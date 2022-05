Comment choisir son disque dur interne ?

L'utilisation voulue (bureautique, jeu, encodage...)

Les caractéristiques de votre carte mère

Le prix

Identifier les types de disques durs internes

Disque dur mécanique



SSD

SSD M.2

SSD M.2 compatible PS5

Identifier les possibilités de sa carte mère

Design de refroidissement amélioré

Grands dissipateurs thermiques VRM et protection E/S en aluminium

Protection thermique hautement conductrice

Trois dissipateurs thermiques M.2 avec deux plaques arrières

Zone de Refroidissement liquide

Carte ROG Hyper M.2 avec dissipateurs

Six ports SATA

Monter et utiliser un SSD M.2

Pour l'occasion nous avons monté trois SSD de types et marques différentes :Si vous ne connaissez pas ADATA et leurs SSD, nous vous invitons à lire notre article « Comment choisir son SSD ? » . Il vous permettra d'en apprendre plus sur le fonctionnement des SSD, mais également comment les choisir chez ADATA.Pour revenir au choix de disque dur interne, les trois points qui doivent guider vos choix sont les suivants :L'informatique ne datant pas d'hier, les composants n'ont cessé d'évoluer avec le temps, permettant d'améliorer le stockage, mais également la vitesse d'utilisation.Parent de tous ceux déjà existants, le disque dur mécanique,, est le plus commun des moyens de stockage. Quelle que soit votre affinité avec l'informatique, vous en avez déjà vu un. Très utilisés pour de la bureautique,disposent d'. Cependant,est la plus faible du marché. En prime, ce type de disque dur est bruyant, mais également sensible aux chutes ou à la casse de par sa composition mécanique. Pour faire simple, ce dernier est constitué de plusieurs disques et des têtes lisent et écrivent des informations dessus.Très ressemblant, de par sa forme, au HDD, le disque dur SSD est bien plus rapide à l'écriture et lecture.Uniquement composé de puces électroniques, il est moins sensible aux chutes. Il utilise aussi des connectiques en SATA, et se décline également sous plusieurs formats plus ou moins grands. Voué, à terme, à remplacer le HDD, il reste encore assez couteux selon la capacité désirée.Avec l'évolution de l'informatique, des jeux et logiciels de traitement et encodages, les constructeurs se devaient de proposer une solution évolutive. Leur utilisation, demandant un port NVMe spécifique, est disponible, pour le moment, seulement sur les dernières cartes mères du marché. Ils restent donc un peu moins accessibles que le. Néanmoins sa vitesse d'utilisation est encore plus élevée que les SSD. Nous notons également que les prix fluctuent selon la vitesse et capacité, mais ne dépassent pas de beaucoup ceux des SSD.Pour finir concernant les, avoir un port capable de les accueillir ne suffit pas. Il faut aussi prendre en compte la chauffe du composant. Si sur certaines cartes mères, à l'instar de la, nous disposons de zones attitrées et équipées de dissipateurs, ce n'est pas le cas pour toutes les CM. Ainsi, il faudra choisir un SSD M.2 équipé d'un dissipateur de chaleur afin de l'utiliser de manière optimale si la CM n'en propose pas. Certains constructeurs comme XPG (ADATA) proposent le périphérique en kit.L'évolution des consoles et de leur capacité de lecture/écriture a obligé les constructeurs à proposer des solutions adaptables à ces dernières. Si la Xbox Series propose un disque dur attitré et estampillé Microsoft, la PS5 quant à elle laisse libre choix à l'utilisateur d'utiliser le périphérique qui lui correspond. Cependant, si nous pouvons connecter des disques durs externes et internes à ces consoles,. En effet, une vitesse spécifique d'écriture/lecture est demandée par la console pour pouvoir se servir de jeux stockés au cœur de ces disques sans quoi ils ne servent qu'à stocker les jeux pour pouvoir, plus tard, les réintégrer à la console.disposent des capacités nécessaires à cela, seul bémol, le dissipateur était trop gros pour intégrer l'espace attitré dans la PS5. Les nouveaux disques SSD M.2, dits compatibles PS5, proposent des vitesses de lecture/écritures adaptées, mais également un dissipateur moins haut pour pouvoir intégrer la console. Vous trouverez de plus amples informations en lisant notre article « Comment choisir et installer un SSD M.2 optimisé pour la PS5 ? ».Pour l'occasion, en partenariat avec ASUS, nous avons réalisé un article permettant de choisir au mieux sa carte mère . Cette dernière donc une première information quant au type de disque dur montable,. Pour notre cas, nous utilisons laNous constatons donc qu'elle possède jusqu'à 3 espaces attitrés et équipés de refroidissements pour monter desainsi que 6 ports SATA pour HDD et SDD classiques. Pour finir,est disponible dans le packaging afin d'installer jusqu'à 2 SSD M.2 supplémentaires.Bien que la manipulation puisse paraître difficile, elle reste assez innée à condition de respecter le matériel utilisé. Pour la carte, il faut dévisser les caches de protection des zones d'installation M.2. Ensuite, s'assurer que vos SSD M.2 ne soient pas équipés d'un dissipateur, sans quoi il faudra délicatement le retirer en passant une spatule délicatement entre le dissipateur et le disque M.2.Une fois l'espace libéré il suffit de positionner le SSD M.2 à plat en face du connecteur avant de. Attention de ne pas abimer les broches en évitant de trop forcer à l'installation. L'emboitage des deux éléments doit se faire en douceur et assez facilement. Par la suite, le SSD M.2 devrait se lever pour se positionner à 45°.La partie la plus difficile est à présent derrière vous. Faites plaquer le M.2 à la carte mère avant de le bloquer avec le pivot en plastique. Remontez la plaque en appuyant un peu pour vous assurer qu'elle fait bien corps avec le SSD. Revissez le tout et profitez !Une fois votre ordinateur allumé, ne soyez pas étonné de ne pas trouver le disque dur parmi ceux utilisables. Pour cela, vous devez aller dans le gestionnaire des disques en tapant « formatage » dans votre barre de recherche et ouvrir « Créer et formater des partitions de disque dur ». Finalement, suivez les étapes ci-dessous et profitez enfin de