Black Friday : Les promotions ASUS ROG

Le Black Friday est enfin là, offrant une opportunité idéale pour les passionnés de gaming et de technologies avancées d'optimiser leur setup sans dépasser leur budget. ASUS ROG, référence incontournable pour les joueurs à la recherche de performances et d'innovations, saisit l'occasion pour vous présenter des offres attractives sur une gamme de ses produits phares.
Véritable pionnier, ASUS ROG
s'est imposé comme une référence en réunissant des technologies de pointe et un design audacieux, parfaitement adaptés aux joueurs et aux créateurs les plus exigeants.
Fort d'un savoir-faire éprouvé, le constructeur propose une gamme complète allant des composants aux périphériques en passant par les cartes graphiques, permettant de concevoir des configurations sur mesure. À l'occasion du Black Friday, découvrez les offres que nous avons sélectionnées et qui mettent à votre portée le meilleur de l'expérience gaming
, par catégorie.
Souris
Bien plus qu'un simple outil, la souris est le prolongement naturel de vos gestes, un indispensable pour naviguer avec précision
, que ce soit dans un jeu compétitif ou lors de vos tâches quotidiennes. Jadis limitée par des conceptions simplistes, elle a connu une transformation spectaculaire, devenant un concentré de technologie et d'ergonomie pour satisfaire des besoins toujours plus diversifiés
.
Chez ASUS ROG
, la souris est repensée comme une arme stratégique. Le constructeur met tout en œuvre pour permette à chacun d'allier une précision dite « chirurgicale »
, une réactivité inégalée et un design étudié pour s'adapter à chaque utilisateur. Que vous soyez un gamer exigeant ou un professionnel méticuleux, avec les gammes TUF ou ROG
, ces périphériques offrent des fonctionnalités sur-mesure, garantissant confort et performance à des prix adaptés.
Retrouvez plus d'informations dans notre article : Gladius III Wireless : Test de la souris ASUS ROG.
Pour les promotions de l'événement, voici un tableau récapitulatif, selon nous, des meilleures offres :
Claviers
Élément central de tout setup gaming, le clavier est bien plus qu'un simple outil de saisie. Associé à une souris performante, il devient un atout essentiel, que ce soit pour naviguer en jeu, interagir avec vos coéquipiers, ou encore gérer vos tâches du quotidien. Asus ROG ne fait pas défaut à la règle
et s'attèle à développer des claviers conçus pour offrir un équilibre parfait entre confort, précision et réactivité, répondant aux besoins des gamers les plus exigeants tout comme des créateurs de contenus ou joueurs occasionnels.
En prime, il existe un clavier pour chacun avec un prix optimisé, des produits connexes tels que le choix des switches ou même des reposes poignets
pour un soutien ergonomique et des raccourcis personnalisables dédiés au gaming et au multimédia, Asus ROG propose une expérience utilisateur intuitive et immersive.
Retrouvez plus d'informations dans notre article : ROG Falchion RX Low Profile : Test du clavier ASUS.
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Casques et écouteurs
Que ce soit pour s'immerger pleinement dans un film, profiter de vos morceaux préférés, détecter chaque détail sonore en jeu ou communiquer efficacement
avec vos coéquipiers et collègues, le casque-micro, ou même les écouteurs sans fil, se révèle indispensable.Asus ROG
reste fidèle à son engagement en proposant des périphériques dotés de technologies avancées, parfaitement adaptées aux usages actuels. Entre une spatialisation sonore précise pour une immersion totale, des commandes intuitives à portée de main et une connectivité Bluetooth pour plus de flexibilité, ces produits répondent aux attentes des utilisateurs, qu'ils soient gamers ou non. Avec des designs soignés et innovants, Asus ROG continue d'associer style et performance, sans concession.
Retrouvez plus d'informations dans nos articles :
Pour les promotions de l'événement, voici un tableau d'une sélection d'offres en cours :
Tapis de souris
Bien que les surfaces modernes des bureaux, qu'ils soient orientés gaming ou bureautique, permettent une utilisation efficace des souris sans tapis, ces accessoires conservent une place de choix pour de nombreux utilisateurs
. Leur rôle a évolué : ils ne se contentent plus d'offrir une simple base, mais apportent un confort supplémentaire, améliorent la précision des mouvements et, pour certains modèles, favorisent une meilleure glisse.
Chez Asus ROG
, l'accent est mis sur des tapis polyvalents. Entre les options RGB pour une personnalisation visuelle et les modèles conçus pour optimiser la performance des capteurs, chacun y trouvera une solution adaptée
à ses besoins et préférences. Notez qu'il existe même un tapis en verre, qui reste à l'appréciation de chacun, sensé améliorer la sensation de glisse. Nous en parlons d'ailleurs au cœur de notre article : ROG Keris II Ace et ROG Moonstone Ace L : Test de la souris et du tapis ASUS
.
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Routeurs
La connexion internet est le pilier central d'une expérience multijoueur, qu'elle soit compétitive ou coopérative. Malgré les progrès significatifs avec l'arrivée de la fibre et de nombreuses solutions alternatives, des problèmes persistent
: qu'il s'agisse de la qualité de la connexion, du nombre d'utilisateurs au sein d'un foyer, ou de la couverture souvent insuffisante des routeurs fournis par les FAI, il devient essentiel de pouvoir gérer et optimiser son réseau.
Les routeurs ASUS ROG
se distinguent en proposant une gamme complète d'options de configuration avancées. Ils permettent non seulement d'améliorer la couverture et la stabilité de votre réseau
, mais aussi de sécuriser vos accès domestiques et internet, offrant ainsi une expérience en ligne à la fois fluide et fiable.
Retrouvez plus d'informations dans notre article : ZenWifi XD6S : Test du routeur ASUS.
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Écrans
Être bien équipé ne signifie pas nécessairement faire des compromis sur la qualité de votre écran au profit de périphériques techs ou hardwares haut de gammes. Un bon écran ne se limite pas à afficher vos jeux : il retranscrit fidèlement la vision des développeurs, tout en offrant un meilleur confort pour travailler, regarder des films ou apprécier des cinématiques
.
Il est également crucial de considérer sa compatibilité avec votre carte graphique et les performances qu'il peut supporter. Cela vous évitera des dépenses excessives pour un écran surdimensionné ou, au contraire, un achat inadapté à votre configuration.
Un écran bien choisi est un investissement qui optimise à la fois l'expérience visuelle et la productivité.
Retrouvez plus d'informations dans notre article : XG32VC : Test du moniteur gaming incurvé ROG Strix
. Pour les promotions de l'événement, voici un tableau récapitulatif, selon nous, des meilleures offres :
Nvidia compatible
AMD compatible
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