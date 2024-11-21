Black Friday : Les promotions Corsair

Le Black Friday est enfin là, et c'est l'occasion idéale pour les passionnés de gaming et de performance d'améliorer leur setup sans exploser leur budget. Corsair, marque endémique et surtout polyvalente dans le milieu du gaming, ne sort pas du lot et profite de cette occasion pour vous proposer des offres sur une sélection de produits.

Refroidisseur liquide pour processeur « All-In-One » (AIO)

Alimentation entièrement modulaire

Barrettes de RAM

VENGEANCE LPX 32 Go (2 x 16 Go) DDR4 DRAM 3200MHz C16 76.99 € => 51.99 € 32 % de réduction DOMINATOR TITANIUM First Edition 32 Go (2x16 Go) DDR5 DRAM 7 200 MT/s (édition « premium ») 242,99 € pas de réduction VENGEANCE 64 GO (4 x 16 GO) DDR5 DRAM 5 600 MHz C36 (plusieurs choix possibles pour alléger le prix) 242,99 € pas de réduction

Ventilateurs

Boitiers

Stockage

Disque SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 (Gen4) x4 MP600 CORE MINI 1 To 119.99 € => 81.99 € 32 % de réduction Disque SSD M.2 2.0 NVMe PCIe Gen5 x4 PRO 2 To MP700 344.99 € => 251.99 € 27 % de réduction

Périphériques







Comme mentionné en préambule, Corsair se distingue par sa polyvalence et son expertise, rassemblant des marques de renom telles qu'Elgato et SCUF.Avec une solide expérience dans le domaine du gaming et de la création de contenu, le constructeur a continuellement élargi son offre, permettant désormais de bénéficier d'une configuration presque complète. Voici, par thématique, les réductions disponibles pendant le Black Friday.Les systèmes de refroidissement liquidepermettent de maintenir une température stable pour votre processeur,, garantissant ainsi des performances stables et une plus grande durée de vie pour vos composants. Notez qu'il faudra tout de même adapter le système aux capacités de votre boitier.Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif, selon nous, des meilleures offres :L'alimentation est un élément essentiel dans le montage d'une configuration PC. Elle doit être soigneusement choisie pour correspondre aux composants et périphériques que vous prévoyez d'intégrer, afin d'éviter une sous-alimentation ou, à l'inverse, un modèle surdimensionné et coûteux. Autrefois, les alimentations étaient principalement dotées de câbles fixes, maisGrâce à leur conception modulaire, les alimentations Corsair permettent une gestion des câbles optimisée,. Avec une efficacité énergétique élevée, elles offrent une alimentation fiable et durable, adaptée aussi bien au gaming qu'au montage professionnel.Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif, selon nous, des meilleurs offres :Augmentez la réactivité de votre système et réduisez les temps de chargement avec la, reconnue pour sa rapidité et sa fiabilité. La gamme RGB ajoute égalementqui s'intègre parfaitement aux setups personnalisés.Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif de l'offre en cours. Notez qu'aucune DRAM en DDR5, les plus récentes, ne bénéficie de réduction pendant cette opération. Néanmoins, nous vous listons quelques références en date :En plus d'un refroidissement optimal, les ventilateurs Corsair offrent un design personnalisable et une illumination RGB,, idéale pour ceux qui souhaitent un flux d'air performant tout en ajoutantunique à leur PC.Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif, selon nous, des meilleures offres :Sans surprise, Corsair propose une gamme de boîtiers variés, allant des formats compacts aux modèles spacieux, avec des options d'organisation optimisées,. Trouvez le boîtier qui valorisera le mieux votre configuration tout en la protégeant.Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif, selon nous, des meilleures offres :Pour des transferts de données rapides et des temps de démarrage instantanés, les solutions de stockage M.2 et SSD de Corsair garantissent une fluidité optimale. Les options SSD, rapides et compactes, répondent parfaitement aux besoins des utilisateurs exigeants.Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif des promotions :Ce qui est intéressant avec Corsair, c'est sa volonté de proposer des produits variés, adaptés à tous les types d'utilisateurs., ou que vous ayez besoin d'un setup polyvalent pour le gaming et le télétravail, Corsair a pensé à chaque profil.Claviers, casques, souris, tapis, mais aussi des solutions dédiées aux créateurs de contenu grâce à Elgato, et aux joueurs console avec les manettes SCUF,Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif, selon nous, des meilleures offres :