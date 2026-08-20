Xbox s'associe à IKEA pour créer une collection d'objets déco et de mobilier

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 août 2026 à 14h30
Vous souhaitez ajouter une touche gaming à votre intérieur ou partager votre passion pour Xbox dans votre décoration ? Sachez qu'IKEA vient de révéler les premiers images de sa collaboration avec Xbox en dévoilant deux objets.
Xbox s'associe à IKEA pour créer une collection d'objets déco et de mobilier

Par le passé, la marque Xbox a eu droit à plusieurs collaborations pour créer des objets uniques, insolites ou totalement improbables. Certains se souviennent peut-être encore du mini-réfrigérateur Xbox Series. Mais la firme à la croix verte semble bien décidée à envahir nos intérieurs autrement que via des consoles et des jeux.

Le 18 août 2026, un reel a été partagé simultanément sur les comptes Instagram d'IKEA et de Xbox. Ce dernier tease une collaboration entre les deux marques et donne un bref aperçu de quelques-uns des produits créés pour l'occasion. 

Une table d'appoint et un coussin inspirés par Xbox 

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Pour le moment, seuls deux produits sont visibles à l'écran et il est difficile de savoir combien d'autres éléments seront présents. Mais les images suggèrent tout d'abord la présence d'une petite table d'appoint ou d'un petit siège en forme de joystick. Tandis que le deuxième élément est un coussin vert évoquant la forme d'une croix directionnelle. 

Le reel se termine sur un fond blanc montrant les logos des deux firmes, confirmant officiellement cette collaboration. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le géant suédois s'allie à des marques associées à l'univers du jeu vidéo. Il est toujours possible d'acheter sur leur site ou en magasin du mobilier de bureau conçu en partenariat avec ROG.

Mais la collection Xbox semble davantage destinée aux plus jeunes ou aux passionnés de la marque avec des éléments de déco et des petits meubles. 

Quand sera-t-il possible d'acheter les produits de la collection IKEA x Xbox ? 

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À l'heure actuelle, aucune information n'a été partagée sur cette collection. Nous ignorons encore le nombre d'objets inédits créés pour ce partenariat, leur date de lancement, leur prix de vente ou même leur disponibilité en France. Toutefois, la firme suédoise nous donne rendez-vous le 26 août prochain pour plus de précisions, soit pendant la gamescon 2026.

Sachant que les 25 ans de Xbox se rapprochent à grands pas, un lancement près de la date anniversaire (soit le 15 novembre) peut être envisagé. Mais il s'agit là d'une simple supposition. Que pensez-vous de la collection IKEA x Xbox et allez-vous craquer si elle arrive dans les magasins de l'Hexagone ? Partagez votre avis dans les commentaires juste en dessous.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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