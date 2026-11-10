Nintendo Switch 2 : Mise à jour système du 10 novembre 2026, patch notes et détails

La Nintendo Switch 2 a accueilli, le 10 novembre 2026, une toute nouvelle mise à jour système. Découvrez le patch notes complet et en français.

Nintendo a déployé, en ce mardi 10 novembre 2026, une toute nouvelle mise à jour système sur la Nintendo Switch 2. Pour être plus précis, soulignons qu'il s'agit du patch apportant la version 23.5.0. Comme vous pourrez le constater, cette mise à jour prépare l'arrivée d'une fonctionnalité permettant d'offrir des produits issus du Nintendo eShop à un « compte Nintendo appartenant au groupe familial ». Cette fonctionnalité sera disponible dans quelques jours, soit le 17 novembre 2026.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour système du 10 novembre 2026 de la Nintendo Switch 2.