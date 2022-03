ROG Maximus Z690 Hero (LGA1700) : Comment choisir sa carte mère ?

Identifier ses composants

Le processeur : la ROG Maximus Z690 Hero (LGA1700) nous notifie du socket de CPU. Ce dernier, écrit entre parenthèses, donne la compatibilité avec un certain type de processeur (CPU). Il est primordial de s'assurer de la compatibilité entre processeur et carte mère (CM) sans quoi il vous sera impossible d'utiliser votre ordinateur ou même, d'installer le CPU sur votre CM.

Les DRAM : Pour le choix de votre CM, il convient de savoir à l'avance le nombre de barrettes que vous comptez installer, mais également la puissance voulue. En effet, toutes les CM n'acceptent pas les mêmes fréquences maximales et sont même bloquées sur une capacité à ne pas dépasser par slot.

Connectivité : Que ce soit pour la carte graphique, la carte d'acquisition ou même les SSD, connaitre le nombre voulu ainsi que les connexions associées est un plus. En effet, selon les éléments choisis, les vitesses d'utilisation ainsi que les performances sont régies exclusivement par la carte mère. Prendre un SSD M2 NVme Gen4 sur un port n'acceptant que du Gen3 viendrait à brider le SSD à une vitesse de lecture/écriture inférieure à celle annoncée par le constructeur de ce dernier.

La taille des cartes

Les chipsets

Série Z Prise en charge de le surcadençage pour les processeurs portant la désignation « K » Maximum de 24 voies PCIe Jusqu'à six ports USB 3.1 2e Gén.

Série H Pas de prise en charge de le surcadençage Maximum de 20 voies PCIe Jusqu'à quatre ports USB 3.1 2e Gén.

Série B Pas de prise en charge de le surcadençage Maximum de 20 voies PCIe Ports USB 3.0 uniquement



Présentation ROG Maximus Z690 Hero (LGA1700)

Socket et support

Socket : LGA 1700 pour la 12e génération de processeurs Intel Core, Pentium Gold et Celeron ASUS LANGuard

SLots Dram : Dual Channel, DDR5 4x DIMM



Réseau local et sans fil

Réseau local : 1 x Intel 2.5Gb Ethernet ASUS LANGuard

Réseau sans fil : Intel Wi-Fi 6E 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Supports 2.4/5/6GHz Bluetooth v5.2



Connectiques vidéo

1 x port HDMI

2 x ports Intel Thunderbolt 4

2 x Intel Thunderbolt

4 ports (USB Type-C) support DisplayPort 1.4 et sortie vidéo Thunderbolt

Support 4K60Hz comme spécifié pour le HDMI 2.1.

2 x ports Intel Thunderbolt 4

Ports USB

USB arrière : Total de 11 ports 2 x Thunderbolt 4 ports (2 x USB Type-C) 7 x USB 3.2 Gen 2 ports (6 x Type-A + 1 x USB Type-C) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)

Total de 11 ports USB avant : Total de 9 ports 1 x connecteur USB 3.2 Gen 2x2 (supports USB Type-C) 2 x USB 3.2 Gen supplémentaires 4 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 supplémentaires 4 USB 2.0 ports

Total de 9 ports

Contenu :

Câbles : 1 x câble d'extension ARGB RGB 1 x câble d'extension RGB 4 x câble SATA 6Gb/s ROG Hyper M.2 Card 1 x ROG Hyper M.2 carte avec refroidissement 2 x M.2 paquets de vis pour ROG Hyper M.2 Card

Divers : 1 x ASUS Wi-Fi antenne mobile 1 x M.2 vis de blocage 2 x M.2 vis de blocage M.2 support additionnel. 1 x M.2 caoutchouc de protection 1 x Q-connector 1 x Support de carte graphique ROG 1 x ROG stickers 1 x porte-clef ROG 1 x carte de remerciement ROG

Pour l'installation : 1 x Clef USB disposant des pilotes et utilitaires de démarrage

Documentation : 1 x Guide d'utilisation



Les gammes Asus/ROG alternatives

Prix : 299 €

Prix : 373 €

Strix 1 x PCIe 5.0 1 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 3.0 x1

Maximus 2 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16



Dans le cadre de l'opérationque nous avons réalisée avec, il était question de monter une configuration complète et identifiable/achetable directement depuis leur site. Plus d'informations dans notre article : Bien monter son PC Gamer en 2022 Comme pour de nombreuses configurations, c'est la globalité qui régit le choix du composant. Pour la, presque tous les éléments de votre configuration sont à prendre en compte :Pour finir, certaines caractéristiques s'associent plus au confort d'utilisation tel que posséder le Wi-Fi ou le nombre de ports USB disponibles, un retour RGB directement disponible sur la CM ou même des ports spécifiques comme le Thunderbolt ou les ports USB-C (petit et de forme ovale). Prenez le temps d'identifier avec précisionPour permettre à chacun de s'y retrouver plus facilement, mais également afin d'éviter une trop grande variété de périphériques, les cartes mères sont standardisées sous trois formats. Bien que nous ne revenions pas en détail dessus, il est important de les connaître ainsi que leurs dénominations. Le format détermine la taille du boîtier dont vous avez besoin, le style de refroidissement ainsi que le nombre de composants pouvant être équipés. À vous de choisir selon l'utilisation ou la mobilité voulue de votre configuration.Colonne vertébrale de votre carte mère, le chipset définit le nombre de fonctionnalités et connectiques disponibles dessus. Ils définissent également le prix d'appel de votre CM en conséquence. Voici une brève description des différences entre les séries de chipsets Intel :Dans le cadre de l'opération ASUS PCDIY notre configuration était équipée d'unAvec un prix d'appel de 669 €,. Cela étant, elle dispose d'un panel conséquent de technologies qui, en plus de faire profiter d'un certain confort à l'utilisation, permet de pousser la demande de puissance à son maximum. Pour les budgets plus serrés, Asus ROG dispose de plusieurs gammes assez proches, mais équipées de plus ou moins de fioritures ou de nombre de composants. En effet, pour alléger le budget sans trop perdre en performance, nous constatons le retrait de l'aspect RGB (Aura Sync) ou. De quoi trouver son bonheur à uncette carte mère ne confère pas exactement les mêmes caractéristiques. Elle dispose également d'un dissipateur thermique, mais pour seulement deux slots M.2 sur quatre disponibles. De plus, nous retrouvons moins de ports USB en façade et à l'arrière. Vous l'aurez compris,, mais qui dispose d'un peu moins de technologies pour rendre son prix plus accessible. Nous notons toutefois la compatibilité DDR5 sur 4 slots en double canal ainsi qu'une antenne Wi-Fi.Ici, on retrouve la fameuseavec PCIe 5.0 et support LGA 1700 pour le processeur. Les différences notables sont le nombre et la puissance des ports PCIe disponibles.Seulement trois M.2 équipés de dissipateurs eten moins. Moins de ports USB (10 ici). Un espace dédié à l'alimentation d'une pompe en moins ainsi que d'autres petites différences moins notables. Comme dit plus haut, il s'agit bien plus d'un confort d'utilisation avec des vitesses et cadences plus élevées pour la Maximus. La ROG Stric est donc une excellente alternative à prix réduit.