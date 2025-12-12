The Game Awards 2025 : Le palmarès complet



le 12 décembre 2025 à 01h34 Publié par Corentin Rimbert le 12 décembre 2025 à 01h34

Pour cette nouvelle édition, les Game Awards ont récompensé les jeux qui ont marqué l'année 2025 lors d'une belle cérémonie, qui s'est déroulée dans la nuit du 11 au 12 décembre au Peacock Theatre de Los Angeles. Retrouvez le palmarès complet.