Black Friday : Les promotions Corsair

Le Black Friday est enfin là, et c'est l'occasion idéale pour les passionnés de gaming et de performance d'améliorer leur setup sans exploser leur budget. Corsair, marque endémique et surtout polyvalente dans le milieu du gaming, ne sort pas du lot et profite de cette occasion pour vous proposer des offres sur une sélection de produits.
Comme mentionné en préambule, Corsair se distingue par sa polyvalence et son expertise, rassemblant des marques de renom telles qu'Elgato et SCUF.
Avec une solide expérience dans le domaine du gaming et de la création de contenu, le constructeur a continuellement élargi son offre, permettant désormais de bénéficier d'une configuration presque complète. Voici, par thématique, les réductions disponibles pendant le Black Friday.
Refroidisseur liquide pour processeur « All-In-One » (AIO)
Les systèmes de refroidissement liquide All-in-One (AIO) Corsair
permettent de maintenir une température stable pour votre processeur, même lors des usages intensifs ou en overclocking
, garantissant ainsi des performances stables et une plus grande durée de vie pour vos composants. Notez qu'il faudra tout de même adapter le système aux capacités de votre boitier.
Retrouvez plus d'informations dans notre article : Comment choisir son Kit de watercooling CPU ?
Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif, selon nous, des meilleures offres :
|iCUE LINK H100i LCD
|299,90 € => 149,95 €
|50 % de réduction
|H55 RGB 120mm
|89,90 € => 149,95 €
|22 % de réduction
|H100 RGB 240mm
|114,90 € => 149,95 €
|22 % de réduction
|H150 RGB 360mm
|139,99 € => 149,95 €
|21 % de réduction
|iCUE LINK H170i RGB
|274,90 € => 137,45 €
|50 % de réduction
Alimentation entièrement modulaire
L'alimentation est un élément essentiel dans le montage d'une configuration PC. Elle doit être soigneusement choisie pour correspondre aux composants et périphériques que vous prévoyez d'intégrer, afin d'éviter une sous-alimentation ou, à l'inverse, un modèle surdimensionné et coûteux. Autrefois, les alimentations étaient principalement dotées de câbles fixes, mais la modularité est désormais un atout précieux
.
Grâce à leur conception modulaire, les alimentations Corsair permettent une gestion des câbles optimisée, réduisant ainsi l'encombrement dans le boîtier
. Avec une efficacité énergétique élevée, elles offrent une alimentation fiable et durable, adaptée aussi bien au gaming qu'au montage professionnel.
Retrouvez plus d'informations dans notre article : Comment choisir son Alimentation ?
Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif, selon nous, des meilleurs offres :
Barrettes de RAM
Augmentez la réactivité de votre système et réduisez les temps de chargement avec la RAM Corsair
, reconnue pour sa rapidité et sa fiabilité. La gamme RGB ajoute également une touche de style
qui s'intègre parfaitement aux setups personnalisés.
Retrouvez plus d'informations dans notre article : Comment choisir ses DRAM ?
Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif de l'offre en cours. Notez qu'aucune DRAM en DDR5, les plus récentes, ne bénéficie de réduction pendant cette opération. Néanmoins, nous vous listons quelques références en date :
| VENGEANCE LPX 32 Go (2 x 16 Go) DDR4 DRAM 3200MHz C16
|76.99 € => 51.99 €
|32 % de réduction
|DOMINATOR TITANIUM First Edition 32 Go (2x16 Go) DDR5 DRAM 7 200 MT/s (édition « premium »)
|242,99 €
|pas de réduction
|VENGEANCE 64 GO (4 x 16 GO) DDR5 DRAM 5 600 MHz C36 (plusieurs choix possibles pour alléger le prix)
|242,99 €
|pas de réduction
Ventilateurs
En plus d'un refroidissement optimal, les ventilateurs Corsair offrent un design personnalisable et une illumination RGB, via le logiciel ICUE
, idéale pour ceux qui souhaitent un flux d'air performant tout en ajoutant une touche esthétique
unique à leur PC.
Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif, selon nous, des meilleures offres :
Boitiers
Sans surprise, Corsair propose une gamme de boîtiers variés, allant des formats compacts aux modèles spacieux, avec des options d'organisation optimisées, une gestion facile du flux d'air, et des designs épurés
. Trouvez le boîtier qui valorisera le mieux votre configuration tout en la protégeant.
Retrouvez plus d'informations dans notre article : Comment choisir son Boitier ?
Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif, selon nous, des meilleures offres :
Stockage
Pour des transferts de données rapides et des temps de démarrage instantanés, les solutions de stockage M.2 et SSD de Corsair garantissent une fluidité optimale. Les options SSD, rapides et compactes, répondent parfaitement aux besoins des utilisateurs exigeants.
Retrouvez plus d'informations dans notre article : Comment choisir sa mémoire interne ?
Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif des promotions :
Périphériques
Ce qui est intéressant avec Corsair, c'est sa volonté de proposer des produits variés, adaptés à tous les types d'utilisateurs. Que vous soyez un joueur occasionnel, un compétiteur assidu
, ou que vous ayez besoin d'un setup polyvalent pour le gaming et le télétravail, Corsair a pensé à chaque profil.
Claviers, casques, souris, tapis, mais aussi des solutions dédiées aux créateurs de contenu grâce à Elgato, et aux joueurs console avec les manettes SCUF, Corsair multiplie les options pour répondre à chaque besoin
.
Retrouvez plus d'informations dans nos articles tests des périphériques Corsair.
Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif, selon nous, des meilleures offres :
Souris
Clavier
Casque
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