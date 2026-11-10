Nintendo Switch 2 : Mise à jour système du 10 novembre 2026, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 novembre 2026 à 10h34
La Nintendo Switch 2 a accueilli, le 10 novembre 2026, une toute nouvelle mise à jour système. Découvrez le patch notes complet et en français.
Ajouter aux sources préférées
Nintendo Switch 2 : Mise à jour système du 10 novembre 2026, patch notes et détails

Nintendo a déployé, en ce mardi 10 novembre 2026, une toute nouvelle mise à jour système sur la Nintendo Switch 2. Pour être plus précis, soulignons qu'il s'agit du patch apportant la version 23.5.0. Comme vous pourrez le constater, cette mise à jour prépare l'arrivée d'une fonctionnalité permettant d'offrir des produits issus du Nintendo eShop à un « compte Nintendo appartenant au groupe familial ». Cette fonctionnalité sera disponible dans quelques jours, soit le 17 novembre 2026.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour système du 10 novembre 2026 de la Nintendo Switch 2.

Patch notes de la mise à jour système du 10 novembre 2026, soit la version 23.5.0, de la Nintendo Switch 2.

  • Ajout de la capacité de configurer les paramètres d'accessibilité lors de la configuration initiale.
    • Pour en savoir plus sur ces paramètres d'accessibilité, consultez l'article sur la configuration initiale de la console Nintendo Switch 2.
  • Ajout de la prise en charge d'une fonctionnalité à venir qui permettra d'offrir des produits du Nintendo eShop à un compte Nintendo appartenant au groupe familial.
    • Cette fonctionnalité de cadeau sera disponible après la maintenance du Nintendo eShop, qui aura lieu le 17 novembre 2026.
  • Les changements suivants ont été apportés à la section Accessibilité des paramètres de la console : 
    • Le portugais (Portugal) a été ajouté aux langues prises en charge pour l'option « Conversion du texte en parole ».
    • Le portugais (Portugal) a été ajouté aux langues prises en charge pour l'option « Convertir le texte en parole » dans GameChat.
  • Divers ajustements et corrections ont été mis en place afin d'améliorer l'expérience.
Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Carnival Tycoon : Liens des tours, spins et pièces gratuits
Carnival Tycoon 10 novembre 2026

Carnival Tycoon : Liens des tours, spins et pièces gratuits

Retrouvez les liens Carnival Tycoon du jour vous permettant de récupérer des tours, spins et coins gratuitement.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 10 novembre 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Solitaire Grand Harvest : Liens pièces gratuites (free coins)
Grand Solitaire Harvest 10 novembre 2026

Solitaire Grand Harvest : Liens pièces gratuites (free coins)

Retrouvez les liens Solitaire Grand Harvest du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.
Tasty Travels : Liens énergie gratuite (free energy links)
Tasty Travels 10 novembre 2026

Tasty Travels : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Tasty Travels du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.
Seaside Escape : Liens énergie gratuite (free energy links)
Seaside Escape 10 novembre 2026

Seaside Escape : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Seaside Escape du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.
Domino Dreams : Liens pièces gratuites (free coins)
Domino Dreams 10 novembre 2026

Domino Dreams : Liens pièces gratuites (free coins)

Retrouvez les liens Domino Dreams du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.

commentaire (0)