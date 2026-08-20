COROS et SATISFY dévoilent une édition limitée de l'APEX 4 dédiée au trail

COROS s'associe pour la première fois à SATISFY pour revisiter son APEX 4. Cette édition limitée conserve les bases de la montre GPS dédiée aux sports de montagne, tout en adoptant une finition exclusive, deux nouveaux bracelets et plusieurs éléments développés spécialement pour cette collaboration.

COROS annonce une collaboration avec SATISFY autour d'une édition limitée de son APEX 4. Lancée en 2015 par Brice Partouche, la marque française s'est fait connaître dans le monde du running avec des vêtements et accessoires techniques au design très travaillé, mais aussi une approche qui cherche à placer les sensations du coureur au centre de la pratique.

Concernant la montre, suptilement baptisée COROS SATISFY APEX 4, cette version reprend la base du modèle 46 mm et lui ajoute une finition spécifique, deux bracelets ainsi que plusieurs éléments exclusifs.











Une APEX 4 revisitée par SATISFY

La COROS SATISFY APEX 4 reprend les principales caractéristiques de l'APEX 4 dans son format 46 mm. Elle dispose notamment d'un écran MIP de 1,3 pouce toujours actif, d'un verre saphir, d'une lunette en titane et d'un GPS double fréquence. Les fonctions de navigation et de suivi de l'entraînement sont également conservées.

La collaboration se remarque principalement sur le design. La lunette adopte une finition en titane noir cristallisé et deux bracelets sont fournis. Le premier est en nylon kaki tissé avec la signature de SATISFY, tandis que le second utilise du silicone vert pour les sorties dans des conditions humides.

L'autonomie annoncée atteint jusqu'à 65 heures en suivi GPS. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle génération de l'APEX 4, mais bien d'une déclinaison basée sur le modèle existant.

« Apporter l'esthétique singulière et le design distinctif de SATISFY à l'APEX 4 nous a permis de créer une nouvelle expérience. » Lewis Wu, PDG de COROS

Des cadrans et entraînements exclusifs

SATISFY intervient également directement dans l'interface de la montre. Trois cadrans exclusifs sont ainsi intégrés à cette édition, avec un affichage respectivement centré sur les données de santé, les performances sportives et les conditions environnementales.

Vient s'ajouter à cela trois séances d'entraînement conçues par Stian Sommerseth, athlète professionnel de SATISFY et directement intégrées à la montre.

Pour le reste, l'APEX 4 conserve les fonctionnalités qui la destinent aux activités de montagne, notamment au trail, au ski de randonnée et à l'escalade alpine. Elle intègre ainsi la cartographie, un GPS double fréquence et différents outils dédiés au suivi de l'entraînement.

SATISFY utilisait déjà l'APEX 4

Pour Brice Partouche, fondateur et directeur de création de SATISFY, cette collaboration s'inscrit aussi dans un usage personnel de la montre. Il explique utiliser une APEX depuis plusieurs années pour ses propres sorties.

« Je fais confiance à l'APEX pour mes propres sorties depuis des années. C'est venu en premier ; la collaboration est venue ensuite. » Brice Partouche, fondateur et directeur de création de SATISFY

Le partenariat associe ainsi le savoir-faire de COROS dans les montres GPS destinées aux activités outdoor à l'approche esthétique développée par SATISFY dans le running.

Une campagne tournée dans les Pyrénées

Pour marquer le coup de cette collaboration tout en restant fidèle à son univers, la campagne de lancement a été réalisée dans les Pyrénées, avec Vaida Nakrosiute, athlète professionnelle SATISFY, et le coureur Essaw « Essi » Tesfom Tekle. Les deux sportifs ont parcouru 19,66 kilomètres sur un terrain alpin composé notamment de zones rocheuses et d'éboulis, la montre étant utilisée pour enregistrer l'intégralité de leur sortie.

Prix et disponibilité

La COROS SATISFY APEX 4 sera disponible à partir du 21 août 2026 à 16h, directement sur les boutiques en ligne de COROS et SATISFY. Son tarif est fixé à 540 €, contre 499 € pour l'APEX 4 classique, soit un supplément de 41 € pour cette édition limitée.