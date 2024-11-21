Black Friday : Les promotions Corsair

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 21 novembre 2024 à 12h30
Le Black Friday est enfin là, et c'est l'occasion idéale pour les passionnés de gaming et de performance d'améliorer leur setup sans exploser leur budget. Corsair, marque endémique et surtout polyvalente dans le milieu du gaming, ne sort pas du lot et profite de cette occasion pour vous proposer des offres sur une sélection de produits.
Black Friday : Les promotions Corsair
Comme mentionné en préambule, Corsair se distingue par sa polyvalence et son expertise, rassemblant des marques de renom telles qu'Elgato et SCUF.

Avec une solide expérience dans le domaine du gaming et de la création de contenu, le constructeur a continuellement élargi son offre, permettant désormais de bénéficier d'une configuration presque complète. Voici, par thématique, les réductions disponibles pendant le Black Friday.

Refroidisseur liquide pour processeur « All-In-One » (AIO)

Les systèmes de refroidissement liquide All-in-One (AIO) Corsair permettent de maintenir une température stable pour votre processeur, même lors des usages intensifs ou en overclocking, garantissant ainsi des performances stables et une plus grande durée de vie pour vos composants. Notez qu'il faudra tout de même adapter le système aux capacités de votre boitier.

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Retrouvez plus d'informations dans notre article : Comment choisir son Kit de watercooling CPU ? Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif, selon nous, des meilleures offres :

iCUE LINK H100i LCD 299,90 € => 149,95 €  50 % de réduction
H55 RGB 120mm 89,90 € => 149,95 € 22 % de réduction
H100 RGB 240mm 114,90 € => 149,95 € 22 % de réduction
H150 RGB 360mm 139,99 € => 149,95 € 21 % de réduction
iCUE LINK H170i RGB 274,90 € => 137,45 € 50 % de réduction

Alimentation entièrement modulaire

L'alimentation est un élément essentiel dans le montage d'une configuration PC. Elle doit être soigneusement choisie pour correspondre aux composants et périphériques que vous prévoyez d'intégrer, afin d'éviter une sous-alimentation ou, à l'inverse, un modèle surdimensionné et coûteux. Autrefois, les alimentations étaient principalement dotées de câbles fixes, mais la modularité est désormais un atout précieux.

Grâce à leur conception modulaire, les alimentations Corsair permettent une gestion des câbles optimisée, réduisant ainsi l'encombrement dans le boîtier. Avec une efficacité énergétique élevée, elles offrent une alimentation fiable et durable, adaptée aussi bien au gaming qu'au montage professionnel.

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Retrouvez plus d'informations dans notre article : Comment choisir son Alimentation ? Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif, selon nous, des meilleurs offres :
RM750e 2023 EU 132.90 € => 99.90 €  25 % de réduction
RM850e 2023 EU 143.90 € => 109.90 € 24 % de réduction
RM850x ATX 3.1 EU 169.90 € => 129.90 € 24 % de réduction
RM850x Shift EU 169.90 € => 134.90 € 21 % de réduction
RM1000x Shift EU 206.90 € => 164.90 € 20 % de réduction

Barrettes de RAM

Augmentez la réactivité de votre système et réduisez les temps de chargement avec la RAM Corsair, reconnue pour sa rapidité et sa fiabilité. La gamme RGB ajoute également une touche de style qui s'intègre parfaitement aux setups personnalisés.

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Retrouvez plus d'informations dans notre article : Comment choisir ses DRAM ? Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif de l'offre en cours. Notez qu'aucune DRAM en DDR5, les plus récentes, ne bénéficie de réduction pendant cette opération. Néanmoins, nous vous listons quelques références en date :
 VENGEANCE LPX 32 Go (2 x 16 Go) DDR4 DRAM 3200MHz C16  76.99 € => 51.99 €  32 % de réduction
DOMINATOR TITANIUM First Edition 32 Go (2x16 Go) DDR5 DRAM 7 200 MT/s (édition « premium ») 242,99 € pas de réduction
VENGEANCE 64 GO (4 x 16 GO) DDR5 DRAM 5 600 MHz C36 (plusieurs choix possibles pour alléger le prix) 242,99 € pas de réduction


Ventilateurs

En plus d'un refroidissement optimal, les ventilateurs Corsair offrent un design personnalisable et une illumination RGB, via le logiciel ICUE, idéale pour ceux qui souhaitent un flux d'air performant tout en ajoutant une touche esthétique unique à leur PC.

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Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif, selon nous, des meilleures offres :
AF120 RGB SLIM double noir/blanc 69.90 € => 39.90 €  43 % de réduction
iCUE SP140 RGB ELITE double noir/blanc 69.90 € => 39.90 €  43 % de réduction
AF120 RGB ELITE Triple noir/blanc 99.90 € => 89.90 € 40 % de réduction
QL120 RGB Triple noir/blanc 149.90 € => 134.90 € 21 % de réduction
QL140 RGB Double 114.90 € => 69.90 € 20 % de réduction

Boitiers

Sans surprise, Corsair propose une gamme de boîtiers variés, allant des formats compacts aux modèles spacieux, avec des options d'organisation optimisées, une gestion facile du flux d'air, et des designs épurés. Trouvez le boîtier qui valorisera le mieux votre configuration tout en la protégeant.

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Retrouvez plus d'informations dans notre article : Comment choisir son Boitier ? Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif, selon nous, des meilleures offres :
4000D Airflow TG Blk noir/blanc (Moyen-Tour) 105.90€ => 79.90 €  25 % de réduction
5000D AIRFLOW TG noir/blanc (Moyen-Tour) 191.90€ => 144.90 €  24 % de réduction
iCUE 7000X RGB TG noir/blanc (Grand-Tour) 369.90€ => 279.90 € 24 % de réduction
4000D RGB Airflow noir/blanc (Moyen-Tour) 189.90€ => 144.90 € 24 % de réduction
3500X RGB noir/blanc (Moyen-Tour) 194.90€ => 154.90 € 21 % de réduction

Stockage

Pour des transferts de données rapides et des temps de démarrage instantanés, les solutions de stockage M.2 et SSD de Corsair garantissent une fluidité optimale. Les options SSD, rapides et compactes, répondent parfaitement aux besoins des utilisateurs exigeants.

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Retrouvez plus d'informations dans notre article : Comment choisir sa mémoire interne ? Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif des promotions :
Disque SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 (Gen4) x4 MP600 CORE MINI 1 To 119.99 € => 81.99 €  32 % de réduction
Disque SSD M.2 2.0 NVMe PCIe Gen5 x4 PRO 2 To MP700 344.99 € => 251.99 €  27 % de réduction

Périphériques

Ce qui est intéressant avec Corsair, c'est sa volonté de proposer des produits variés, adaptés à tous les types d'utilisateurs. Que vous soyez un joueur occasionnel, un compétiteur assidu, ou que vous ayez besoin d'un setup polyvalent pour le gaming et le télétravail, Corsair a pensé à chaque profil.

Claviers, casques, souris, tapis, mais aussi des solutions dédiées aux créateurs de contenu grâce à Elgato, et aux joueurs console avec les manettes SCUF, Corsair multiplie les options pour répondre à chaque besoin.

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Retrouvez plus d'informations dans nos articles tests des périphériques Corsair. Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif, selon nous, des meilleures offres :

Souris
Entrée de gamme - KATAR ELITE WIRELESS EU 79.99 € => 49.99 €  38 % de réduction
Milieu de gamme - M75 Wireless 129.99 € => 89.99 €  31 % de réduction
Haut de gamme - NIGHTSABRE Wireless 169.99 € => 109.99 € 35 % de réduction

Clavier
Entrée de gamme - K55 PRO 64.99 € => 49.99 €  23 % de réduction
Milieu de gamme - K70 CORE 119.99 € => 89.99 €  25 % de réduction
Haut de gamme - K100 AIR 299.99 € => 239.90 € 20 % de réduction

Casque
Entrée de gamme - HS55 surround 79.99 € => 49.99 €  38 % de réduction
Milieu de gamme - HS65 Wireless v2 134.99 € => 94.99 €  30 % de réduction
Haut de gamme - HS80 Wireless 149.99 € => 109.99 € 27 % de réduction
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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