Roblox : Codes Survive your Ideas (Novembre 2026)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 13 novembre 2026 à 14h45
Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Survive your Ideas (Survivre à vos idées) de Roblox vous permettant de récupérer des spins.
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Roblox : Codes Survive your Ideas (Novembre 2026)

Codes Survive your Ideas (Survivre à vos idées)

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Survive your Ideas de Roblox. Ces codes vous permettent de récupérer des spins afin d'améliorer votre expérience de jeu. 

Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Survive your Ideas

Récompenses Codes actifs
10 lucky spins
SATURDAYISTHEDAY
20 spins
1MMEMBERS
5 lucky spins
BIG 5
5 lucky spins
FIRSTUPDATE
30 spins
NEWMAPSCOMING
5 lucky spins
THANKYOU

Codes expirés Survive your Ideas

Voir les codes Survive your Ideas expirés
Récompenses Codes expirés
Aucun code Survive your Ideas n'est actuellement expiré


Comment activer les codes dans Survive your Ideas ?

Si vous souhaitez activer des codes sur Survive your Ideas, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.

  1. Lancez le jeu.
  2. Appuyez sur le bouton « Codes » en haut à gauche de votre écran.
  3. Une fenêtre « Codes » devrait s'ouvrir.
  4. Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Type a code ».
  5. Validez le tout en appuyant sur le bouton noir « Redeem ».
  6. Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.

Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Survive your Ideas.

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Survive your Ideas, qu'est-ce que c'est ?

Survive your Ideas, ou Survivre à vos idées, est une expérience qui a été lancée en octobre 2026 par le studio Survive Your Ideas. Dans Survive your Ideas, vos mots deviennent réalité… et peuvent rapidement tourner au cauchemar ! À chaque manche, un joueur choisit un mot qui prend vie sur le terrain, qu'il s'agisse d'un tsunami, d'un dinosaure, d'une bombe nucléaire ou même d'un taco géant. Les idées s'accumulent au fil des manches, rendant chaque partie de plus en plus chaotique et imprévisible. Esquivez les dangers, trouvez un moyen de survivre et soyez le dernier joueur encore debout pour remporter la victoire. Les codes Survive your Ideas vous donneront la possibilité de récupérer des spins, lesquels seront utiles pour améliorer votre expérience de jeu plus facilement et rapidement.

Pourquoi utiliser des codes sur Roblox ?

Véritable mastodonte du jeu vidéo, Roblox ne se contente pas d'être une simple plateforme de divertissement : c'est un écosystème géant où des millions de joueurs se connectent chaque jour sur PC, mobiles (iOS/Android) ou consoles (PlayStation, Xbox) pour découvrir des expériences créées par la communauté.

Dans la grande majorité des jeux hébergés sur la plateforme, les développeurs publient régulièrement des codes promotionnels officiels. Véritable coup de pouce pour les débutants comme pour les vétérans, ces codes permettent d'obtenir gratuitement des monnaies in-game, des boosts d'XP, des items cosmétiques ou des ressources rares sans avoir à passer par la case carte de crédit ou Robux.

Comment ne rater aucun nouveau code Survive your Ideas ?

Les listes de codes évoluent très vite au rythme des mises à jour des jeux, des événements saisonniers et des paliers de likes atteints par les créateurs sur les réseaux sociaux. Pour maximiser vos chances d'obtenir toutes les récompenses dès leur sortie sur Survive your Ideas, nous mettons cette page à jour quotidiennement. Pensez à l'ajouter à vos favoris pour progresser plus vite et profiter pleinement de toutes les nouveautés de l'univers Roblox !

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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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