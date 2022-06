L'extérieur

Dans le cadre de l'opérationque nous avons réalisée avec, il était question de monter une configuration complète et identifiable/achetable directement depuis leur site. Plus d'informations dans notre article : Bien monter son PC Gamer en 2022 Le premier contact avec lese fait dès la sortie de son emballage. Imposant sous toutes ses formes, ce dernier ne manquera pas de vous surprendre par l'ensemble des éléments qui le composent. N'hésitez pas à vous faire aider par un tiers lors de la manutention. Par ailleurs, du papier bulle et des surfaces de stockage lisses sont à prévoir.Aussi étonnant que cela puisse paraître, le boîtierassocie solidité et fragilité. En effet, son armature en aluminium brossé propose un rendu raffiné, agressif et robuste tandis qu'il est également équipé de. Ne faites pas fausse route pour autant, car, même si le verre est un élément plus fragile pour ce type de périphérique, l'assemblage et les méthodes de fixation permettent de facilement éviter les à-coups hasardeux qui pourraient détériorer l'un des panneaux. Qui plus est,qui ne manque pas de caractère tout en finissant d'affiner le design du. Néanmoins, le boîtier devra être manipulé avec précaution et les panneaux en verre trempé avec le plus grand soin lors du montage/démontage.Finalement, la face supérieure est équipée d'une sangle permettant de rendre le boîtier plus nomade, surtout au vu de son poids une fois entièrement monté. Le panneau supérieur est équipé de. Un bouton d'alimentation et de reset ornent le même endroit, tandis que, proches des flancs, se trouvent ceux permettant de régler, à la volée, la vitesse des ventilateurs ainsi que le RGB du boîtier.Comme dit précédemment, ce sont elles qui donnent le plus de cachet au boîtier tout en le rendant plus fragile. Bien sûr, à la vue du prix de ce dernier, il est évident de le manipuler avec précaution. Pour rendre le tout plus rigide, les verres sont trempés et solidement positionnés sur le châssis. De plus, c'est même la première fois que nous voyons ce montage, les vitres sont posées sur un système de pivot qui bloque leur rotation. Pour simplifier, lorsque vous appuyez sur le bouton à l'arrière du boîtier et destiné à libérer les panneaux latéraux, ces derniers ne peuvent pas pivoter plus deCela évite les erreurs de manipulation où la vitre se déboitait toute seule et allait taper le bureau ou la table sur laquelle vous travaillez. Ce système est le bienvenu pour tous les maladroits et prouve que le constructeur s'intéresse au confort d'utilisation des consommateurs. Un espace sous la vitre permet de passer la main pour pouvoir facilement soulever cette dernière et éviter qu'elle ne glisse.À l'arrivée, elles sont protégées par un film plastique de part et d'autre de la vitre. Toutefois, on note que le panneau avant n'est pas amovible, mais dispose d'une gravure qu'il s'illumine par le biais de LED RGB insérées sur les flancs du châssis retenant cette dernière. Un rendu agréable qu'il sera possible de modifier ou même désactiver, directement depuis la partie supérieure du boîtier ouChaque constructeur y va de sa technologie pour intégrer les filtres au mieux, bien qu'ils soient généralement toujours positionnés au même endroit. Ici,nous fait profiter de filtres aimantés avecà la préhension afin de les retirer facilement. Enfin, même si le panneau avant n'est pas modulable, le filtre associé est tout aussi facile d'accès que de retrait. Le boîtier dispose donc de trois filtres amovibles situés sur la face avant, dessus et dessous.L'aspect extérieur étant important, c'est dans le boîtier que la majorité de l'action se passe. Qu'il s'agisse de monter votre configuration, choisir les composants adaptés, la ventilation ou simplement le management de câble, la composition d'une tour en dit long sur les possibilités qu'elle propose.Sans étonnement, leest une grande tour des plus spacieuses. Ne serait-ce qu'au déballage, difficile d'avoir des doutes. Elle peut accueillir tous les formats de carte mère, allant. On note qu'un espace suffisant est laissé sur la partie supérieure, pour accueillir au mieux des ventilateurs ou un AIO, tandis que sur la zone inférieure,, un espace est laissé entre la CM et le cache d'alimentation (qui est, de toute manière, modulable pour faciliter le montage). De quoi monter plus facilement vos câbles sur la carte mère. Comme dit précédemment, les panneaux étant facilement démontables, bien qu'en verre, l'accès est facilité à tout moment pour faire vos modifications. Un bon point quand on voit le poids final de cette tour qui ne sera pas aisée à déplacer, malgré ses sangles de transport.Enfin, jusqu'àpeuvent être montées. Point fort, un support est fourni pour l'installation à la verticale et des loquets permettent de soutenir la ou les cartes à l'horizontale. Cela étant, l'installation à la verticale des cartes graphiques nécessite l'usage d'un câble montant qui n'est malheureusement pas compris dans le pack et donc, vendu séparément.Avec un boîtier aussi imposant, nous sommes en droit de nous attendre des montages de configurations conséquentes et, par définition, le besoin de ventiler au mieux. Si les flancs ne permettent pas d'évacuer la chaleur, nous retrouvons les ventilateurs sur la zone supérieure, arrière et même avant puisque la vitre frontale est décalée du boîtier, certainement pour en. Il n'est toutefois pas possible de monter de ventilateurs face à nous à l'intérieur du boîtier, comme il est possible de le voir chez certains concurrents. Cela étant, toute place est bonne à prendre à l'intérieur, ne serait-ce que pour réaliser un montage et câblage qualitatif.Chaque secteur de ventilation a des caractéristiques propres, tout en proposant une bonne polyvalence. Si l'arrière ne supporte qu'un seul ventilateur entre 120 et 140 mm, les deux autres capacités accueilleront facilement trois ventilateurs ou même des radiateurs. Nous notons, pour finir, que la face avant peut largement souteniréquipé de, de quoi permettre un flux d'air très performant à condition d'équiper convenablement les autres zones. leest initialement équipé de trois ventilateurs avant pour un arrière afin d'obtenir un flux transversal. Pour le reste, il dispose d'un espace dédié à l'installation de pompes et d'un réservoir de watercoolingParlons tout d'abord de l'ensemble des composants démontables. Pour simplifier, l'ensemble support de carte graphique peut se déplacer sur la longueur pour permettre le positionnement des cartes. En prime, un disque SSD peut venir se fixer sur la partie supérieure de ce dernier afin de ne perdre aucune place. Le bloc d'alimentation se scinde en deux parties pour donner accès à votre alimentation, mais également aux racks de rangement pour les disques durs.Par ailleurs, ce dernier est facilement enlevable à l'aide d'un tournevis cruciforme. Point fort de ce cache, il dispose d'une ouverture au niveau de l'alimentation pour permettre de la voir à tout moment., mais prend tout son sens avec l'installation d'une alimentation disposant d'un écran LCD comme le propose la THOR.À l'arrière du boîtier, un cache transparent permet, pour les néophytes comme les confirmés, de dissimuler le câble tout en laissant passer les effets lumineux, pour ceux qui souhaiteraient installer des strips ou du matériel RGB,, à cet endroit. De nombreux passe-câbles sont également disposés afin d'améliorer le rendu visuel lors du management de câble, et ce, quel que soit votre niveau en la matière.pour donner envie de conserver un visuel du genre.Finalement, qu'il s'agisse du boîtier, des supports, du cache d'alimentation ou simplement des vitres, tout est simplifié pour permettre l'installation des composants, le passage des câbles ainsi que l'optimisation. Pas de réels défauts à l'horizon pour lequi, malgré son prix un peu élevé, vous permettra d'aller au bout de vos envies de configurations, sans compromis.