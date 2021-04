XPG : Comment choisir son SSD ?

XPG et ADATA

Solutions de stockage existantes

Disque dur : solution de stockage la plus courante, le choix se situe sur la capacité de stockage, le prix et l'utilité (jeux, stockage, réactivité)

Disque dur externe : même principe que celui interne, il permet toutefois d'être déplacé et dispose de caractéristiques quasiment identiques. Peut revenir plus cher selon les options choisies. En exemple notre article test du HD770G.

SSD : généralement bien plus rapide que les disques durs classiques, ils sont également plus onéreux au Gigaoctet. Ils sont à réserver pour le stockage de jeux ou lancement de l'OS de votre ordinateur. Ils existent sur plusieurs formats et devront être choisis selon l'application voulue ainsi que les connectiques disponibles au cœur de votre configuration. Nous reviendrons dessus plus loin dans l'article.

SSD externe : même principe que pour les disques durs, sauf que les cadences de lectures sont plus performantes, mais également plus chères. Format portatif, si vous souhaitez emporter vos jeu et leur vitesse de lancement partout avec vous.

Boîtier externe : une alternative permettant d'utiliser un disque initialement interne, en solution portative.

Aspect technique simplifié

PCIe et M2



Quel choix chez XPG

Meilleur rapport qualité-prix joueur

Meilleures performances

Meilleur stockage

Les retours clients concernant XPG

Les points positifs :

Les points négatifs :

Avant de commencer, petit cours d'histoire. Fondée en mai 2001 et d'origine taïwanaise, l'entreprise se développe dans les produits de stockage et RAM interne pour les configurations bureautiques. Soucieux de plaire au plus grand nombre, l'entreprise part également part à l'évolution de la robotique. En 2017,devient l'une des entreprises les plus influentes dans le monde pour ses solutions de stockage. Vous pouvez, d'ailleurs, voir un exemple de leurs produits au cœur de notre article test du HD770G À présent, le constructeur possède une filiale spécialisée pour les joueurs sous le nom de(Xtreme Performance Gear) qui regroupe un ensemble de composants avec des performances ou caractéristiques spéciales, comme le rendu RGB, pour s'accorder aux attentesPetit retour rapide concernant les différentes solutions de stockage existantes sur le marché, tous constructeurs confondus :Comme nous l'annoncions plus haut dans l'article,est la référence gaming de chez. Dans cet article nous parlerons surtout des périphériques vendus par cette entité et comment faireTout d'abord, il est intéressant de constater que les produits sont séparés en deux entités distinctes que sont les connectiquesqui permettent la liaison entre le produit et la carte mère (il s'agit de la zone qui ressemble à une brosse en bout de disque). Afin de simplifier l'information, il faut imaginer un échange de données plus ou moins rapide. Le 3.0 permet une bande passante qui atteint un maximum de 16Go/s tandis que le 4.0 double la mise avec un palier final de 32Go/s. Attention toutefois, il faut choisir la vitesse et le modèle selon les capacités de votre carte mère. En effet, il existe une rétrocompatibilité, cependant, un 4.0 n'utilisera pas ses vitesses maximales sur une carte mère ne venant pas de la même génération.Concernant la norme M2, il s'agit d'une forme de. Pour notre cas, l'ensemble des produits proposés parsont de cette forme. Il faudra par ailleurs faire attention d'avoir une carte mère disposant d'un port d'adaptation. En règle générale, il se situe sous le processeur ou les barrettes de RAM. En cas de doutes, n'hésitez pas à chercher les caractéristiques de votre carte mère à l'aide de son numéro de série. Si vous ne le connaissez pas, il suffit simplement d'installer un logiciel, à l'instar de Speccy, qui permet d'obtenir un ensemble complet d'informations concernant votre ordinateur. Pour finir, les disques M2 ne sont pas fournis de base avec la vis de serrage pour la carte mère. Vous pouvez facilement vous en procurer sur Amazon ici Maintenant que vous connaissez l'ensemble des bases et que vous êtes prêt à choisir votre, voici les informations nécessaires pour mieux comprendre les différents produits de chez XPG.Ils ne disposent que de SSD sous format M2 et enétant, pour certains, équipés d'un système de rétroéclairage. Il est important de connaitre à l'avance le stockage nécessaire pour votre configuration. Que ce soit pour une utilisation simplement destinée au système d'exploitation, ou une utilisation pour les jeux vidéo, vous allez avoir besoin d'un stockage qui diffère. L'ensemble des produits XPG ne disposent pas des mêmes solutions de stockage et vont deselon les modèles.Notre choix s'est porté sur le SSD M.2 2280 PCIe Gen3x4 XPG GAMMIX S11 Pro . Ce dernier, en plus de proposer une lecture et écriture séquentielle respectivement de 3500 et 3000 mo/s au maximum, se décline en quatre solutions de stockage différentes tout en étant équipé d'un système de dissipation de chaleur. Idéale pour une utilisation intensive ou répétée. Il sera plutôt adapté à une utilisation gaming. Le prix au To est de 150 € sur Amazon Celui qui dispose des caractéristiques les plus impressionnantes est le SSD M.2 2280 PCIe Gen4x4 XPG GAMMIX S70 BLADE qui possède une lecture et écriture séquentielle de 7400 et 6400 mo/s au maximum. Sa communication met, notamment, en avant sa rapidité de transfert et d'exécution. Équipé d'un dissipateur performant, XPG propose un périphérique pensé au mieux. Bien que ces données soient assez incroyables, n'oubliez pas qu'il faut une connectique en PCIe 4.0. De plus, le périphérique n'est pas encore disponible à l'achat à l'heure où ces lignes sont écrites.C'est la SSD M.2 2280 PCIe Gen3x4 XPG SX8100 qui dispose du plus grand nombre de possibilités en termes de gamme de stockage avec : 256GB, 512GB, 1TB, 2TB et 4TB. Lecture et écriture séquentielle sont (au maximum) respectivement de 3500 et 3000 mo/s. Son acquisition reste toutefois coûteuse.Vous le savez à présent, nous écumons la toile afin d'obtenir un maximum d'informations et retour sur les consommateurs réguliers de ce type de matériel. Voici quelques-unes des critiques que nous avons trouvées pertinentes.La plupart des notes attribuées aux produits SSD XPG se situent entre 4/5 et 5/5 à quelques exceptions près. L'ensemble des utilisateurs semblent conquis par les performances, mais également la vitesse des SSD ainsi que leur facilité d'installation. Il faut fouiller bien plus profond avant de trouver un certain mécontentement dans les commentaires.Avec un ensemble d'évaluations en grande majorité positives, il ne faut pas oublier celles et ceux qui ont rencontré des problèmes. Concernant XPG ou ADATA, l'erreur la plus souvent relevée serait un écran bleu après plusieurs semaines d'utilisation, sans possibilité de retour en arrière. Est notifiée également l'absence de réponse du support pour ces cas précis. Pour certains produits, et selon l'utilisation de chacun, on relève une montée de température trop élevée (la plupart ne disposant pas de dissipateurs).