La suite de Star Wars: Battlefront II bientôt en préparation chez Bungie ?

Les passionnés de jeux Star Wars sont en ébullition. Une rumeur révèle que Disney envisage sérieusement de créer un troisième opus à la saga Star Wars: Battlefront. Plusieurs noms de studios sont déjà évoqués.

Depuis de nombreuses années, les amateurs de la saga Star Wars attendent désespérément le retour des jeux Battlefront. Rappelons que le dernier jeu en date, Star Wars: Battlefront II, est sorti en novembre 2017. Mais le troisième opus n'a jamais été officialisé, même si des passionnés ont imaginé une alternative pour faire patienter les joueurs avec le projet Kyber.

Mais tout comme le titre du quatrième film le dit si bien, un nouvel espoir arrive. Il semble que Disney et Lucasfilm Games souhaitent ramener la franchise sur le devant de la scène. D'ailleurs, les deux firmes seraient même en train de discuter du studio qui serait en charge de ce projet particulièrement attendu.

Bungie évoqué pour imaginer la suite de Star Wars: Battlefront II

Si la nouvelle est réjouissante, elle est à prendre avec des pincettes pour le moment. Elle a été partagée par Electronic Gaming Monthly, un célèbre magazine américain. Toutefois, aucun nouveau numéro n'avait été publié depuis l'été 2014. Bien entendu, le fait de relancer un magazine n'est pas le signe d'un manque de crédibilité, mais il est préférable d'attendre l'officialisation de la part de Disney ou de LucasFilm Games pour confirmer le développement de ce nouveau jeu.

Néanmoins, cette rumeur relayée par un certain Quarterman a également été mise en avant dans le podcast du journaliste Jeff Grubb. Elle indique que Disney regarde actuellement les potentiels candidats à qui confier le titre. Mais le premier nom peut surprendre car il s'agit de Bungie. Les créateurs de Destiny sont actuellement très occupés avec le développement actif de Marathon, mais il semble qu'il s'agisse d'un candidat sérieux.

Deux autres noms évoqués, dont certains ayant déjà travaillé sur des jeux Star Wars

Toutefois, Disney et Lucasfilm Games auraient aussi mentionné le nom de EA DICE. Ce choix semble plus logique au premier abord car au-delà des jeux de la saga Battlefield, le studio a créé les deux premiers opus de la franchise Star Wars Battlefront, respectivement sortis en 2015 et 2017. Rappeler ce partenaire historique pourrait être l'option la plus simple car ils sont familiers avec cet univers et ont déjà obtenu la confiance des deux firmes par le passé.

Mais un troisième nom a rejoint cette liste : Respawn Entertainment qui a récemment travaillé sur Star Wars Zero Company. Ce nom a été évoqué par Joe Brammer (CEO de BULKHEAD) dans une récente publication sur X. Trois noms mais une seule place à prendre.

Pour l'heure, rappelons qu'il ne s'agit là que de rumeurs et que seule une déclaration officielle pourra confirmer le développement de Star Wars: Battlefront 3 et le studio qui sera en charge du projet.