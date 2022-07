2 routeurs ZenWiFi XD6/S

2 câbles RJ45

2 sets de branchements multiprises

Manuel de garanti

Manuel d'installation

Kit de montage pour mur

Pourquoi un routeur ?

Voici ce qui vous attend à l'ouverture de la boîte :

Sans trop nous avancer sur la partie strictement technique, il est important de comprendre l'intérêt du choix d'un routeur selon l'application voulue. Ce dernier permettra également d'identifier le type de routeur nécessaire afin de répondre à vos attentes.

En premier lieu, il faut savoir que votre fournisseur d'accès à internet, que l'on nommera FAI (Orange, SFR, Bouygues…), vous fait profiter d'une box internet capable de rassembler modem, routeur et décodeur TV de manière totalement intuitive. Toutefois, pour vous permettre d'obtenir un matériel à moindre coût, le FAI met en place un ensemble simplifié, capable de répondre aisément aux besoins quotidiens d'utilisateurs néophytes.





Rares sont ceux n'ayant jamais eu besoin d'appeler leur FAI pour un problème de connexion, des latences, une wifi difficilement accessible ou simplement pour apprendre a réinitialisé leur routeur.



Bien que cette formule puisse être du goût d'une majorité d'utilisateurs, elle devient rapidement obsolète pour les consommateurs amateurs et/ou aguerris. La question est donc : comment configurer, améliorer et profiter au maximum des capacités de votre connexion internet sans se sentir asservi par votre FAI ?





C'est ici que l'acquisition d'un routeur prend tout son sens. Tout du moins, à condition d'en connaître les bases. Avant tout, il est important de noter qu'un routeur est en mesure d'améliorer/stabiliser votre connexion internet, mais en aucun cas dépasser le débit maximal fourni par votre FAI. Pour faire simple, un utilisateur d'ADSL ne peut pas espérer un débit VDSL avec l'achat d'un routeur. Il aura toutefois un réseau plus étendu, stable et dont la gestion lui appartient

Le cas du ZenWifi XD6S



Installation

Augmentation du réseau

Descendant (téléchargement) : 75.4 Mbit/s

75.4 Mbit/s Montant (upload/envoi) : 19.3 Mbit/s

Descendant wifi modem Orange : 53,57 Mbit/s pour un ping de 23 ms

53,57 Mbit/s pour un ping de 23 ms Descendant wifi routeur ASUS : 60,13 Mbit/s pour un ping de 21 ms

Descendant wifi modem Orange : introuvable

introuvable Descendant wifi routeur ASUS : 36,18 Mbit/s pour un ping de 25 ms

Descendant wifi modem Orange : introuvable

introuvable Descendant wifi routeur ASUS : 32,71 Mbit/s pour un ping de 25 ms

Gestion du réseau

Protection de l'utilisateur

Le routeur en lui-même

Pour éviter de passer en revue l'ensemble des routeurs du marché et afin de répondre à votre questionnement initial, nous allons développer les caractéristiques primaires des routeursque nous avons eu l'occasion de tester. Par ailleurs, ils font partie du milieu de gamme en qualité de prix et technologies.Le point clé est porté surainsi que la protection des données.Qu'il s'agisse de s'en occuper sur mobile ou via un ordinateur doté d'une connexion wifi, le logiciel attitré donne le cheminement pas à pas sans omettre le moindre détail. Notons que les deux routeurs n'ont pas d'attribution et qu'ils peuvent donc être intervertis. Nous avons opté pour l'installation via téléphone dont voici les étapes proposées par l'application.Si vous suivez l'ordre d'installation, votre réseau est rapidement opérationnel, il ne vous reste plus qu'à installer le routeur qui sert de « nœud » dans une zone qui permettra d'étendre le réseau au mieux. À l'achat, lepropose deux packs avec un ou deux routeurs permettant une extension de couvertureNos essais étaient effectués sur une connexion équipée deet faisant profiter d'un débit filaire tel que :Sans surprise, le débit wifi est différent de celui filaire et forcément plus bas. Toutefois, nous commençonsallant se rapprocher d'une connexion filaire. Voici le débit constaté en Wifi :Ne soyons pas dupes. Les 250 et 500 mètres de portée mis en avant par le constructeur définissent un périmètre linéaire qui ne prend pas en compte le nombre de salles et/ou murs qui vous séparent du routeur. Pour tester les pertes possibles, nous sommes allés de bout en bout notre appartement. À ce point, nous avons passé trois pièces etCelle du routeur est, quant à elle, parfaitement perceptible et le réseau switch automatiquement avec le routeur installé dans le salon (1 salle en moins). Voici les données du test :Finalement, pour pousser le vice toujours plus loin, nous sommes allés jusqu'àdeux étages au-dessus. Il reçoit le routeur 3 barres sur 4. Bien sûr, voici pour vous les données du test :Vous l'aurez donc compris, même plus faible, le routeur a clairement augmenté la portée de notre réseau bien que, dans notre application, avoir le wifi chez le voisin ne soit pas réellement utile. C'est ici l'un des premiers choix à faire, prenez le temps de lister vos besoins.Le deuxième point clé du routeur est la possibilité d'avoir la main sur l'ensemble des configurations de votre installation. Qu'il s'agisse de filtrer les utilisations et utilisateurs,(montant comme descendant) ou même brider la connexion, prioriser le jeu ou le travail, utiliser le… Bref, vous l'aurez compris, pour une fois, vous êtes maître de la situation.Même si les modems offre un panel d'administration plus ou moins poussé, impossible d'atteindre la liberté des routeurs qui prennent le pas sur ces derniers. Cela étant, la configuration demandera un temps d'adaptation ainsi que de comprendre l'ensemble des modifications possibles. Comme le constructeur, le panel est bien plus large.Prenez le contrôle de votre réseau modifiez les noms, accès, mot de passe et styles de connexion à votre guise. C'est un centre de contrôle complet qui prend vie entre vos doigts. Il est également possible de visualiser, mais également les noms et liaisons de périphériques.Nous rappelons que le nœudtransfèreles connexions aux appareils les plus proches afin de garder un débit des plus confortables. De plus,assure avec l'une inter-compatibilité entre routeur ZenWifi, routeur gaming, routeurs classiques ( comme les gammes RT AX ) ou même répéteur. Ce point est intéressant si vous souhaitez acquérir un nouveau périphérique enou profiter d'une de vos anciennes machines.Pour aller toujours plus loin, l'application mobile/web permet de connaître les utilisations en temps réel, mais également selon les plages horaires de la journée. Il devient bien plus facile d'ou simplement gérer les horaires d'activation du wifi afin de n'impacter personne tout en évitant de potentielles intrusions.Bien que cet aspect dépasse légèrement notre domaine de compétence en termes de sécurité et de gestion des données personnelles, il est intéressant de rappeler que lepropose un ensemble de protection vous permettant de naviguer en toute sérénité., protection utilisateur ou même VPN sont disponibles et entièrement configurables. Il est tout à fait possible deet, comme dit plus haut, appliquer un contrôle parental sélectif.Notons tout de même que certaines activations, comme celle de, demande une autorisation d'utilisation concernant vos données sensibles et/ou personnelles, n'hésitez donc pas à prendre le temps de lire les petites lignes du contrat afin d'en identifier les clauses.Pour finir sur un ensemble plus concret,possèdent, de base, la possibilité d'être fixés à un mur puisque l'ensemble des éléments nécessaires sont prévus dans la boite. Les routeurs sont visuellement agréables et compacts afin d'intégrer facilement leurs lieux d'utilisation. Notons qu'ils ne sont pas autonomes et nécessitent d'être alimentés en électricité pour fonctionner (ce que l'on ne voit pas forcément sur les photos promotionnelles du produit).Finalement, comme il s'agit d'un produit milieu de gamme et dans le but de minimiser l'impact sur le confort d'utilisation, chaque routeur ne dispose que d'un port LAN auquel il est possible de connecté un périphérique fixe ou nécessitant