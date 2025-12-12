The Game Awards 2025 : Le palmarès complet

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 décembre 2025 à 01h34
Pour cette nouvelle édition, les Game Awards ont récompensé les jeux qui ont marqué l'année 2025 lors d'une belle cérémonie, qui s'est déroulée dans la nuit du 11 au 12 décembre au Peacock Theatre de Los Angeles. Retrouvez le palmarès complet.
The Game Awards 2025 : Le palmarès complet
Comme vous le savez probablement déjà, les Game Awards sont, d'une certaine manière, l'équivalent des Oscars dans l'industrie vidéoludique. Pour cette nouvelle édition, soit la onzième, le créateur de l'événement, Geoff Keighley, a accueilli de nombreuses personnalités sur scène afin de dévoiler les jeux primés. Durant la cérémonie, qui est généralement un rendez-vous immanquable pour les joueurs et les joueuses, Geoff Keighley a également révélé de nouveaux titres, qui sortiront dans les prochains mois.

Palmarès Game Awards 2025

Jeu de l'année

  • ★ Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2
  • Hades 2
  • Hollow Knight Silksong
  • Kingdom Come: Deliverance 2
  • Donkey Kong Bananza

Meilleure direction

  • ★ Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Hades II
  • Split Fiction

Meilleure narration

  • ★ Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2
  • Ghost of Yōtei
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Silent Hill f

Meilleure direction artistique

  • ★ Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Hades II
  • Split Fiction

Meilleur Sound Design

  • ★ Battlefield 6
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2
  • Ghost of Yōtei
  • Silent Hill f

Meilleure musique

  • Hollow Knight: Silksong
  • Hades II
  • ★ Clair Obscur: Expedition 33
  • Ghost of Yōtei
  • Death Stranding 2

Meilleure performance

  • Ben Starr
  • Charlie Cox
  • Erika Ishii
  • ★ Jennifer English
  • Konatsu Kato
  • Troy Baker

Innovation en termes d'accessibilité

  • Assassin's Creed Shadows
  • Atomfall
  • ★ Doom: The Dark Ages
  • FC 26
  • South of Midnight

Games For Impact

  • Consume me
  • Despelote
  • Lost Records Bloom and Rage
  • ★ South Of Midnight

Meilleur suivi

  • Marvel Rivals
  • ★ No Man's Sky
  • Final Fantasy XIV
  • Fortnite
  • Helldivers 2

Meilleur soutien communautaire

  • ★ Baldur's Gate 3
  • Final Fantasy XIV
  • Fortnite
  • HELLDIVERS 2
  • No Man's Sky

Meilleur jeu indépendant

  • Absolum
  • Ball x Pit
  • Blue Prince
  • ★ Clair Obscur: Expedition 33
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong

Meilleur premier jeu indépendant

  • Blue Prince
  • ★ Clair Obscur: Expedition 33
  • Despelote
  • Dispatch

Meilleur jeu mobile

  • Destiny: Rising
  • Persona 5: The Phantom X
  • Wuthering Waves
  • Sonic Rumble
  • ★ Umamusume: Pretty Derby

Meilleur jeu d'action

  • Battlefield 6
  • Doom: The Dark Ages
  • ★ Hades II
  • Ninja Gaiden 4
  • Shinobi: Art of Vengeance

Meilleur jeu d'action-aventure

  • Death Stranding 2
  • Ghost of Yōtei
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • ★ Hollow Knight: Silksong
  • Split Fiction

Meilleur RPG

  • Avowed
  • ★ Clair Obscur: Expedition 33
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • The Outer Worlds 2
  • Monster Hunter Wilds

Meilleur jeu de combat

  • 2XKO
  • Capcom Fighting Collection 2
  • ★ Fatal Fury: City of the Wolves
  • Mortal Kombat: Legacy Kollection
  • Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

Meilleur jeu familial

  • ★ Donkey Kong Bananza
  • LEGO Party!
  • LEGO Voyagers
  • Mario Kart World
  • Sonic Racing: CrossWorlds
  • Split Fiction

Meilleur jeu de simulation / stratégie

  • The Alters
  • ★ FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles
  • Jurassic World Evolution 3
  • Sid Meier's Civilization VII
  • Tempest Rising
  • Two Point Museum

Meilleur jeu de sports / course

  • FC 26
  • F1 25
  • ★ Mario Kart World
  • Rematch
  • Sonic Racing: CrossWorlds

Meilleur jeu multijoueur

  • ★ ARC Raiders
  • Battlefield 6
  • Elden Ring Nightreign
  • PEAK
  • Split Fiction

Meilleure adaptation

  • Minecraft le Film
  • Devil May Cry
  • ★ The Last of Us: Saison 2
  • Splinter Cell: Deathwatch
  • Until Dawn

Jeu le plus attendu

  • 007 First Light
  • ★ Grand Theft Auto VI
  • Marvel's Wolverine
  • Resident Evil Requiem
  • The Witcher IV

Meilleur créateur de contenu

  • Caedrel
  • Kai Cenat
  • ★ MoistCr1TiKaL
  • Sakura Miko
  • The Burnt Peanut

Meilleur jeu esport

  • ★ Counter-Strike 2
  • DOTA 2
  • League of Legends
  • Mobile Legends: Bang Bang
  • VALORANT

Meilleur athlète esport

  • brawk
  • ★ Chovy
  • f0rsakeN
  • Kakeru
  • Zywoo
  • MenaRD

Meilleure équipe esport

  • NRG
  • GEN.G
  • Team Falcons
  • Team Liquid PH
  • ★ Team Vitality
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commentaire (1)

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fqsefqfq (invité) Le 12/12/2025 à 08:39

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