote
- Lost Records Bloom and Rage
- ★ South Of Midnight
Meilleur suivi
- Marvel Rivals
- ★ No Man's Sky
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
Meilleur soutien communautaire
- ★ Baldur's Gate 3
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- HELLDIVERS 2
- No Man's Sky
Meilleur jeu indépendant
- Absolum
- Ball x Pit
- Blue Prince
- ★ Clair Obscur: Expedition 33
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Meilleur premier jeu indépendant
- Blue Prince
- ★ Clair Obscur: Expedition 33
- Despelote
- Dispatch
Meilleur jeu mobile
- Destiny: Rising
- Persona 5: The Phantom X
- Wuthering Waves
- Sonic Rumble
- ★ Umamusume: Pretty Derby
Meilleur jeu d'action
- Battlefield 6
- Doom: The Dark Ages
- ★ Hades II
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi: Art of Vengeance
Meilleur jeu d'action-aventure
- Death Stranding 2
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones and the Great Circle
- ★ Hollow Knight: Silksong
- Split Fiction
Meilleur RPG
- Avowed
- ★ Clair Obscur: Expedition 33
- Kingdom Come: Deliverance II
- The Outer Worlds 2
- Monster Hunter Wilds
Meilleur jeu de combat
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- ★ Fatal Fury: City of the Wolves
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
Meilleur jeu familial
- ★ Donkey Kong Bananza
- LEGO Party!
- LEGO Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Split Fiction
Meilleur jeu de simulation / stratégie
- The Alters
- ★ FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles
- Jurassic World Evolution 3
- Sid Meier's Civilization VII
- Tempest Rising
- Two Point Museum
Meilleur jeu de sports / course
- FC 26
- F1 25
- ★ Mario Kart World
- Rematch
- Sonic Racing: CrossWorlds
Meilleur jeu multijoueur
- ★ ARC Raiders
- Battlefield 6
- Elden Ring Nightreign
- PEAK
- Split Fiction
Meilleure adaptation
- Minecraft le Film
- Devil May Cry
- ★ The Last of Us: Saison 2
- Splinter Cell: Deathwatch
- Until Dawn
Jeu le plus attendu
- 007 First Light
- ★ Grand Theft Auto VI
- Marvel's Wolverine
- Resident Evil Requiem
- The Witcher IV
Meilleur créateur de contenu
- Caedrel
- Kai Cenat
- ★ MoistCr1TiKaL
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
Meilleur jeu esport
- ★ Counter-Strike 2
- DOTA 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- VALORANT
Meilleur athlète esport
- brawk
- ★ Chovy
- f0rsakeN
- Kakeru
- Zywoo
- MenaRD
Meilleure équipe esport
- NRG
- GEN.G
- Team Falcons
- Team Liquid PH
- ★ Team Vitality
commentaire (1)
efcsqljkhqsvfjhqbdhjqdjhqsdhjqhjvqhvscqvjhgcvqhjgcqhjbs