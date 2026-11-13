Une série ou un film Grand Theft Auto reste envisagé par Take-Two

Alors que l'industrie du jeu vidéo multiplie les adaptations à succès sur nos écrans, la franchise Grand Theft Auto se fait désirer par certains, tant son potentiel semble immense. Le PDG de Take-Two Interactive s'est récemment exprimé sur la possibilité de voir la célèbre saga débarquer au cinéma.

L'industrie du divertissement a les yeux rivés sur le lancement imminent de Grand Theft Auto VI. Dans ce contexte effervescent, Strauss Zelnick, le président-directeur général de Take-Two Interactive, multiplie les interventions médiatiques. S'adressant aussi bien à la presse spécialisée dans les jeux vidéo qu'aux médias économiques, sans oublier le traditionnel bilan financier, le dirigeant a abordé un sujet qui fait souvent parler, celui de la possibilité de transformer la franchise phare de son entreprise en un long-métrage ou une série télévisée. Si Grand Theft Auto 6 est pressenti pour devenir le plus grand lancement de l'histoire du jeu vidéo, une adaptation réussie sur grand ou petit écran pourrait propulser la licence au sommet des propriétés intellectuelles mondiales du divertissement. Pourtant, Strauss Zelnick se montre particulièrement hésitant quant à l'idée d'adapter les univers de Take-Two au cinéma.

Une prudence assumée face à la mode des adaptations

L'époque est pourtant propice aux déclinaisons de licences vidéoludiques, lesquelles ont d'ailleurs plus de succès aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années. Lors d'un échange avec David Rubinstein, la question d'étendre la franchise au-delà de son format d'origine a été posée de manière directe. Cette pratique est devenue monnaie courante dans l'industrie, portée par le succès critique et commercial de nombreux projets récents. De The Witcher à Fallout, en passant par The Last of Us, Mario ou encore Cyberpunk Edgerunners, de nombreuses adaptations ont connu le succès dans un passé très récent.

Face à cet engouement, le refus apparent de Take-Two de se jeter dans la bataille peut surprendre. Le dirigeant a tenu à clarifier la position de son entreprise en soulignant une extrême prudence concernant l'exploitation de leurs propriétés intellectuelles. L'objectif principal de l'éditeur n'est pas de surfer sur une tendance, mais de s'assurer que chaque nouveau projet soit une source de fierté pour les équipes créatives et les joueurs.

















La barre est fixée très haut pour convaincre les créateurs

Strauss Zelnick ne ferme pas totalement la porte à une adaptation, mais il impose des conditions particulièrement strictes. Pour qu'un film ou une série voie le jour, il faudrait que les équipes créatives soient véritablement passionnées par le projet et qu'elles proposent une approche solide, capable de captiver le public sur la durée. Le dirigeant a détaillé sa pensée de manière transparente :

Nous sommes très prudents en ce qui concerne les extensions de nos licences, car nous sommes une entreprise créative et notre objectif est de produire le meilleur divertissement possible sur Terre. Un divertissement dont nous sommes toujours fiers. Nous ferions un film ou une émission de télévision basée sur notre propriété intellectuelle si nos équipes créatives étaient passionnées par l'idée, si elles pensaient que cela pourrait engager et ravir nos consommateurs. C'est une barre très haute à franchir. Bien sûr, il y a toujours un risque d'échec. Nous ne l'excluons donc pas, mais nous sommes très, très sélectifs.

Grand Theft Auto 6 reste la priorité absolue

Il semble donc qu'aucun projet de film ou de série ne soit actuellement en préparation dans les studios hollywoodiens. Les fans de la saga devront se contenter de l'expérience vidéoludique pure, ce qui est loin d'être une mauvaise nouvelle au vu de ce qui les attend avec Grand Theft Auto 6, dont la sortie est prévue pour ce 19 novembre sur PS5 et Xbox Series.

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Pour ce qui est d'une sortie sur PC, rien n'a encore été officialisé, mais les derniers bruits de couloir suggèrent un lancement pour début 2027, ce qui devrait limiter l'attente.