Nintendo Switch 2 : Mise à jour système du 10 novembre 2026, patch notes et détails

Nintendo a déployé, en ce mardi 10 novembre 2026, une toute nouvelle mise à jour système sur la Nintendo Switch 2. Pour être plus précis, soulignons qu'il s'agit du patch apportant la version 23.5.0. Comme vous pourrez le constater, cette mise à jour prépare l'arrivée d'une fonctionnalité permettant d'offrir des produits issus du Nintendo eShop à un « compte Nintendo appartenant au groupe familial ». Cette fonctionnalité sera disponible dans quelques jours, soit le 17 novembre 2026.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour système du 10 novembre 2026 de la Nintendo Switch 2.
Patch notes de la mise à jour système du 10 novembre 2026, soit la version 23.5.0, de la Nintendo Switch 2.
- Ajout de la capacité de configurer les paramètres d'accessibilité lors de la configuration initiale.
- Pour en savoir plus sur ces paramètres d'accessibilité, consultez l'article sur la configuration initiale de la console Nintendo Switch 2.
- Ajout de la prise en charge d'une fonctionnalité à venir qui permettra d'offrir des produits du Nintendo eShop à un compte Nintendo appartenant au groupe familial.
- Cette fonctionnalité de cadeau sera disponible après la maintenance du Nintendo eShop, qui aura lieu le 17 novembre 2026.
- Les changements suivants ont été apportés à la section Accessibilité des paramètres de la console :
- Le portugais (Portugal) a été ajouté aux langues prises en charge pour l'option « Conversion du texte en parole ».
- Le portugais (Portugal) a été ajouté aux langues prises en charge pour l'option « Convertir le texte en parole » dans GameChat.
- Divers ajustements et corrections ont été mis en place afin d'améliorer l'expérience.
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