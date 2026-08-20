Rentrée 2026 : ASUS dévoile ses nouveaux PC portables pour tous les usages

À l'approche de la rentrée, ASUS met en avant plusieurs PC portables destinés aux étudiants, aux actifs et aux créatifs. Chromebook abordable, ultraportables OLED ou véritables stations de travail, la gamme 2026 couvre des usages et des budgets très différents.

La rentrée approche et le choix d'un ordinateur portable dépend avant tout de l'usage. Pour 2026, ASUS propose plusieurs gammes allant du Chromebook abordable aux machines plus puissantes destinées à la création, avec des modèles qui mettent l'accent tantôt sur l'autonomie et la mobilité, tantôt sur les performances.

Condensé

Pour les cours et la bureautique, le Chromebook mise avant tout sur la simplicité, le prix et l'autonomie. Le Vivobook constitue une alternative plus polyvalente sous Windows, tandis que les Zenbook privilégient un positionnement plus premium avec des formats légers et des écrans OLED. Enfin, les ProArt s'adressent aux utilisateurs ayant besoin de davantage de ressources pour la création.

Il n'existe donc pas forcément de meilleur choix entre ces différentes familles. Un étudiant qui utilise principalement un navigateur et des outils bureautiques n'aura pas les mêmes besoins qu'un utilisateur qui travaille sur Photoshop, Premiere Pro ou d'autres logiciels exigeants.

Pour les cours et les usages du quotidien

Le Chromebook CM1406 mise sur l'essentiel

À 499 euros, l'ASUS Chromebook CM1406 constitue le modèle le plus accessible de cette sélection. Son écran de 14 pouces, son poids de 1,32 kg et son autonomie annoncée jusqu'à 23 heures en font une machine avant tout pensée pour les cours, la bureautique et les déplacements.

Le fonctionnement sous ChromeOS constitue également l'une de ses principales différences. Le Chromebook privilégie les usages reposant sur le navigateur et les services Google, plutôt que l'installation de logiciels Windows plus lourds. Il peut donc convenir à un étudiant qui cherche surtout une machine simple à transporter et suffisamment autonome pour tenir une journée de cours.

Une offre valable jusqu'au 29 septembre permet par ailleurs de retrouver le modèle à 449 euros, avec un an de Google AI Pro et 5 To de stockage inclus.

Le Vivobook S14 pour davantage de polyvalence

Le Vivobook S14 M3407 change d'approche en proposant une machine sous Windows destinée à couvrir un éventail d'usages plus large. À partir de 999,99 euros, il embarque un écran OLED de 14 pouces, 16 Go de mémoire vive et jusqu'à 1 To de stockage.

Son autonomie annoncée jusqu'à 20 heures et sa compatibilité Copilot+ PC lui permettent de couvrir aussi bien les besoins liés aux études que la navigation, le multimédia ou les tâches quotidiennes. Il s'agit donc davantage d'un ordinateur polyvalent que d'une machine spécifiquement pensée pour les étudiants.

Son intérêt se trouve surtout dans cet équilibre. Le Chromebook reste plus accessible et plus simple pour les usages essentiels, tandis que le Vivobook offre un environnement Windows et davantage de possibilités pour ceux qui souhaitent conserver leur ordinateur plusieurs années ou utiliser des logiciels qui ne sont pas disponibles sous ChromeOS.

Les Zenbook misent sur la mobilité

Les Zenbook occupent une autre place dans le catalogue ASUS. Leur intérêt ne tient pas nécessairement à des performances supérieures à celles de tous les Vivobook, mais davantage à leur positionnement premium, leur mobilité et leur qualité d'affichage.

Le Zenbook 14 UX3480 débute ainsi à 799,99 euros et associe notamment un écran OLED au format 16:10, jusqu'à 21 heures d'autonomie et les fonctionnalités Copilot+ PC. Il s'adresse donc à ceux qui recherchent avant tout un ordinateur compact capable de les accompagner au quotidien.









Le Zenbook A14 UX3407 pousse encore plus loin cette logique avec un poids de seulement 980 grammes. Le Zenbook 14 UM3406KA cherche pour sa part un équilibre entre mobilité, autonomie et performances, tandis que le Zenbook A16 UX3607 adopte un format plus grand avec sa dalle OLED 3K de 16 pouces à 120 Hz, tout en conservant un poids de seulement 1,2 kg.

Ces trois modèles sont proposés respectivement à partir de 899,99, 1 099,99 et 1 599,99 euros. Le choix dépend donc ici moins de la simple fiche technique que du compromis recherché entre format, écran, autonomie et budget.

Pour la création, les ProArt changent de catégorie

Les besoins évoluent encore pour les utilisateurs qui travaillent régulièrement sur de la retouche photo, du dessin, du montage vidéo ou d'autres logiciels de création. La gamme ProArt se distingue alors par des configurations plus ambitieuses et des formats pensés pour ces usages. Notez qu'il, ne serait-ce que par le tarif affiché, on se dirige vers de la gamme plus « Pro ».

Le ProArt PZ14 privilégie la mobilité avec son format hybride à clavier détachable, sa compatibilité avec l'ASUS Pen 3.0 et son poids de seulement 850 grammes. Son écran OLED de 14 pouces peut être accompagné de 32 Go de mémoire vive et de 1 To de stockage. Il débute à 1 999,99 euros.









Le ProArt P16 vise pour sa part les utilisateurs ayant besoin de davantage de puissance. Il embarque un processeur AMD Ryzen AI 9 HX370, une RTX 5060 et jusqu'à 64 Go de mémoire vive. Son écran OLED de 16 pouces offre également davantage d'espace pour travailler sur des projets de création, avec un prix débutant à 2 799,99 euros.

La présence d'une carte graphique dédiée fait ici une différence importante par rapport aux machines destinées principalement à la bureautique. Pour de la création régulière, notamment en vidéo ou en 3D, les ProArt sont donc davantage adaptés qu'un Chromebook, un Vivobook classique ou un Zenbook équipé d'une puce graphique intégrée.

Des offres pour la rentrée

Plusieurs promotions accompagnent par ailleurs les ordinateurs portables de la gamme. Les étudiants inscrits au programme ASUS Education peuvent notamment recevoir un sac à dos ou une souris offerts avec certains modèles éligibles. Les références concernées et l'accessoire proposé varient selon les gammes et les stocks disponibles.





Du côté des PC portables gaming, l'offre Back to Work est valable du 20 août au 4 octobre 2026. Elle permet de profiter de jusqu'à 45 % de réduction sur une sélection de machines, avec là encore certains accessoires offerts selon le modèle choisi.

Dans les deux cas, les offres sont proposées dans la limite des stocks disponibles et les conditions peuvent varier selon la machine sélectionnée.