Kingdom Hearts 4 sortira fin 2027 avec un niveau inspiré de Coco

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 août 2026 à 13h55
Lors de l'événement D23, Square Enix et Disney ont enfin levé le voile sur la fenêtre de sortie de Kingdom Hearts 4. Prévu pour fin 2027, le titre s'est illustré avec une bande-annonce inédite révélant un monde enchanteur inspiré de Coco.
Kingdom Hearts 4 sortira fin 2027 avec un niveau inspiré de Coco

L'attente aura été longue depuis l'annonce initiale du jeu en 2022. À l'occasion de l'événement D23 de Disney, les fans de la célèbre licence mêlant les univers de Square Enix et de la firme aux grandes oreilles ont enfin eu droit à des nouvelles concrètes. Kingdom Hearts 4 sortira à la fin de l'année 2027, confirmant les rumeurs qui allaient dans ce sens. Si cette date peut paraître lointaine, elle a le mérite de rassurer une communauté restée sans véritable information pendant des années. L

Un arc narratif inédit

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Le jeu marquera le début d'une nouvelle ère scénaristique baptisée l'arc du Maître Perdu. L'histoire se déroulera principalement à Quadratum, une métropole réaliste qui s'apparente à une version alternative de Tokyo. Sora, le héros emblématique de la saga, s'y retrouve piégé après les événements du troisième opus. Dans cet environnement urbain et moderne, il devra faire face à des créatures des Ténèbres, les redoutables Sans-cœur, qui continuent de semer le chaos. Ce cadre contemporain tranche radicalement avec les décors féériques habituels, offrant une nouvelle dynamique visuelle et ludique.

Le monde coloré de Coco s'invite dans l'aventure

La grande surprise de cette présentation fut la diffusion d'une bande-annonce inédite. Celle-ci a permis de confirmer que les mondes de Disney et Pixar seront toujours au cœur de l'expérience. Les joueurs ont pu découvrir un niveau entièrement dédié au film d'animation Coco. Sora y a été aperçu en plein combat au milieu d'une foule lors d'un concert, glissant sur des rails aériens au cœur du flamboyant Pays des Morts. Cette direction artistique vibrante promet d'apporter une touche de fraîcheur à la licence, tout en respectant l'œuvre cinématographique d'origine.

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Mickey, Donald et Dingo reprennent du service

Que serait Kingdom Hearts sans ses compagnons de route historiques ? La bande-annonce a officialisé le retour de Donald, Dingo et Mickey. Fait intéressant, ces personnages seront jouables alors qu'ils unissent leurs forces, avec l'aide surprenante d'Hadès, pour retrouver la trace de Sora. Le réalisateur de la série, Tetsuya Nomura, a tenu à rassurer les joueurs quant à l'avancée du développement. Il a rappelé que la franchise génère aujourd'hui des milliards de dollars, justifiant pleinement les ambitions de ce quatrième volet qui bénéficie d'un soin tout particulier.

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L'univers s'étendra également avec une série animée, idéale pour mettre en avant la licence en parallèle de la sortie de ce quatrième opus, prévu donc pour la fin de l'année 2027, sans plus de précision pour le moment, sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Corentin Rimbert

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